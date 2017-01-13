Невероятно: этот дом построили в рекордно короткие сроки!

Для того чтобы построить дом своей мечты, можно выбирать самые разнообразные материалы. Кроме того, посоветовавшись с архитектором, всегда есть возможность решить, какие из этих материалов будут наиболее приемлемыми для конкретного строительного объекта. Это может быть бетон, блоки из пенобетона или цемента, кирпичная кладка, дерево или что-либо другое. Каждый из перечисленных материалов имеет свои конструктивные и технические преимущества при их применении для создания интерьера, экстерьера или того и другого вместе. Материалы также существенно влияют на стоимость строительства, его энергоэффективность и практичность.

Прежде чем остановить свой выбор на каком либо из предлагаемых вам строительных материалов, необходимо в деталях изучить их, и определить потребности и цели, которые должны быть достигнуты. Это может стать решающим фактором, влияющим на комфорт в доме для каждого члена семьи.

В этой статье, наполненной шикарными идеями, мы шаг за шагом пройдемся по всем этапам строительства дома от его проектирования до сдачи в эксплуатацию. Особенным этот прекрасный дом делает то, что основным строительным материалом здесь является дерево. Вы увидите и сможете оценить интерьер, его детали, и то, как искусно дерево интегрировано в это красивое пространство.

Пройдите по комнатам этого жилища, присмотритесь к его особенностям, и мы уверенны, что вы влюбитесь в дерево, как в идеальный строительный материал для создания вашего дома.