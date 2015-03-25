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Спиральный погреб для хранения вина

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Cave à vins enterrée, DEMARCHES DEMARCHES Винный погреб
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Среди любителей вина вряд ли найдутся те, кто не мечтает собрать собственную уникальную коллекцию напитка богов. Когда-то для хранения многочисленных сортов вин требовался огромный подвал, иметь который могли себе позволить лишь владельцы огромных домов. Но с появлением спиралевидных погребов времена для страстных коллекционеров изменились к лучшему.

Подвал без подвала

Cave à vins enterrée, DEMARCHES DEMARCHES Винный погреб
DEMARCHES

DEMARCHES
DEMARCHES
DEMARCHES

Спиралевидный погреб представляет собой цилиндрический блок диаметром 2,5 метра и глубиной 2-3 метра, отлитый целиком из специального водонепроницаемого цемента. Этот блок вкапывают в пол любой комнаты на первом этаже дома. Мастера готовы изготовить отделку люка на заказ, чтобы она подходила к напольному покрытию. Вино в спиралевидном погребе хранится вдоль стены, по центральной стойке вниз спускается винтовая лестница. Средняя вместимость подобного подвала – до 1600 бутылок.

Оптимальные условия хранения

Spiralweinkeller, JMF JMF Винный погреб в классическом стиле
JMF

JMF
JMF
JMF

Преимущества этого мини-подвала очевидны – помимо вина, в нем можно хранить множество других полезных вещей. Встроенные сбалансированные системы охлаждения и вентиляции проследят за тем, чтобы в погребе всегда была оптимальная для содержания вина температура и обеспечат в нем непрерывную циркуляцию воздуха.

Невероятный дизайн

Spiralweinkeller, JMF JMF Винный погреб в классическом стиле
JMF

JMF
JMF
JMF

Наряду с неоспоримой практической пользой, спиральный погреб станет ценным украшением интерьера любого дома. Стильная конструкция из стекла и стали мгновенно привлечет внимание гостей вашего дома и вызовет у них гарантированных восторг. Всем посетителям вашего дома непременно захочется спуститься в этот волшебный цилиндр. А что может быть лучше для истинного коллекционера, чем возможность при каждом удобном случае гордо демонстрировать плоды своего многолетнего собирательского труда?  Просто мечта!

Качество и надежность

Spiralweinkeller, JMF JMF Винный погреб в классическом стиле
JMF

JMF
JMF
JMF

Компании, занимающиеся изготовлением винных погребов, знают потребности своих заказчиков. Они заботятся о том, чтобы каждый сантиметр погреба был использован с пользой. В полки винных шкафов и ступеньки вмонтированы светодиодные лампы, которые обеспечат коллекцию необходимым количеством света и позаботятся о том, чтобы жители дома и его гости могли безопасно спускаться по лихо закрученной винтовой лестнице.

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