Современные кухни с островом для небольших домов

Острова являются очень полезным элементом в интерьерах кухонь любой стилистики. Они могут быть использованы самым различным способом – в качестве дополнительной рабочей зоны, стола, барной стойки и т.п. Для небольших помещений это и вовсе настоящая находка, ведь они не только функциональны, но и красивы.

В этой книге идей мы с удовольствием расскажем вам обо всех возможностях и преимуществах названной конструкции. Поверьте, даже на самой малометражной кухне остров способен не только удобно разместиться, но и качественно улучшить ее возможности. Не верите? Тогда смотрите!