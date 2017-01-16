Уютный деревянный дом, который подарит гармонию!

Перед тем, как заглянуть внутрь дома, мы не можем еще раз не отметить живописный ландшафт данной местности, в которой так гармонично смотрится деревянный дом. В окружении холмов, лугов и лесов, он примыкает к горному склону и легко интегрируется в идеальную природную декорацию. Жить здесь – настоящий праздник для всей семьи, ведь вдали от городской суеты и сумасшедшего ритма мегаполиса можно бесконечно наслаждаться спокойствием и дарами природы.