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Предвосхищая огонь или как украсить каминную полку

Alena Timofeeva for homify with love Alena Timofeeva for homify with love
Квартира в Первоуральске, Галина Глебова Галина Глебова Гостиная в стиле кантри
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На огонь можно смотреть бесконечно. Думать,мечтать и заряжаться энергетикой тепла. С природой не поспоришь… Она магнитом тянет к себе как к источнику силы жизни.В интерьере загородного дома камин давно уже обязательный и  главный атрибут пространства. Мода на огонь пошла дальше.Бесконечные вариации биокаминов и каминных порталов активно заполняют интерьеры квартир мегаполисов. И, вот, камин в доме – центральная интерьерная фигура. А там, где стиль каминного портала противопоставляется всему интерьеру, камин – флагман дизайн- проекта.

Ампирные истории.

Спасский Лофт, Дизайн-студия "Вердиз" Дизайн-студия 'Вердиз' Гостиная в стиле лофт
Дизайн-студия <q>Вердиз</q>

Спасский Лофт

Дизайн-студия "Вердиз"
Дизайн-студия <q>Вердиз</q>
Дизайн-студия "Вердиз"

 Каждый  архитектурный  элемент  камина имеет смысл,выполняет функцию. Так,каминная полка, – является площадкой -для аккордных нот декорирования. Ее украшение – целая наука. Ампирный портал с полкой из камня или мрамора,декорированный лепным декором не представляется без подсвечников на высоких ножках,изящных романтичных статуэток. Центральная фигура в ансамбле декорирования  ампирной классики,неизменно, -часы. Особый шик -налет старины на приборе измеряющим время в центре каминной полки.

Классика -взгляд 21 века

Дом в Южной Африке, Елена Вэлхли Елена Вэлхли Гостиная в колониальном стиле
Елена Вэлхли

Дом в Южной Африке

Елена Вэлхли
Елена Вэлхли
Елена Вэлхли

Геометрия классицизма – трансформировалась и упрощалась, сквозь актуальные тенденции  времен. Современная классика,сохранив четкую правильную геометрию и предметную форму,позволяет себе – асимметрию минимализма в декоре. Ровную симметричную композицию  сознательно утяжеляют с одной стороны вазонами,настольными лампами,подсвечниками.А, с другой, нарочито облегчают пустым пространством. Шахматный порядок расстановки сил- меняется и чередуется. Классика предстает в новом свете.

Эклектичный декор камина

Квартира в Москве на улице Станиславского, Дизайн бюро Татьяны Алениной Дизайн бюро Татьяны Алениной Гостиная в стиле модерн
Дизайн бюро Татьяны Алениной

Квартира в Москве на улице Станиславского

Дизайн бюро Татьяны Алениной
Дизайн бюро Татьяны Алениной
Дизайн бюро Татьяны Алениной

Концептуальные каминные порталы характерные минимализму и лофт пространству – весьма сдержанны в декоре. Стиль и эргономика такого камина, часто не предполагает полки и место для декораций. Из положения выходят,обыгрывая каминный портал в цветовом решении и фактуре. Пустые полки  добирают визуальную эстетику за счет окружающих предметов, как в проекте  дизайн бюро Татьяны Алениной -корзина для дров, притягательная коллекция тотемных масок из дерева на фоне декоративных панелей стены.

Место для предметов гордости

Дом из клееного бруса в Новоглаголево, Дизайн бюро Татьяны Алениной Дизайн бюро Татьяны Алениной Гостиная в стиле модерн
Дизайн бюро Татьяны Алениной

Дом из клееного бруса в Новоглаголево

Дизайн бюро Татьяны Алениной
Дизайн бюро Татьяны Алениной
Дизайн бюро Татьяны Алениной

Камин – фигура центральная. Все первые взгляды гостей прикованы к нему. Площадка дымохода над камином, по традиции – центральная точка интерьерной композиции. Привилегированное  место отводится семейному портрету или предмету гордости – художественной картине руки известного мастера.

Выставка в стиле ар-деко

Новогорск 2, Roomsbyme Roomsbyme Гостиные в эклектичном стиле
Roomsbyme

Новогорск 2

Roomsbyme
Roomsbyme
Roomsbyme

В страстном характере ар-деко много мелких предметов -свечей,вазонов,статуэток,шкатулок и фотографий в рамочках. Каминная полка такого интерьера  удачное местожительство  романтичных  элементов  декора,как площадка выставки -для души.

Полка камина в статусе -мебели

Квартира в Первоуральске, Галина Глебова Галина Глебова Гостиная в стиле кантри
Галина Глебова

Квартира в Первоуральске

Галина Глебова
Галина Глебова
Галина Глебова

Поверхности каминных порталов, встроенные в мебельные конструкции функциональны. Кроме главного предназначения - гореть огнем,притягивать взгляды,такие камины,  имеют  мебельный статус- тумб с полками для книг, техники и настольных ламп.

Интерьер из красивого будущего - квартира в "Охта-парке"
А каком камине в собственном доме,мечтаете,Вы?

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