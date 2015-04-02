Предвосхищая огонь или как украсить каминную полку

На огонь можно смотреть бесконечно. Думать,мечтать и заряжаться энергетикой тепла. С природой не поспоришь… Она магнитом тянет к себе как к источнику силы жизни.В интерьере загородного дома камин давно уже обязательный и главный атрибут пространства.
Мода на огонь пошла дальше.Бесконечные вариации биокаминов и каминных порталов активно заполняют интерьеры квартир мегаполисов. И, вот, камин в доме – центральная интерьерная фигура. А там, где стиль каминного портала противопоставляется всему интерьеру, камин – флагман дизайн- проекта.
Каждый архитектурный элемент камина имеет смысл,выполняет функцию. Так,каминная полка, – является площадкой -для аккордных нот декорирования. Ее украшение – целая наука. Ампирный портал с полкой из камня или мрамора,декорированный лепным декором не представляется без подсвечников на высоких ножках,изящных романтичных статуэток. Центральная фигура в ансамбле декорирования ампирной классики,неизменно, -часы. Особый шик -
налет старины на приборе измеряющим время в центре каминной полки.
Геометрия классицизма – трансформировалась и
упрощалась, сквозь актуальные тенденции времен. Современная классика,сохранив четкую правильную геометрию и предметную форму,позволяет себе – асимметрию минимализма в декоре. Ровную симметричную композицию сознательно утяжеляют с одной стороны вазонами,настольными лампами,подсвечниками.А, с другой, нарочито облегчают пустым пространством. Шахматный порядок
расстановки сил- меняется и чередуется. Классика предстает в новом свете.
Концептуальные каминные порталы характерные минимализму и лофт пространству – весьма сдержанны в декоре. Стиль и эргономика такого камина, часто не предполагает полки и место для декораций. Из положения выходят,обыгрывая каминный портал в цветовом решении и фактуре. Пустые полки добирают визуальную эстетику за счет окружающих предметов, как в проекте дизайн бюро Татьяны Алениной -корзина для дров, притягательная коллекция тотемных масок из дерева на фоне декоративных панелей стены.
Камин – фигура центральная. Все первые взгляды гостей прикованы к нему. Площадка дымохода над камином, по традиции – центральная точка интерьерной композиции. Привилегированное место отводится семейному портрету или предмету гордости – художественной картине руки известного мастера.
В страстном характере ар-деко много мелких предметов -свечей,вазонов,статуэток,шкатулок и фотографий в рамочках. Каминная полка такого интерьера удачное местожительство романтичных элементов декора,как площадка выставки -
для души.
Поверхности каминных порталов, встроенные в мебельные конструкции функциональны. Кроме главного предназначения - гореть огнем,притягивать взгляды,такие камины, имеют
мебельный статус- тумб с полками для книг, техники и настольных ламп.