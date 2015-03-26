Мы все мечтаем о том, чтобы интерьер нашего дома выглядел особенно. Если в оформлении квартиры отражается личность хозяина, ее обстановка запоминается надолго. В каждой детали мы узнаем характер владельца и особенности его вкуса. Секрет кроется в деталях. Не стоит слепо гнаться за модой. Приобретайте аксессуары, которые вам действительно нравятся и экспериментируйте. В качестве источника вдохновения предлагаем взглянуть на 7 способов быстро украсить дом от профессиональных дизайнеров и декораторов.
Этот чудный интерьер подойдет романтичным и неравнодушным к природе людям. В нем вы каждый день будете окружены черно-белым сказочным лесом и свежими полевыми цветами. Такой интерьер заряжает свежестью и бодростью, здесь все наполнено весенней прохладой, вот-вот зазеленеют первые листочки, зазвучат ручьи и птичьи трели и все наполнится долгожданным солнечным светом.
Аристократический дух и бескомпромиссная страсть к роскоши, сопровождающие стиль барокко, не перестают вдохновлять дизайнеров и декораторов. Эстетика барокко пережила сотни лет и не потеряла своей актуальности. Чувственность, размах и величие этого стиля не перестают удивлять. Зеркало с рамой ручной работы на золоченой стене говорит об исключительном вкусе хозяина, его стремлении к изысканности и превосходству. Подробнее о декоре в стиле барокко можно прочесть в статье ’Дворцовый стиль в интерьере’.
Создать неповторимый и запоминающийся декор не так уж и сложно, главное – иметь богатую фантазию и не бояться по-другому посмотреть на привычные вещи. Журнальный столик на этом фото украсили два небольших, круглых аквариума, внутри которых была создана имитация подводного мира. Если вы скучаете по морю, а разнообразие и таинственность морской жизни всякий раз очаровывают вас, значит подводная тематика в интерьере обязательно придутся вам по душе.
Цветы в квартире уместны везде и всегда. Совсем не обязательно искать для благоухающего букета особое место. Красивые и свежие цветы будут уместно смотреться в любой точке вашего дома, даже на полу. Не будем забывать, что комнатные цветы способны не только украсить интерьер, но и наполнить дом положительной энергией. Они поддерживают в квартире оптимальный уровень влажности и даже являются средствами профилактики простудных заболеваний.
Декоративные подушки сделают ваш дом гостеприимней, добавят ярких графических штрихов. Как известно, стиль создают детали. Невозможно представить себе уютную квартиру без предметов декора, которые в ответе за создание теплой и легкой атмосферы. Если вы никак не можете определиться с цветом подушек для дивана, обратите внимание на цвета уже существующих в квартире украшений, возможно, они подскажут вам идеальное решение. В данном случае цвета подушек определили стоящий на журнальном столике поднос и цвет обивки мебели.
Голубое озеро
Неожиданный декор для прихожей предложили нашему вниманию дизайнеры из студии ЙОХ Architects. Прихожая в британском стиле – маленькая телефонная будка и разноцветные шляпы с широкими полями. Кажется, что обитатели этой квартиры обладают не только хорошим вкусом, но и истинно английским чувством юмора.
Украсить комнату подростка – не такая уж и легкая задача, как может показаться на первый взгляд. Зачастую вкусы нового поколения разительно отличаются от вкусов родителей. Тем не менее, нужно идти на встречу подросткам и стараться, чтобы декор в комнате отражал их страстные увлечения. Попав в эту детскую, можно с уверенностью сказать, что мы находимся в комнате парня, страстно увлеченного катанием на скейте и городским граффити.