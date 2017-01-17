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Современные кухни с островом для небольших домов

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
La Casa de las Sirenas, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos Кухня в стиле модерн
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Острова являются очень полезным элементом в интерьерах кухонь любой стилистики. Они могут быть использованы самым различным способом – в качестве дополнительной рабочей зоны, стола, барной стойки и т.п. Для небольших помещений это и вовсе настоящая находка, ведь они не только функциональны, но и красивы. 

В этой книге идей мы с удовольствием расскажем вам обо всех возможностях и преимуществах названной конструкции. Поверьте, даже на самой малометражной кухне остров способен не только удобно разместиться, но и качественно улучшить ее возможности. Не верите? Тогда смотрите!

1. Современность во всем

homify КухняСтолешницы Керамика Красный
homify

homify
homify
homify

На кухнях ультрасовременной стилистики острова смотрятся потрясающе! Даже самый простой образец прямоугольной формы дополнит дизайн помещения и усовершенствует его. На фото представлен именно такой вариант. Его изюминка – абсолютное попадание в расцветку гарнитура. 

2. Удачное расположение плиты

CASA RR8, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest Кухня в стиле минимализм
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

Если на вашей кухне каждый сантиметр на вес золота – возьмите на вооружение следующую идею. Плиту можно разместить прямо на кухонном острове, а над ней – вытяжку. Это очень функционально и удобно!

3. Барная стойка и остров

Casa GC55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Кухни в эклектичном стиле
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

А вот еще одно удачное решение для небольшой кухни. Компактный остров, с одной стороны которого рабочая зона с мойкой, а с другой – барная стойка с высокими стульями. Вот так можно совместить место для принятия еды и для ее приготовления. 

4. Остров для обеда?

Casa Caritas No.58, ARQUIPLAN ARQUIPLAN Кухня в стиле модерн
ARQUIPLAN

ARQUIPLAN
ARQUIPLAN
ARQUIPLAN

На этом фото можно увидеть, как кухонный остров выполняет функции полноценного обеденного стола. Это необычно, ведь конструкция в центре полностью повторяет стилистику гарнитура. В итоге имеем потрясающий дизайн и удобство.

5. Очень важный остров!

Roble, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN Кухня в рустикальном стиле
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

А здесь остров – во главе кухни. На нем размещена плита с вытяжкой, а также полноценная рабочая зона. Светлое дерево с белыми поверхностями образуют очень гармоничное сочетание. Стильно – не правда ли? 

6. Остров с большой площадью

Kupuri , BR ARQUITECTOS BR ARQUITECTOS Кухня в тропическом стиле
BR ARQUITECTOS

BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS

Современный стиль всегда предполагает грамотное взаимоотношение размеров и формы. С таким восхитительным кухонным островом вы можете, при необходимости, уменьшить габариты остальных поверхностей, но его обязаны оставить. Благодаря внушительным размерам, он одновременно является и кухонным столом, и рабочей поверхностью с большой плитой. Как вам такая планировка кухни?

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7. Не забыть все продумать

Showroom, Avianda Kitchen Design Avianda Kitchen Design Кухня в стиле модерн Стекло Синий
Avianda Kitchen Design

Avianda Kitchen Design
Avianda Kitchen Design
Avianda Kitchen Design

Помните, мы утверждали, что на кухонном острове может быть расположено множество всего необходимого? В таком случае не забывайте продумывать важные мелочи. Например, если вы установили на нем плиту, то над ней обязательно должна быть мощная вытяжка. А остров с мойкой обязан иметь отменные влагостойкие свойства столешницы. 

8. Материал имеет огромное значение

La Casa de las Sirenas, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos Кухня в стиле модерн
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

Материал, из которого изготовлен кухонный остров, нужно подбирать взвешенно. Здесь важно найти компромисс между качеством, красотой и стоимостью. Также не забывайте, что вся кухня должна быть выполнена в единой стилистике. 

9. Остров с возможностью расширения

Diseño de proyectos y espacios, Eurekaa Eurekaa Кухня в стиле модерн
Eurekaa

Eurekaa
Eurekaa
Eurekaa

Интересное решение нашли дизайнеры для этой чудесной кухни! Вы имеете возможность расширять остров каждый раз, когда это необходимо. Это идеальный вариант для экономии пространства, согласны?

10. Форма – это важно

Mi cocina GRANGE, Grange México Grange México Встроенные кухни Твердая древесина Зеленый
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

При выборе кухонного острова не стоит оценивать исключительно его функционал – не забывайте и о внешнем виде. Форма конструкции, цвет и материал являются важными составляющими кухонного острова, поскольку он всегда бросается в глаза и пребывает на виду. 

11. Для приятного общения

Departamento en Santa Fe, MAAD arquitectura y diseño MAAD arquitectura y diseño Кухня в стиле модерн
MAAD arquitectura y diseño

MAAD arquitectura y diseño
MAAD arquitectura y diseño
MAAD arquitectura y diseño

Мы заканчиваем наш обзор кухонных островов и надеемся, что вы получили порцию вдохновения и ценных советов. Напоследок взгляните на шикарную конструкцию из мрамора на фото. Этот остров – настоящее украшение кухни, где так приятно проводить время с родственниками и лучшими друзьями. 

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