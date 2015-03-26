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7 способов быстро украсить дом

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Дом из клееного бруса в Новоглаголево, Дизайн бюро Татьяны Алениной Дизайн бюро Татьяны Алениной Гостиная в стиле модерн
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Мы все мечтаем о том, чтобы интерьер нашего дома выглядел особенно. Если в оформлении квартиры отражается личность хозяина, ее обстановка запоминается надолго. В каждой детали мы узнаем характер владельца и особенности его вкуса. Секрет кроется в деталях.  Не стоит слепо гнаться за модой. Приобретайте аксессуары, которые вам действительно нравятся и экспериментируйте. В качестве источника вдохновения предлагаем взглянуть на 7 способов быстро украсить дом от профессиональных дизайнеров и декораторов.

Дыхание весны

Дыхание весны МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА Гостиная в скандинавском стиле
МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА

Дыхание весны

МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА
МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА
МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА

Этот чудный интерьер подойдет романтичным и неравнодушным к природе людям. В нем вы каждый день будете окружены черно-белым сказочным лесом и свежими полевыми цветами. Такой интерьер заряжает свежестью и бодростью, здесь все наполнено весенней прохладой, вот-вот зазеленеют первые листочки, зазвучат ручьи и птичьи трели и все наполнится долгожданным солнечным светом.

Зеркала ручной работы

Холл перед кухней Галерея Фрейман Коридор, прихожая и лестница в средиземноморском стиле
Галерея Фрейман

Холл перед кухней

Галерея Фрейман
Галерея Фрейман
Галерея Фрейман

Аристократический дух и бескомпромиссная страсть к роскоши, сопровождающие стиль барокко, не перестают вдохновлять дизайнеров и декораторов. Эстетика барокко пережила сотни лет и не потеряла своей актуальности. Чувственность, размах и величие этого стиля не перестают удивлять. Зеркало с рамой ручной работы на золоченой стене говорит об исключительном вкусе хозяина, его стремлении к изысканности и превосходству. Подробнее о декоре в стиле барокко можно прочесть в статье ’Дворцовый стиль в интерьере’.

Подводный мир в стенах гостиной

Дом из клееного бруса в Новоглаголево, Дизайн бюро Татьяны Алениной Дизайн бюро Татьяны Алениной Гостиная в стиле модерн
Дизайн бюро Татьяны Алениной

Дом из клееного бруса в Новоглаголево

Дизайн бюро Татьяны Алениной
Дизайн бюро Татьяны Алениной
Дизайн бюро Татьяны Алениной

Создать неповторимый и запоминающийся декор не так уж и сложно, главное – иметь богатую фантазию и не бояться по-другому посмотреть на привычные вещи. Журнальный столик на этом фото украсили два небольших, круглых аквариума, внутри которых была создана имитация подводного мира. Если вы скучаете по морю, а разнообразие и таинственность морской жизни всякий раз очаровывают вас, значит подводная тематика в интерьере обязательно придутся вам по душе.

Букет цветов всегда и везде

homify Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Цветы в квартире уместны везде и всегда. Совсем не  обязательно искать для благоухающего букета особое место. Красивые и свежие цветы будут уместно смотреться в любой точке вашего дома, даже на полу. Не будем забывать, что комнатные цветы способны не только украсить интерьер, но и наполнить дом положительной энергией. Они поддерживают в квартире оптимальный уровень влажности и даже являются средствами профилактики простудных заболеваний.

Декоративные подушки

homify Гостиная в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Декоративные подушки сделают ваш дом гостеприимней, добавят ярких графических штрихов. Как известно, стиль создают детали. Невозможно представить себе уютную квартиру без предметов декора, которые в ответе за создание теплой и легкой атмосферы. Если вы никак не можете определиться с цветом подушек для дивана, обратите внимание на цвета уже существующих в квартире украшений, возможно, они подскажут вам идеальное решение. В данном случае цвета подушек определили стоящий на журнальном столике поднос и цвет обивки мебели.

Квартира настоящего джентльмена

Коттедж "Голубое озеро", ЙОХ architects ЙОХ architects Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
ЙОХ architects

Коттедж Голубое озеро

ЙОХ architects
ЙОХ architects
ЙОХ architects

Неожиданный декор для прихожей предложили нашему вниманию дизайнеры из студии ЙОХ Architects. Прихожая в британском стиле – маленькая телефонная будка и разноцветные шляпы с широкими полями. Кажется, что обитатели этой квартиры обладают не только хорошим вкусом, но и истинно английским чувством юмора.

Декор для подростка

Проект 3х комнатной квартиры-студии 95 м², SAZONOVA group SAZONOVA group Детские комната в эклектичном стиле
SAZONOVA group

Проект 3х комнатной квартиры-студии 95 м²

SAZONOVA group
SAZONOVA group
SAZONOVA group

Украсить комнату подростка – не такая уж и легкая задача, как может показаться на первый взгляд. Зачастую вкусы нового поколения разительно отличаются от вкусов родителей. Тем не менее, нужно идти на встречу подросткам и стараться, чтобы декор в комнате отражал их страстные увлечения. Попав в эту детскую, можно с уверенностью сказать, что мы находимся в комнате парня, страстно увлеченного катанием на скейте и городским граффити.

homify 360°: Новая жизнь загородного дома
Какой декор вы выбираете для своей комнаты?

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