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20 интересных идей организации вашей кухни

Shunny_Star Shunny_Star
The Mighty Plate Rack, The Plate Rack The Plate Rack КухняШкафы и полки
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Некоторые люди любят наводить порядок на своей кухне, организовывать рабочее пространство, места для хранения, чтобы привести обстановку в максимально комфортный и практичный вид. Другие же ненавидят такую работу, считая всю эту суету напрасной тратой времени и сил. Но нельзя отрицать, что когда все сделано правильно и продумано, жить становится гораздо проще, а готовить еду на кухне гораздо приятнее.

Мы знаем, как получить отличный результат путем оптимизации кухонного пространства, чтобы получить при этом чувство удовлетворения от выполненных действий и внедренных новшеств. Удивительно, но мы всегда находимся в поиске, который позволяет находить организационные решения. Они помогают совершенствовать пространство, высвобождать место и делать помещение кухни более уютным, свободным и красивым.

У нас сегодня есть драгоценные мысли и идеи, которые обязательно пригодятся вам в быту! 

Дизайнеры, создающие кухни прекрасно знают, что ключ к оптимальной организации вашего пространства лежит в грамотном планировании каждого сантиметра кухонного пространства. Мы узнали некоторые секреты и покажем вам 20 простых способов, как сделать вашу кухню самым комфортным местом в доме.

1. Тумбочка, разделенная на ячейки

San Angel, 2M Arquitectura 2M Arquitectura Кухня в стиле модерн
2M Arquitectura

2M Arquitectura
2M Arquitectura
2M Arquitectura

Не обязательно идти в ближайший мебельный магазин, чтобы купить такую тумбочку. Ее можно сделать самостоятельно. Хорошенько подумав, какие предметы и кухонный инструмент всегда должен находиться под рукой, можно создать тумбочку, разделенную на несколько ячеек. 

В них будет храниться различная кухонная утварь, рассортированная по видам и размерам. Вам обеспечен идеальный порядок, и вы всегда будете знать, где искать необходимый кухонный инструмент. Он никогда не затеряется среди других предметов, сохранит свой внешний вид и сэкономит время на поиски.

2. Тумбочки с выдвижными стеллажами

Designer's Den, Savio and Rupa Interior Concepts Savio and Rupa Interior Concepts КухняШкафы и полки
Savio and Rupa Interior Concepts

Savio and Rupa Interior Concepts
Savio and Rupa Interior Concepts
Savio and Rupa Interior Concepts

Эта мебель выглядит как обычный шкаф, но стоит открыть его дверь, как вы попадаете в импровизированную кухонную кладовку. Вы никогда не забудете, где расположились крупы, каши, консервы или приправы.

3. Узкие выдвижные шкафы

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Эти неудобные места рядом с бытовой техникой всегда раздражают, если они ничем не заняты. Чтобы это пространство не пустовало, установите здесь выдвижной шкафчик. Вы всегда найдете, что расположить на каждой полке, пустыми они не будут, это точно.

4. Высокий выдвижной шкафчик

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Выдвижной шкафчик может иметь любую высоту. Такой формат полок очень удобен в эксплуатации. Все, что находится на полках доступно и хорошо просматривается. При этом нет необходимости далеко тянуться и искать необходимый ингредиент – все под рукой. Хорошо отрегулированная тумбочка мягко и плавно выезжает, не перекашивается, а специальные бортики удерживают все предметы от падения.

5. Выдвижной шкаф на краю кухни

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Как вам такая штука, которая может прекрасно вписаться в интерьер и расположиться на краю вашей кухни? Если у вас есть хотя бы 20 неизрасходованных сантиметров, установите здесь такой слот!

6. Встроенные шкафы с техникой

Banbridge Kitchen Designer Kitchen by Morgan Кухни в эклектичном стиле
Designer Kitchen by Morgan

Banbridge Kitchen

Designer Kitchen by Morgan
Designer Kitchen by Morgan
Designer Kitchen by Morgan

Это решение два в одном. Оно сделает вашу кухню очень аккуратной и позволит увеличить количество шкафов. Встроенная техника – отличный способ сэкономить место.

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7. Открытые шкафчики фасада

Casa Azul, Guadalupe Larrain arquitecta Guadalupe Larrain arquitecta Кухня в стиле лофт
Guadalupe Larrain arquitecta

Guadalupe Larrain arquitecta
Guadalupe Larrain arquitecta
Guadalupe Larrain arquitecta

Когда бюджет ограничен, но ваши потребности в хранении довольно большие, обустройте свою кухню простыми открытыми фасадными шкафами. В данном случае это идеальное решение.

8. Инновационные ящики для хранения кастрюль

San Angel, 2M Arquitectura 2M Arquitectura Кухня в стиле модерн
2M Arquitectura

2M Arquitectura
2M Arquitectura
2M Arquitectura

Все кухонные мебельные конструкции, которые могут двигаться, позволяют использовать дополнительное пространство кухонной мебели для хранения. В этом варианте вы можете видеть, как шикарно устроена выдвижная тумба для кастрюль. В шкафчиках для хранения посуды часто бывает так, что верхняя их часть остается незадействованной. Интересная идея – использование дополнительных выдвигающихся сегментов, в которых удобно хранить более мелкую посуду и кухонную утварь.

9. Выдвижные угловые полки  

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Для удобного расположения громоздкой кухни, обеспечения легкого к ней доступа уже давно придуманы и успешно используются такие «карусели» и выдвижные полки на специальных механизмах.

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Они легко выдвигаются и также просто плавно въезжают обратно в шкаф, заполняя собой труднодоступные места кухонной мебели.

10. Выдвижные шкафы с умными ручками

Cocina Guerrero Cruz, ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado КухняХранение Алюминий / Цинк Красный
ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado

ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado
ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado
ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado

Если вы планируете применить на своей кухне узкие выдвижные шкафчики, не забудьте подумать об эргономичных ручках. Важно, чтобы они гармонично вписались в фасад мебели.

11. Применение столярных изделий, сделанных на заказ

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo КухняШкафы и полки
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

Если планировка вашей кухни не очень обычная, имеет скошенный потолок или округлые, непрямые стены, мебель, изготовленная на заказ будет идеальным решением. Можно спроектировать шкафчики, полки и тумбочки, которые позволят задействовать каждый сантиметр пространства для его эффективного использования.

12. Выдвижные ящики вместо внутренних полок

Designer's Den, Savio and Rupa Interior Concepts Savio and Rupa Interior Concepts КухняШкафы и полки
Savio and Rupa Interior Concepts

Savio and Rupa Interior Concepts
Savio and Rupa Interior Concepts
Savio and Rupa Interior Concepts

Не просто расположить всю свою посуду в глубоком ящике кухонного стола. Поэтому предпочтительнее все же будет применить на кухне выдвижные ящики, и установить в них разделители для удобства хранения и упорядочения посуды. Такие разделители не позволят посуде смешаться, ее хранение будет максимально удобным и аккуратным.

13. Металлические стеллажи

homify Кухня в стиле модерн Эффект древесины
homify

homify
homify
homify

Идеально подходят для хранения тяжелых предметов металлические стеллажи. Они жесткие и прочные, легкие и долговечные. На такие полки можно ставить не только баночки, коробочки и пакетики, но даже горячую посуду.

14. Разделение мусора

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Мы должны научиться разделять мусор, при этом его хранение будет значительно эффективнее. Главное, что ящик с мусором не находится под ногами, он легко прячется в шкафчике!

15. Используйте простые полки

Casa OLIVOS, Arquitecto Alejandro Sticotti Arquitecto Alejandro Sticotti Кухня в стиле кантри
Arquitecto Alejandro Sticotti

Arquitecto Alejandro Sticotti
Arquitecto Alejandro Sticotti
Arquitecto Alejandro Sticotti

Простые классические настенные полки – легкий способ организовать хранение всех ваших кухонных предметов. Скомбинировав расстановку посуды и других кухонных принадлежностей, вы сможете добиться потрясающего визуального эффекта! Естественность и простота, открытость и свобода!

16. Старые предметы в качестве полок для хранения

scaletta multifunzione, Irtem Irtem КухняШкафы и полки
Irtem

Irtem
Irtem
Irtem

Если у вас сохранилась какая-то старая лестница, о которую вы каждый раз спотыкаетесь, но выбросить ее жалко, найдите ей применение. Полка на основе лестницы не будет занимать много места, но как оригинальный предмет интерьера она выглядит довольно интересно.

17. Тайная кладовая

in-toto Amersham, in-toto Amersham in-toto Amersham Кухня в стиле модерн
in-toto Amersham

in-toto Amersham

in-toto Amersham
in-toto Amersham
in-toto Amersham

В закрытом виде эта мебель похожа на большой шкаф, но когда вы его открываете, перед вашими глазами появляется шикарная импровизированная кладовка. Полки, стойки и корзины – все это увеличивает потенциал для хранения в геометрической прогрессии.

18. Ищите умные кухонные решения

Kuchnia na wymiar do małego mieszkania, Szafawawa Szafawawa КухняШкафы и полки
Szafawawa

Szafawawa
Szafawawa
Szafawawa

Эта компактная кухня имеет достаточно много места для внутреннего хранения, при этом она выглядит очень аккуратно. Все это благодаря тому, что внутреннее пространство мебели используется максимально эффективно. Полки-карусели в угловых шкафах и в навесных шкафчиках – это два удивительных способа оптимизации мест для хранения в вашей маленькой кухне.

19. Промышленный дизайн

The Mighty Plate Rack, The Plate Rack The Plate Rack КухняШкафы и полки
The Plate Rack

The Mighty Plate Rack

The Plate Rack
The Plate Rack
The Plate Rack

Чтобы добраться до кухонной посуды быстро, можно использовать открытый навесной шкафчик из нержавеющей стали. Просто, удобно и доступно.

20. Отдельный ящик для приправ

Organización interior... porque los detalles, importan, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica Кухня в стиле модерн Металлический / Серебристый
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

В каждом доме обязательно есть любимые и часто используемые приправы. Они могут занимать много места в наших кухнях. Гениальная идея, выделить для них отдельный ящик.

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