Спиральный погреб для хранения вина

Среди любителей вина вряд ли найдутся те, кто не мечтает собрать собственную уникальную коллекцию напитка богов. Когда-то для хранения многочисленных сортов вин требовался огромный подвал, иметь который могли себе позволить лишь владельцы огромных домов. Но с появлением спиралевидных погребов времена для страстных коллекционеров изменились к лучшему.
Спиралевидный погреб представляет собой цилиндрический блок диаметром 2,5 метра и глубиной 2-3 метра, отлитый целиком из специального водонепроницаемого цемента. Этот блок вкапывают в пол любой комнаты на первом этаже дома. Мастера готовы изготовить отделку люка на заказ, чтобы она подходила к напольному покрытию. Вино в спиралевидном погребе хранится вдоль стены, по центральной стойке вниз спускается винтовая лестница. Средняя вместимость подобного подвала – до 1600 бутылок.
Преимущества этого мини-подвала очевидны – помимо вина, в нем можно хранить множество других полезных вещей. Встроенные сбалансированные системы охлаждения и вентиляции проследят за тем, чтобы в погребе всегда была оптимальная для содержания вина температура и обеспечат в нем непрерывную циркуляцию воздуха.
Наряду с неоспоримой практической пользой, спиральный погреб станет ценным украшением интерьера любого дома. Стильная конструкция из стекла и стали мгновенно привлечет внимание гостей вашего дома и вызовет у них гарантированных восторг. Всем посетителям вашего дома непременно захочется спуститься в этот волшебный цилиндр. А что может быть лучше для истинного коллекционера, чем возможность при каждом удобном случае гордо демонстрировать плоды своего многолетнего
собирательского труда? Просто мечта!
Компании, занимающиеся изготовлением винных погребов, знают потребности своих заказчиков. Они заботятся о том, чтобы каждый сантиметр погреба был использован с пользой. В полки винных шкафов и ступеньки вмонтированы светодиодные лампы, которые обеспечат коллекцию необходимым количеством света и позаботятся о том, чтобы жители дома и его гости могли безопасно спускаться по лихо закрученной винтовой лестнице.