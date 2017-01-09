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18 секретов, которые помогут сэкономить на вызове сантехника

Shunny_Star Shunny_Star
homify Ванная комнатаВанны и душевые
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В современном мире трудно представить дом, котором нет сантехники. Без нее мы не смогли бы выполнять обычную домашнюю работу, следить за чистотой дома и чувствовать себя комфортно. Если случаются проблемы с сантехникой, мы хватаемся за трубку телефона, чтобы воспользоваться услугами водопроводчика или сантехника. Хотя иногда без их участия можно решить многие небольшие проблемы, связанные с этими бытовыми приборами. Сантехник вряд ли поделится с вами секретом того, какие вопросы вы можете решить самостоятельно, и не подскажет вам, как это сделать без его привлечения.

Сегодня мы решили раскрыть несколько секретов экономии на услугах профессионала или позволят самостоятельно решить определенные проблемы, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации водопроводной системы и сантехнических приборов.

1. Сантехника, которая не нуждается в частых ремонтах

Sink with drain grooves on the worktop AD3 Design Limited КухняРаковины и краны
AD3 Design Limited

Sink with drain grooves on the worktop

AD3 Design Limited
AD3 Design Limited
AD3 Design Limited

Если вы приобрели качественную сантехнику и материалы для ее установки, а также бережно эксплуатируете свои сантехнические приборы, ухаживаете за состоянием труб, проблемы с сантехникой будут крайне редкими. Уход за этим хозяйством, возможно, не самая приятная работа, но на самом деле это совершенно не сложно.

2. Замена шланга стиральной машины

Handle less Polar white Glamour, PTC Kitchens PTC Kitchens Кухня в стиле модерн
PTC Kitchens

Handle less Polar white Glamour

PTC Kitchens
PTC Kitchens
PTC Kitchens

Вы должны знать, что заменить шланг стиральной машины не сложно, вызывать для этого сантехника и платить за это деньги не стоит. Выполнить эти действия может каждый, для этого понадобится всего несколько минут. Купить такой шланг в комплекте можно самостоятельно в хозяйственном магазине.

3. Отсутствие химических средств очистки в баке для воды

Sanitari Bagno Moderni, bagno chic bagno chic Ванная комнатаУнитазы
bagno chic

bagno chic
bagno chic
bagno chic

Химические средства, предназначенные для унитазов, эффективно очищают и помогают содержать сантехнические приборы в отличном состоянии. Они не повреждают пластиковые части сантехники, и при этом помогают продлить срок их эксплуатации. Уделив всего лишь несколько минут для смены средства в бачке унитаза, можно сделать свою ванную комнату значительно комфортнее и уютнее.

4. Аварийное отключение воды

Drummonds Case Study: Loz Feliz Retreat, California homify Ванная комнатаВанны и душевые
homify

Drummonds Case Study: Loz Feliz Retreat, California

homify
homify
homify

Вы должны точно знать, где и как вы можете выключить воду, если вдруг произошла какая-либо поломка водопроводной сети внутри квартиры. Может неожиданно сломаться кран, лопнуть труба или потечь стиральная машина. Краны, которые перекрывают подачу воды, должны быть в рабочем состоянии, иначе вы рискуете в один прекрасный момент затопить весь дом. Не поленитесь один раз заменить эти узлы на новые, чтобы последствия крошечной поломки не имели глобальных результатов для вашего дома и нервной системы.

5. Забившиеся стоки

Botanical Bathroom from Bathrooms.ccom Bathrooms.com Ванная комнатаВанны и душевые
Bathrooms.com

Botanical Bathroom from Bathrooms.ccom

Bathrooms.com
Bathrooms.com
Bathrooms.com

Обычно самой большой бедой для стока в душевой кабине, ванной или раковине являются волосы. Они способны засорять слив, а их накопление приводит к гниению этой массы в трубе. И, как следствие, в ванной комнате появляется неприятный запах, вода перестает беспрепятственно стекать. В комнате начинает пахнуть сыростью и может появиться грибок. Это никому не нравится!

6. Современные средства гигиены

Künstlerhaus, Neumannstraße in Düsseldorf - Hochwertiger Mieterausbau, insa4 ingenieure sachverständige architekten insa4 ingenieure sachverständige architekten Ванная комнатаУнитазы
insa4 ingenieure sachverständige architekten

insa4 ingenieure sachverständige architekten
insa4 ingenieure sachverständige architekten
insa4 ingenieure sachverständige architekten

Влажные салфетки, предназначенные для использования в качестве гигиенических средств в туалете не являются идеальным решением проблемы. Многие виды таких «помощников» способны засорять канализацию. Пользуйтесь обычной туалетной бумагой. Она прекрасно растворяется в воде и не вредит канализационным трубам.

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7. Услуги сантехника

Bathroom Temza design and build Ванная комнатаРаковины
Temza design and build

Bathroom

Temza design and build
Temza design and build
Temza design and build

Есть работы, которые под силу только профессионалу. И если возникает необходимость воспользоваться его услугами, вызывайте сантехника, предварительно договорившись с ним об оплате по фиксированной цене, а не почасово. Такой способ оплаты услуг значительно выгоднее. Вы будете удивлены, как быстро делается работа!

8. Замена деталей сантехники

Kenny&Mason Cloakrooms, Kenny&Mason Kenny&Mason Ванная комнатаУнитазы
Kenny&amp;Mason

Kenny&Mason
Kenny&amp;Mason
Kenny&Mason

Замена некоторых сантехнических деталей не такая уж сложная процедура. Главное, четко выполнять все пункты инструкции, и все будет работать.

9. Когда выгоднее вызывать водопроводчика?

Modern kitchen sink tap with red splashback Affleck Property Services КухняРаковины и краны Металлический / Серебристый
Affleck Property Services

Modern kitchen sink tap with red splashback

Affleck Property Services
Affleck Property Services
Affleck Property Services

Вызов водопроводчика в рабочее время может обойтись вам дороже. Причина заключается в том, что в выходной день есть много свободных специалистов, готовых протянуть вам руку помощи по более низкой цене.

10. Приспособления для хранения инвентаря

Bitra Hook Rail, Rowen & Wren Rowen & Wren КухняХранение
Rowen &amp; Wren

Bitra Hook Rail

Rowen & Wren
Rowen &amp; Wren
Rowen & Wren

На кухне важно, чтобы все приспособления находились под рукой. Если для размещения различных кухонных мелочей недостаточно места вдоль стены, можно закрепить крючки друг над другом. Интересная идея!

11. Что делать со старым унитазом?

Fonds sous-marins, Atelier Frederic Gracia Atelier Frederic Gracia Ванная комнатаУнитазы
Atelier Frederic Gracia

Atelier Frederic Gracia
Atelier Frederic Gracia
Atelier Frederic Gracia

Не всегда просто демонтировать старые унитазы, иногда они сидят, как скалы!

Но не стоит расстраиваться, если этот сантехнический прибор выглядит нормально, можно создать вокруг него соответствующий дизайн. И тогда такой простой унитаз уже не будет казаться здесь посторонним предметом.

12. Вода снаружи

Stainless Steel Garden Tap Station with Hose Reel, Tap and Platform Ingarden Ltd Сад Растения
Ingarden Ltd

Stainless Steel Garden Tap Station with Hose Reel, Tap and Platform

Ingarden Ltd
Ingarden Ltd
Ingarden Ltd

Если в вашем саду проведен водопровод для полива газона и клумб, консервируйте его на зимний период. Не забудьте слить всю воду из системы, чтобы она не замерзла при минусовой температуре трубы и шланги не лопали.

13. Прокапывание крана

Kitchen Temza design and build КухняРаковины и краны
Temza design and build

Kitchen

Temza design and build
Temza design and build
Temza design and build

Чем больше капает вода из закрытого крана, тем больший урон она может нанести. Соответственно, это сделает такой кран более дорогим для вас. Так что не стоит ожидать слишком долго, чтобы вызвать сантехника.

14. Бесплатные услуги сантехника

Perrin & Rowe of Mayfair Glenlith Interiors (Scotland) Ltd КухняРаковины и краны
Glenlith Interiors (Scotland) Ltd

Perrin & Rowe of Mayfair

Glenlith Interiors (Scotland) Ltd
Glenlith Interiors (Scotland) Ltd
Glenlith Interiors (Scotland) Ltd

Если вы хотите выбрать себе хорошую сантехнику, и бережно относитесь к своим финансам, позовите для консультации профессионального сантехника. Он посоветует оптимальный вариант, который будет для вас наиболее экономным и практичным. Скорее всего, выбор будет остановлен на более дорогих образцах сантехнических приборов. Но доверьтесь профессионалу, который не понаслышке знает, какие из них более надежные, практичные, и имеют длительный срок эксплуатации.

15. Советы знакомых

Small utility sink AD3 Design Limited КухняРаковины и краны
AD3 Design Limited

Small utility sink

AD3 Design Limited
AD3 Design Limited
AD3 Design Limited

Прислушайтесь также к советам друзей. Иногда отзывы о сантехнике тех, кто имеет опыт их установки и использования на вес золота.

16. Планирование

Marble Vanity Unit Ligneous Designs Ванная комнатаХранение
Ligneous Designs

Marble Vanity Unit

Ligneous Designs
Ligneous Designs
Ligneous Designs

Постарайтесь заранее спланировать, что и в каких местах будет храниться в ванной комнате. При правильной организации пространства вы не только окружите себя максимальным комфортом, но и сделаете вашу ванную комнату практичной и удобной.

17. Только проверенные дизайнеры

Daisy Chain Target Tiles Ванная комнатаДекор
Target Tiles

Daisy Chain

Target Tiles
Target Tiles
Target Tiles

Если вы решились на ремонт в ванной комнате, доверьтесь профессионалам, которые смогут создать идеальную комнату, ее важность сложно переоценить. Профессиональный подход к решению этого вопроса – гарантия того, что все будет учтено.

18. Не нужно считать, что дешевле – это лучше

Paradise Target Tiles Ванная комнатаДекор
Target Tiles

Paradise

Target Tiles
Target Tiles
Target Tiles

Если вы решили сэкономить на ремонте ванной комнаты, можно с уверенностью сказать, что работа будет сделана не очень добросовестно и качественно. Разве этого вы желаете?

Воспользуйтесь нашими скромными советами, и мы уверены, что они вам действительно пригодятся!

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Какая из идей экономии вам понравилась? Расскажите в комментариях.

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