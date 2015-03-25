Спиральный погреб для хранения вина

Наряду с неоспоримой практической пользой, спиральный погреб станет ценным украшением интерьера любого дома. Стильная конструкция из стекла и стали мгновенно привлечет внимание гостей вашего дома и вызовет у них гарантированных восторг. Всем посетителям вашего дома непременно захочется спуститься в этот волшебный цилиндр. А что может быть лучше для истинного коллекционера, чем возможность при каждом удобном случае гордо демонстрировать плоды своего многолетнего собирательского труда? Просто мечта!