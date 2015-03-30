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Интерьер таунхауса в Москве

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Таунхаус в Москве, Дизайн бюро Татьяны Алениной Дизайн бюро Татьяны Алениной Гостиная в классическом стиле
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Таунхаус в последнее время становится наиболее популярным объектом городской и загородной недвижимости, главным отличием которого от квартиры является все-таки близость к природе. Охраняемая территория, всегда доступная парковка, наличие магазинов, аптек, ресторанов, прачечных и кафе – все это обычно находится в шаговой доступности. Для коммуникабельных семей, которые любят общаться с соседями и встречаться с друзьями, жизнь в таком доме – сплошное удовольствие.  В поселках с таунхаусами строятся детские сады и школы, выходные с семьей можно проводить на теннисном корте или на собственном заднем дворе за приготовлением барбекю или игрой в фрисби. Взвешивая все «за» и «против» жизни в таунхаусе, специалистам homify стало интересно увидеть собственными глазами внутреннее убранство такого дома. С одним из таких интерьеров нас познакомило дизайн бюро Татьяны Алениной.

Элегантное убранство

Таунхаус в Москве, Дизайн бюро Татьяны Алениной Дизайн бюро Татьяны Алениной Гостиная в классическом стиле
Дизайн бюро Татьяны Алениной

Таунхаус в Москве

Дизайн бюро Татьяны Алениной
Дизайн бюро Татьяны Алениной
Дизайн бюро Татьяны Алениной

Перед нами элегантная реинтерпретация загородного интерьера в стенах таунхауса. На первом этаже расположена гостиная, разделенная на две функциональные зоны: место отдыха у камина, и столовая. Благородно смотрится оливковый цвет стен и его аккуратное сочетание с золотисто-коричневыми тонами.

Очарование в цвете

Таунхаус в Москве, Дизайн бюро Татьяны Алениной Дизайн бюро Татьяны Алениной Гостиная в классическом стиле
Дизайн бюро Татьяны Алениной

Таунхаус в Москве

Дизайн бюро Татьяны Алениной
Дизайн бюро Татьяны Алениной
Дизайн бюро Татьяны Алениной

В интерьере царит немного старомодная, загадочная и в то же время спокойная атмосфера. Элегантный орнамент тематически объединяет декор портьер, подложек фоторамок и декоративных подушек на стульях. Психологи утверждают, что оливковый цвет – устоявшийся и консервативный. Он символизирует мудрость, дарит уверенность и ощущение прочной почвы под ногами.

Дух прованса

Таунхаус в Москве, Дизайн бюро Татьяны Алениной Дизайн бюро Татьяны Алениной Гостиная в классическом стиле
Дизайн бюро Татьяны Алениной

Таунхаус в Москве

Дизайн бюро Татьяны Алениной
Дизайн бюро Татьяны Алениной
Дизайн бюро Татьяны Алениной

В выборе мебели, кованой люстры, торшеров и предметов сервировки стола прослеживается изящность французского прованса. Традиционная для этого стиля композиция из цветов лаванды выглядит незатейливо и красочно.

Созерцание в стенах дома

Таунхаус в Москве, Дизайн бюро Татьяны Алениной Дизайн бюро Татьяны Алениной Балкон и терраса в классическом стиле
Дизайн бюро Татьяны Алениной

Таунхаус в Москве

Дизайн бюро Татьяны Алениной
Дизайн бюро Татьяны Алениной
Дизайн бюро Татьяны Алениной

Лоджия на первом этаже оборудована под райский уголок для спокойного отдыха, который с гордостью можно демонстрировать гостям. Здесь также приятно уединиться за чтением свежей прессы или встречать утро с чашечкой свежезаваренного кофе.

Интерьер детских комнат

Таунхаус в Москве, Дизайн бюро Татьяны Алениной Дизайн бюро Татьяны Алениной Детская комнатa в классическом стиле
Дизайн бюро Татьяны Алениной

Таунхаус в Москве

Дизайн бюро Татьяны Алениной
Дизайн бюро Татьяны Алениной
Дизайн бюро Татьяны Алениной

Интерьер всех детских комнат на редкость гармоничен в сочетании главного цвета и текстиля. Отказавшись от современных тенденций оформления в пользу спокойной классики, оживить интерьер получилось благодаря использованию красивых натуральных тканей с цветочными мотивами.

Торжество текстиля

Таунхаус в Москве, Дизайн бюро Татьяны Алениной Дизайн бюро Татьяны Алениной Детская комнатa в классическом стиле
Дизайн бюро Татьяны Алениной

Таунхаус в Москве

Дизайн бюро Татьяны Алениной
Дизайн бюро Татьяны Алениной
Дизайн бюро Татьяны Алениной

Каждая деталь несет свой дух и свое настроение. Интересно, что цельное интерьерное оформление отталкивается именно от крупного цветочного орнамента текстиля. Рисунок портьерных тканей перенесен на прикроватные тумбочки.

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Только натуральные ткани

Таунхаус в Москве, Дизайн бюро Татьяны Алениной Дизайн бюро Татьяны Алениной Детская комнатa в классическом стиле
Дизайн бюро Татьяны Алениной

Таунхаус в Москве

Дизайн бюро Татьяны Алениной
Дизайн бюро Татьяны Алениной
Дизайн бюро Татьяны Алениной

Несмотря на заданный дух благородного спокойствия, во всех комнатах царит радостное настроение. В интерьерах детских использовались только натуральные ткани: бархат, шелк, хлопок и лён.

Камин в хозяйской спальне

Таунхаус в Москве, Дизайн бюро Татьяны Алениной Дизайн бюро Татьяны Алениной Спальня в классическом стиле
Дизайн бюро Татьяны Алениной

Таунхаус в Москве

Дизайн бюро Татьяны Алениной
Дизайн бюро Татьяны Алениной
Дизайн бюро Татьяны Алениной

Присутствие камина в доме – это приятная возможность коротать вечера в кругу семьи. Огонь дарит хорошее настроение и спокойствие, он согреет и создаст особое романтическое настроение. В спальне с собственным камином всегда приятно засыпать и просыпаться.

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Понравился ли Вам интерьер таунхауса? Расскажите нам о своих впечатлениях в комментариях к этой книге идей.

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