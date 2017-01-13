Невероятно: этот дом построили в рекордно короткие сроки!

Для того чтобы построить дом своей мечты, можно выбирать самые разнообразные материалы. Кроме того, посоветовавшись с архитектором, всегда есть возможность решить, какие из этих материалов будут наиболее приемлемыми для конкретного строительного объекта. Это может быть бетон, блоки из пенобетона или цемента, кирпичная кладка, дерево или что-либо другое. Каждый из перечисленных материалов имеет свои конструктивные и технические преимущества при их применении для создания интерьера, экстерьера или того и другого вместе. Материалы также существенно влияют на стоимость строительства, его энергоэффективность и практичность.
Прежде чем остановить свой выбор на каком либо из предлагаемых вам строительных материалов, необходимо в деталях изучить их, и определить потребности и цели, которые должны быть достигнуты. Это может стать решающим фактором, влияющим на комфорт в доме для каждого члена семьи.
В этой статье, наполненной шикарными идеями, мы шаг за шагом пройдемся по всем этапам строительства дома от его проектирования до сдачи в эксплуатацию. Особенным этот прекрасный дом делает то, что основным строительным материалом здесь является дерево. Вы увидите и сможете оценить интерьер, его детали, и то, как искусно дерево интегрировано в это красивое пространство.
Пройдите по комнатам этого жилища, присмотритесь к его особенностям, и мы уверенны, что вы влюбитесь в дерево, как в идеальный строительный материал для создания вашего дома.
Мы хотим вам представить этот дом в идеале, поэтому здесь вы можете видеть его 3D изображение. Такой способ предварительного знакомства с домом помогает наиболее полным образом представить себе, как должен выглядеть ваш проект в самых мелких подробностях. При этом вы имеете возможность определить, что в этом проекте вам больше всего нравится, и то, что вы хотели бы изменить.
В этом 3D-доме вы можете реально увидеть результат, который со временем будет реализован. Это отличное преимущество, которое позволяет будущему владельцу полюбоваться еще не построенным домом, внести в его внешний вид определенные коррективы, согласиться или не согласиться с комбинацией материалов, выбранных для строительства.
Здесь мы видим, что первый этаж выполнен из бетона, второй – полностью из дерева.
На этом фото мы можем видеть фрагмент строительства второго этажа, строительным материалом для этой части дома выбрано дерево. Первый этаж уже создан, для этого была подготовлена и расчищена площадка. На этом прочном основании начат монтаж деревянного каркаса с перегородками в соответствии с проектом. Это уникальное строительство впечатляет!
В этом проекте перед архитектором и строителями была поставлена задача создания просторных комнат, так как для семьи необходимо много места для всех. В то же время здание должно быть довольно прочным и безопасным для его обитателей.
На этой фотографии вы можете увидеть более подробно, как красиво выглядит этот деревянный каркас, и каким просторным будет этот дом. Идеальные тонкие деревянные элементы, которые составляют второй этаж дома, выглядят аккуратно и очень стабильно. Эта конструкция легкая, воздушная и светлая. Деревянные доски покрыты лаком более темного цвета. Древесина до начала строительства была обработана специальными средствами против грибковых образований, различных инфекций и повреждения насекомыми. Это обязательная процедура для деревянных конструкций, призванная обеспечить более длительный срок их эксплуатации.
На этом фото мы видим уже полностью построенный дом, в нем достаточно места и он очень современный!
Полюбуйтесь готовым фасадом, посмотрите, как теперь выглядит первый этаж, стены которого облагорожены интересной штукатуркой и покрашены в теплый, приятный цвет. На их фоне стильно выделяются серые оконные рамы небольших окон.
Наверху в деревянный каркас встроены просторные стеклянные блоки, заменяющие стены. Фантастичное сочетание материалов и идеально подобранные цветовые решения делают этот дом очень красивым, он завораживает своей спокойной атмосферой и фантастичным внешним видом.
Эта стена комнаты покрыта натуральным камнем коричневого и серого цвета различных оттенков. Она идеально сочетается с деревянными полами. Камин является неотъемлемой частью в доме, который построен в районе сильных зим. Здесь будет очень уютно и приятно проводить время холодными зимними вечерами.
В кухне U-образной формы кухонные шкафы серого и бежевого цвета занимают пространство от пола до потолка. Естественное освещение и проветривание кухни осуществляется через окно в одной из стен дома. Эта комната соединяется со столовой и гостиной без стен и перегородок между ними, что делает ее современной и более функциональной. Искусственное освещение утоплено в потолке, освещают кухню потолочные светильники. Все поверхности мебели гладкие, очень яркие, что делает это помещение приветливым и уютным.
Фото мебели, которая отделяет кухню от пространства гостиной: задняя дверь и окна имеют размеры от пола до потолка, все пространство достаточно хорошо освещается естественным светом через просторные окна.
Этот красивый дом не может не иметь балкона. Это пространство общения и отдыха, которое расположено вдоль всего фасада. Открытая терраса с видом на сад выглядит восхитительно!
С балкона открывается отличный вид на окружающую зеленую зону, которой можно восхищаться вечно. Дом идеально интегрирован в окружающую среду. Деревянный пол и потолок покрыт темным лаком насыщенного цвета. Он прекрасно дополняет совершенный дизайн с французскими окнами от пола до потолка. Стеклянные перила балкона выглядят стильно и создают мягкий, едва заметный переход из одной среды в другую. Современный, функциональный и красивый вид дома делает его мечтой для каждой современной семьи.
В ванной комнате в отделке интерьера использованы различные материалы: одна стена отделана лакированным деревом, другая – белой керамической плиткой. В деревянный каркас черного цвета вмонтированы две шикарные раковины. Есть полки для хранения различных принадлежностей и полотенец. Здесь все выглядит се компактно и аккуратно.
С тыльной стороны дома в районе ванной комнаты есть два окна, которые вы можете увидеть на этой фотографии. Они выделены темно-серым цветом на фоне древесины, из которой сформированы стены этого здания.
Мы представляем вам план этого современного дома, на котором можно увидеть, как размещены комнаты. Дом выглядит функциональным за счет хорошо продуманного размещения всех помещений. Здесь есть спальня с гардеробной и ванной комнатой. Две вспомогательные спальни также имеют гардеробную и общую ванную комнату.
В просторной гостиной располагается лестница, ступени которой ведут на второй этаж. С одной стороны несколько ступеней служат выходом на улицу.
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