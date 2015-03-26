7 способов быстро украсить дом

Украсить комнату подростка – не такая уж и легкая задача, как может показаться на первый взгляд. Зачастую вкусы нового поколения разительно отличаются от вкусов родителей. Тем не менее, нужно идти на встречу подросткам и стараться, чтобы декор в комнате отражал их страстные увлечения. Попав в эту детскую, можно с уверенностью сказать, что мы находимся в комнате парня, страстно увлеченного катанием на скейте и городским граффити.