Лофт счастья в Киеве

Работая над любым проектом, будь то малометражная квартира-студия или многоэтажный просторный дом, очень важно не только воссоздать индивидуальный имидж и его функциональность, но также добиться удобства для каждого члена семьи, чтобы каждый мог найти свое место, свой уголок спокойствия, для отдыха.

Дизайнеры студии HE.D CREATIVE GROUP всецело подтвердили свой креативный талант, скорее, не спроектировав, а написав дом, словно картину.В этом проекте царит атмосфера невероятного уюта и гармонии без границ и рамок, здесь человека покидает чувство вечной погони и спешки.

Повсеместно дизайнеры использовали живописные холсты внушительных размеров. В интерьере они не воспринимаются как настенные картины, а, напротив, создают впечатление путешествия в иную реальность.