Какой будет архитектура будущего? Профессиональные дизайнеры и архитекторы посвящают этой теме немало времени. Некоторые из них полагают, что современные люди все чаще возвращаются к истокам и возводят дома, в которых четко просматривается желание быть дальше от цивилизации и ближе к природе. Другие же, напротив, придерживаются мнения, что дома будущего будут построены из белоснежного бетона, самоочищающегося стекла, углестеклопластика и облачены в невероятную форму, дерзко игнорирующую законы физики.
Сегодня мы тоже решили поговорить о том, какой будет архитектура в ближайшие несколько десятков лет и подобрали несколько работ известных студий, которые по праву можно отнести к категории
архитектура будущего.
Команда питерских архитекторов из студии INT2ARCHITECTURE верит, что архитектура способна на большее, чем проектирование жилых и коммерческих помещений. Методами архитектуры и градостроительства можно решить очень серьезные проблемы, с которыми столкнется цивилизация в ближайшем будущем. По мнению некоторых ученых к 2080 году повышение уровня моря приведет к затоплению прибрежных территорий Бангладеша, Вьетнама, Китая, Египта. Проблема также непосредственно коснется жителей островных наций Филиппин и Индонезии.
В ответ на вызов природы специалисты из INT2ARCHITECTURE придумали проект Мигрирующие дома H2O. Суть проекта – чтобы защитить здания от резкого перепада уровня моря, можно перенести их с земли на воду, создав настоящие города на воде. Фасады домов на воде будут выполнены из переработанных материалов – дерева, алюминиевых банок, пластиковых и стеклянных бутылок. Внутри каждого дома будет встроена система защиты от колебания уровня воды, представляющая собой плавучее металлическое корыто с воздушными подушками, которое энергией воды поднимается и защищает здание в случае приливов.
Лично нас эта задумка привела в полный восторг! Если какая-либо из перечисленных стран действительно реализует этот амбициозный проект, от туристов не будет отбоя.
Кажется, что образ индивидуалиста, сделавшего успешную карьеру и тратящего все заработанные средства на аренду огромных апартаментов и выплату кредита за дорогое авто, перестает быть актуальным. Герой нашего времени – это человек, который заботится не только о себе, но и о тех, кто живет рядом с ним. Он не желает быть
пешкой в руках крупных корпораций и борется за снижение цен на съемное жилье и создание зеленых зон вокруг многоэтажных домов.
Группа единомышленников в одном небольшом британском городке, не дождавшись от местных властей удовлетворения своих требований, сами организовали местное сообщество, построив на собранные средства небольшой многосемейный дом с общим балконом и садом, за которым жители дома ухаживают все вместе.
Ряд архитекторов не исключают, что совсем скоро мы начнем постепенно переселяться на деревья. Энтони Гиббонс (Anthony Gibbons) создал удивительный проект дома прямо на дереве. Войти в Root Treehouse можно поднявшись по лестнице, внутри этой чаши находится вполне пригодное для обычной жизни помещение, а наверху расположилась обычная терраса, выполняющая роль открытого балкона. При создании Root Treehouse были использованы, разумеется, исключительно натуральные материалы. Капсулообразные структуры охватывают ствол дерева таким образом, чтобы не вредят ему и не замедляют его рост.
Времена, когда музеи ассоциировались с бесконечной чередой однообразных залов и запыленных стендов, давно канули в лету. Современный музей – это место встречи прошлого с будущим, уникальная коммуникационная платформа, интересная для широкой публики. Проект музея самоваров, выполненный архитектором Денисом Гавриловым, представляет собой гигантское здание в форме самовара. Как видно на чертеже, лестничный проем разделяет постройку на две части, а на верхнем этаже находится просторная смотровая площадка. Интересно, что по замыслу архитектора будет происходить в пространстве
ручек и
крана самовара.