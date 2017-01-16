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Уютный деревянный дом, который подарит гармонию!

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Fertigbausatz für Ihr Ferienhaus: Fjord- Kundenreferenz, THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus Столовая комната в скандинавском стиле Дерево
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Деревянные дома становятся сегодня все более популярными, ведь они обладают массой преимуществ. В первую очередь следует отметить их безусловную экологичность, уютную обстановку, долговечность и красоту. Именно с таким домом мы хотим вас познакомить. Он возведен силами немецких архитекторов из компании THULE BLOCKHAUS GMBH, которые реализовали множество успешных проектов. Вдохновившись этим строением, вы можете видоизменить его дизайн согласно с личными вкусами и сделать первые шаги для создания дома своей мечты!

Первое впечатление

Fertigbausatz für Ihr Ferienhaus: Fjord- Kundenreferenz, THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus Срубы Дерево
THULE Blockhaus GmbH – Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus

THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus
THULE Blockhaus GmbH – Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus
THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus

Названные выше специалисты готовы построить деревянные дома различного размера – от компактных площадью 70 м² до просторных с квадратурой 120 м². Пример, который представлен в этой статье – самый большой вариант двухэтажного здания. Материалом для него послужила древесина северной ели, а стоимость, включая корпус, окна, двери, полы и изоляцию – 40000 евро. Согласитесь, это сенсационное соотношение цена-качество

Комфорт и функциональность

Fertigbausatz für Ihr Ferienhaus: Fjord- Kundenreferenz, THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus Срубы Дерево
THULE Blockhaus GmbH – Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus

THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus
THULE Blockhaus GmbH – Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus
THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus

В этом доме есть превосходный балкон на втором этаже, а также просторная веранда с накрытием. Оттуда вы сможете наслаждаться потрясающим видом на природные красоты вокруг. 

Идеальное место

Fertigbausatz für Ihr Ferienhaus: Fjord- Kundenreferenz, THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus Срубы Дерево
THULE Blockhaus GmbH – Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus

THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus
THULE Blockhaus GmbH – Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus
THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus

Перед тем, как заглянуть внутрь дома, мы не можем еще раз не отметить живописный ландшафт данной местности, в которой так гармонично смотрится деревянный дом. В окружении холмов, лугов и лесов, он примыкает к горному склону и легко интегрируется в идеальную природную декорацию. Жить здесь – настоящий праздник для всей семьи, ведь вдали от городской суеты и сумасшедшего ритма мегаполиса можно бесконечно наслаждаться спокойствием и дарами природы.  

Уютный интерьер

Fertigbausatz für Ihr Ferienhaus: Fjord- Kundenreferenz, THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus Столовая комната в скандинавском стиле Дерево
THULE Blockhaus GmbH – Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus

THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus
THULE Blockhaus GmbH – Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus
THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus

В интерьере дома натуральное дерево также играет ведущую роль. Благодаря такому подходу обстановка получилась дружелюбной, теплой и очень домашней. Деревянная мебель и соответствующие аксессуары, такие как клетчатые шторы, меха, тряпичные ковры и цветочные подушки, обеспечивают уютную атмосферу и сочетают скандинавское и альпийское очарование. Если вам по душе иная стилистика – смело воплощайте ее в своем жилище, ведь деревянный дом является для этого прекрасной площадкой. 

Просторный и светлый

Fertigbausatz für Ihr Ferienhaus: Fjord- Kundenreferenz, THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus Гостиная в скандинавском стиле Дерево
THULE Blockhaus GmbH – Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus

THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus
THULE Blockhaus GmbH – Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus
THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus

Хозяева могут по достоинству оценить весь функционал своего дома. Открытая кухня, в которой есть все необходимое, а также современный камин, где так приятно погреться в холодную пору и наблюдать за языками пламени, сидя в кресле-качалке. 

Все для релакса и комфорта

Fertigbausatz für Ihr Ferienhaus: Fjord- Kundenreferenz, THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus Ванная комната в скандинавском стиле Дерево
THULE Blockhaus GmbH – Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus

THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus
THULE Blockhaus GmbH – Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus
THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus

Ванная комната здесь также имеет деревянные полы, стены и потолок. Она небольшая, но весьма уютная и практичная. Благодаря современной сантехнике и мебели, комната выглядит стильно, поэтому приглянется всем, кто попадет в нее.  

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