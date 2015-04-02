Предвосхищая огонь или как украсить каминную полку

На огонь можно смотреть бесконечно. Думать,мечтать и заряжаться энергетикой тепла. С природой не поспоришь… Она магнитом тянет к себе как к источнику силы жизни.В интерьере загородного дома камин давно уже обязательный и главный атрибут пространства. Мода на огонь пошла дальше.Бесконечные вариации биокаминов и каминных порталов активно заполняют интерьеры квартир мегаполисов. И, вот, камин в доме – центральная интерьерная фигура. А там, где стиль каминного портала противопоставляется всему интерьеру, камин – флагман дизайн- проекта.