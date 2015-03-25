Чудеса над головой – виды и преимущества подвесных потолков

В дизайне интерьера – потолок может стать главным, а порой и единственным декоративным элемента дома. Инженерно – технологические разработки нового времени расширяют функционал и возможности реализации любых конструктивных, цветовых и фактурных дизайнерских решений потолков в геометрической прогрессии. В интерьерах авторских проектов подвесные потолки, все чаще, выступают самостоятельным декором.
Преимуществом таких потолков является простота монтажа
потолочных элементов, модульные размеры плит и реек, легкость Т-образных несущих профилей. Применение подвесных потолков позволяет сделать доступными и невидимыми инженерные системы и коммуникации. Предоставляет возможность встраивать модульные осветительные приборы, создавать многоуровневый потолок, улучшать теплоизоляционные качества и акустические свойства помещений.
Подвесные потолки – это потолочные конструкции, которые состоят из подвесной системы и декоративных панелей. Панели могут быть в виде реек, кассет, плит. Подвесная система способна полностью скрыть основной потолок и имеющиеся на нем явные дефекты, с помощью натяжной конструкции. Такие потолки еще называют бескаркасными. Они создают абсолютно гладкую и ровную поверхность, которую трудно будет отличить от простого выровненного потолка. Фактуры и цвета натяжной конструкции могут воплощать в жизнь самые невообразимые задумки. И тем не менее, свежую, легкую и воздушную атмосферу жилого пространства , по–прежнему, подчеркнет белый глянцевый или матовый подвесной потолок. Пример тому, шикарный весенний проект «Утро в саду» декораторов Оксаны Панфиловой и Людмилы Кришталевой.
Последние разработки в сфере декорирования интерьера позволяют использовать конструкцию панелей одновременно и на стенах и на потолке. Криволинейные подвесные панели дополняются по задумке автора специальной подсветкой, световыми диодами RGB и декорируются фактурами из пластика, стекла, каменной мозаики, МДФ, ДСП и художественной росписью. В футуристическом проекте Станислава Орехова таким декором стала искусная комбинация диодов и легкой негорючей ткани, сложенной в форме цветочных лепестков. Результат превосходит все ожидания – визуальная эстетика с оптическим эффектом преувеличения, движения и цветовой игры. Не потолок, а целый подводный мир, живущий по своим законам.
Большой популярностью пользуются подшивные потолки реечного типа из гипсокартона. Благодаря свойству влажного гипсокартона -легко гнуться, из него можно создавать индивидуальные конфигурации. Это могут быть – многоуровневые потолки, купола, арки, объемные нависающие конструкции.В современной классике,такой, как в проекте Elena Arsentyeva, подобная геометрия потолка важный архитектурный элемент интерьера.
Реечные потолки – это подвесные конструкции и алюминиевые декоративные рейки. Рейки могут быть покрыты росписью,лепным декором, узорами, шпоном из разных породы дерева -сосны, березы или бука, а также пластиком с имитацией натуральных фактур. Так, потолок гостиной с эффектом «второго света» в проекте Александра Михайлика, декорирован лакированным деревянным массивом. Благородная фактура на высоте второго этажа придает особый шик атмосфере дома и задает идею всего интерьерного концепта.
всем спать!
Система « подвешенных открытых каркасов» может выглядеть дополнительным декоративным элементом и располагаться ниже 1-го яруса ,под плоскостью базового потолка. Идея такой дополнительной конструкции может определить – цвет и стиль всего пространства комнаты или помещения. Так, черный – блокирующий цвет потолка, в проекте мастерской дизайна ЭГО, расставил все приоритеты жизнедеятельности в конкретном жилом пространстве. Это – место для крепкого, здорового сна. Надо отметить, что все вариации подвесных потолков отвечают требованиям огнестойкости, экологичности, эстетичности, гигиеничности. Этот факт позволяет использовать каркасные потолочные конструкции практически в любых помещениях,даже в самых будуарных.
Расставить акценты в дизайнерской задумке потолка поможет освещение. Грамотное его использование способно скрыть любые недостатки потолка и показать достоинства помещения. К примеру, можно выбрать систему освещения с маленькими, компактными энергосберегающими лампами. На многоуровневом потолке они создадут эффект « ночного неба», как в сложном концептуальном проекте mudrogenenko design.