Современные кухни с островом для небольших домов

Острова являются очень полезным элементом в интерьерах кухонь любой стилистики. Они могут быть использованы самым различным способом – в качестве дополнительной рабочей зоны, стола, барной стойки и т.п. Для небольших помещений это и вовсе настоящая находка, ведь они не только функциональны, но и красивы.
В этой книге идей мы с удовольствием расскажем вам обо всех возможностях и преимуществах названной конструкции. Поверьте, даже на самой малометражной кухне остров способен не только удобно разместиться, но и качественно улучшить ее возможности. Не верите? Тогда смотрите!
На кухнях ультрасовременной стилистики острова смотрятся потрясающе! Даже самый простой образец прямоугольной формы дополнит дизайн помещения и усовершенствует его. На фото представлен именно такой вариант. Его изюминка – абсолютное попадание в расцветку гарнитура.
Если на вашей кухне каждый сантиметр на вес золота – возьмите на вооружение следующую идею. Плиту можно разместить прямо на кухонном острове, а над ней – вытяжку. Это очень функционально и удобно!
А вот еще одно удачное решение для небольшой кухни. Компактный остров, с одной стороны которого рабочая зона с мойкой, а с другой – барная стойка с высокими стульями. Вот так можно совместить место для принятия еды и для ее приготовления.
На этом фото можно увидеть, как кухонный остров выполняет функции полноценного обеденного стола. Это необычно, ведь конструкция в центре полностью повторяет стилистику гарнитура. В итоге имеем потрясающий дизайн и удобство.
А здесь остров – во главе кухни. На нем размещена плита с вытяжкой, а также полноценная рабочая зона. Светлое дерево с белыми поверхностями образуют очень гармоничное сочетание. Стильно – не правда ли?
Современный стиль всегда предполагает грамотное взаимоотношение размеров и формы. С таким восхитительным кухонным островом вы можете, при необходимости, уменьшить габариты остальных поверхностей, но его обязаны оставить. Благодаря внушительным размерам, он одновременно является и кухонным столом, и рабочей поверхностью с большой плитой. Как вам такая планировка кухни?
Помните, мы утверждали, что на кухонном острове может быть расположено множество всего необходимого? В таком случае не забывайте продумывать важные мелочи. Например, если вы установили на нем плиту, то над ней обязательно должна быть мощная вытяжка. А остров с мойкой обязан иметь отменные влагостойкие свойства столешницы.
Материал, из которого изготовлен кухонный остров, нужно подбирать взвешенно. Здесь важно найти компромисс между качеством, красотой и стоимостью. Также не забывайте, что вся кухня должна быть выполнена в единой стилистике.
Интересное решение нашли дизайнеры для этой чудесной кухни! Вы имеете возможность расширять остров каждый раз, когда это необходимо. Это идеальный вариант для экономии пространства, согласны?
При выборе кухонного острова не стоит оценивать исключительно его функционал – не забывайте и о внешнем виде. Форма конструкции, цвет и материал являются важными составляющими кухонного острова, поскольку он всегда бросается в глаза и пребывает на виду.
Мы заканчиваем наш обзор кухонных островов и надеемся, что вы получили порцию вдохновения и ценных советов. Напоследок взгляните на шикарную конструкцию из мрамора на фото. Этот остров – настоящее украшение кухни, где так приятно проводить время с родственниками и лучшими друзьями.