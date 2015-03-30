Интерьер таунхауса в Москве

Таунхаус в последнее время становится наиболее популярным объектом городской и загородной недвижимости, главным отличием которого от квартиры является все-таки близость к природе. Охраняемая территория, всегда доступная парковка, наличие магазинов, аптек, ресторанов, прачечных и кафе – все это обычно находится в шаговой доступности. Для коммуникабельных семей, которые любят общаться с соседями и встречаться с друзьями, жизнь в таком доме – сплошное удовольствие. В поселках с таунхаусами строятся детские сады и школы, выходные с семьей можно проводить на теннисном корте или на собственном заднем дворе за приготовлением барбекю или игрой в фрисби. Взвешивая все «за» и «против» жизни в таунхаусе, специалистам homify стало интересно увидеть собственными глазами внутреннее убранство такого дома. С одним из таких интерьеров нас познакомило дизайн бюро Татьяны Алениной.