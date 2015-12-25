Лофт счастья в Киеве

Работая над любым проектом, будь то малометражная квартира-студия или многоэтажный просторный дом, очень важно не только воссоздать индивидуальный имидж и его функциональность, но также добиться удобства для каждого члена семьи, чтобы каждый мог найти свое место, свой уголок спокойствия, для отдыха.
Дизайнеры студии HE.D CREATIVE GROUP всецело подтвердили свой креативный талант, скорее, не спроектировав, а написав дом, словно картину.В этом проекте царит атмосфера невероятного уюта и гармонии без границ и рамок, здесь человека покидает чувство вечной погони и спешки.
Повсеместно дизайнеры использовали живописные холсты внушительных размеров. В интерьере они не воспринимаются как настенные картины, а, напротив, создают впечатление путешествия в иную реальность.
Стиль лофт хорош своей непринужденностью и возможностью сделать красивым то, что в классических интерьерах принято маскировать. Обнаженные балки, кирпичные стены, бетонные перекрытия и даже ржавчина придают шарм и загадочность. Использование металлических пластин, обнажение стыков и технических деталей делают пространство индивидуальным — это не стиль, а имидж. Для дизайна дома предпочтение отдали теплой гамме цветов. Использована широкая палитра оттенков от светло-бежевых до темно-коричневых. Мебель не лишена притягательности. Так и хочется уютно устроиться на мягком диванчике, утонув в нем в сладкой неге. Освещение, как природное, так и искусственное, словно вступили в сговор и лишили пространство и намека на холод.
Кухня и гостиная Привычный тандем кухни и гостиной без перегородок воплощен благодаря обычному зонированию. В интерьере используются деревянные опорные колонны, в них сохранена природная текстуру дерева. Бетонный потолок с выступающими балками также не декорирован — это придает пространству динамику. На полу мы видим изумительной красоты паркет цвета золотого дуба. Для встроенного кухонного гарнитура выбрано два главных цвета: белый глянец и черный матовый. Впечатляет уютность зоны отдыха, так как она вся умещается в пределах ковра. Диван Для ТВ сконструирован белый подиум.
На второй этаж ведет деревянная лестница, её ступени украшает мягкое свечение светодиодных ламп. Дизайнеры старались функционально использовать каждый каждый сантиметр, поэтому под лестницей притаились любимые книги хозяев.
Вся спальня поглощена нежным серо-бежевым цветом. Он присутствует везде: на стенах, в выборе мебели, штор, тюли, на потолоке. Кажется, он распространился туманной дымкой и за окном. Центральное положение в спальне отведено двуспальной кровати, которая в буквалном смысле утопает в обилии перин и разноцветных пышных подушках.
Часть оголенной кирпичной стены является изюминкой помещения, её слегка припудрили в общий цветовой тон. Отдельным ансамблем смотрится массивный деревянная стол для журналов и подвесное плетеное кресло.
Удивительно, но каждый присутствующий здесь оттенок и цвет, каждый предмет и аксессуар, словно соединяется в одну композицию. Если бы имелась возможность выбрать музыку для этой комнаты, как саундтрек к фильму, то здесь наиболее уместно звучал бы джаз великого маэстро Ахмада Джамаля
Saturday Morning. Душевная гармония..
В спальне присутствует нотка серых оттенков. Но за счет уравновешивающих теплых тонов и освещения, создан баланс цвета и света.
В центре комнаты — остров из подушек и перин. Встроенная гардеробная с рельефными раздвижными дверьми занимает стену комнаты по всей длине. Естественно и немного сказочно смотрится художественный холст у изголовья кровати. Стены дизайнеры стилизованы под бетон с неровным окрасом и элементами ржавчины. “Стеклянный” камин придает комнате уют с нотками волшебства.
В этом доме присутствуют две ванные комнаты. Одно помещение оформлено в серо-белом цвете. Для облицовки стен использовался камень. Сантехника, пол и мебель сияет белоснежным блеском и морозной свежестью.
Другая ванная — выполняет функцию душевой. Для отделки стен использовали также камень, но другого цвета. Его природная текстура создает эффект растекшейся на бумаге нежной акварели. Душевая зона огорожена стеклянной перегородкой.