Интерьер таунхауса в Москве

Таунхаус в последнее время становится наиболее популярным объектом городской и загородной недвижимости, главным отличием которого от квартиры является все-таки близость к природе. Охраняемая территория, всегда доступная парковка, наличие магазинов, аптек, ресторанов, прачечных и кафе – все это обычно находится в шаговой доступности. Для коммуникабельных семей, которые любят общаться с соседями и встречаться с друзьями, жизнь в таком доме – сплошное удовольствие. В поселках с таунхаусами строятся детские сады и школы, выходные с семьей можно проводить на теннисном корте или на собственном заднем дворе за приготовлением барбекю или игрой в фрисби. Взвешивая все «за» и «против» жизни в таунхаусе, специалистам homify стало интересно увидеть собственными глазами внутреннее убранство такого дома. С одним из таких интерьеров нас познакомило дизайн бюро Татьяны Алениной.
Перед нами элегантная реинтерпретация загородного интерьера в стенах таунхауса. На первом этаже расположена гостиная, разделенная на две функциональные зоны: место отдыха у камина, и столовая. Благородно смотрится оливковый цвет стен и его аккуратное сочетание с золотисто-коричневыми тонами.
В интерьере царит немного старомодная, загадочная и в то же время спокойная атмосфера. Элегантный орнамент тематически объединяет декор портьер, подложек фоторамок и декоративных подушек на стульях. Психологи утверждают, что оливковый цвет – устоявшийся и консервативный. Он символизирует мудрость, дарит уверенность и ощущение прочной почвы под ногами.
В выборе мебели, кованой люстры, торшеров и предметов сервировки стола прослеживается изящность французского прованса. Традиционная для этого стиля композиция из цветов лаванды выглядит незатейливо и красочно.
Лоджия на первом этаже оборудована под райский уголок для спокойного отдыха, который с гордостью можно демонстрировать гостям. Здесь также приятно уединиться за чтением свежей прессы или встречать утро с чашечкой свежезаваренного кофе.
Интерьер всех детских комнат на редкость гармоничен в сочетании главного цвета и текстиля. Отказавшись от современных тенденций оформления в пользу спокойной классики, оживить интерьер получилось благодаря использованию красивых натуральных тканей с цветочными мотивами.
Каждая деталь несет свой дух и свое настроение. Интересно, что цельное интерьерное оформление отталкивается именно от крупного цветочного орнамента текстиля. Рисунок портьерных тканей перенесен на прикроватные тумбочки.
Несмотря на заданный дух благородного спокойствия, во всех комнатах царит радостное настроение. В интерьерах детских использовались только натуральные ткани: бархат, шелк, хлопок и лён.
Присутствие камина в доме – это приятная возможность коротать вечера в кругу семьи. Огонь дарит хорошее настроение и спокойствие, он согреет и создаст особое романтическое настроение. В спальне с собственным камином всегда приятно засыпать и просыпаться.