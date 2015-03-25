Чудеса над головой – виды и преимущества подвесных потолков

Подвесные потолки – это потолочные конструкции, которые состоят из подвесной системы и декоративных панелей. Панели могут быть в виде реек, кассет, плит. Подвесная система способна полностью скрыть основной потолок и имеющиеся на нем явные дефекты, с помощью натяжной конструкции. Такие потолки еще называют бескаркасными. Они создают абсолютно гладкую и ровную поверхность, которую трудно будет отличить от простого выровненного потолка. Фактуры и цвета натяжной конструкции могут воплощать в жизнь самые невообразимые задумки. И тем не менее, свежую, легкую и воздушную атмосферу жилого пространства , по–прежнему, подчеркнет белый глянцевый или матовый подвесной потолок. Пример тому, шикарный весенний проект «Утро в саду» декораторов Оксаны Панфиловой и Людмилы Кришталевой.