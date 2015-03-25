Какой будет архитектура будущего? Профессиональные дизайнеры и архитекторы посвящают этой теме немало времени. Некоторые из них полагают, что современные люди все чаще возвращаются к истокам и возводят дома, в которых четко просматривается желание быть дальше от цивилизации и ближе к природе. Другие же, напротив, придерживаются мнения, что дома будущего будут построены из белоснежного бетона, самоочищающегося стекла, углестеклопластика и облачены в невероятную форму, дерзко игнорирующую законы физики.

Сегодня мы тоже решили поговорить о том, какой будет архитектура в ближайшие несколько десятков лет и подобрали несколько работ известных студий, которые по праву можно отнести к категории архитектура будущего .