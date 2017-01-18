20 интересных идей организации вашей кухни

Некоторые люди любят наводить порядок на своей кухне, организовывать рабочее пространство, места для хранения, чтобы привести обстановку в максимально комфортный и практичный вид. Другие же ненавидят такую работу, считая всю эту суету напрасной тратой времени и сил. Но нельзя отрицать, что когда все сделано правильно и продумано, жить становится гораздо проще, а готовить еду на кухне гораздо приятнее.
Мы знаем, как получить отличный результат путем оптимизации кухонного пространства, чтобы получить при этом чувство удовлетворения от выполненных действий и внедренных новшеств. Удивительно, но мы всегда находимся в поиске, который позволяет находить организационные решения. Они помогают совершенствовать пространство, высвобождать место и делать помещение кухни более уютным, свободным и красивым.
У нас сегодня есть драгоценные мысли и идеи, которые обязательно пригодятся вам в быту!
Дизайнеры, создающие кухни прекрасно знают, что ключ к оптимальной организации вашего пространства лежит в грамотном планировании каждого сантиметра кухонного пространства. Мы узнали некоторые секреты и покажем вам 20 простых способов, как сделать вашу кухню самым комфортным местом в доме.
Не обязательно идти в ближайший мебельный магазин, чтобы купить такую тумбочку. Ее можно сделать самостоятельно. Хорошенько подумав, какие предметы и кухонный инструмент всегда должен находиться под рукой, можно создать тумбочку, разделенную на несколько ячеек.
В них будет храниться различная кухонная утварь, рассортированная по видам и размерам. Вам обеспечен идеальный порядок, и вы всегда будете знать, где искать необходимый кухонный инструмент. Он никогда не затеряется среди других предметов, сохранит свой внешний вид и сэкономит время на поиски.
Эта мебель выглядит как обычный шкаф, но стоит открыть его дверь, как вы попадаете в импровизированную кухонную кладовку. Вы никогда не забудете, где расположились крупы, каши, консервы или приправы.
Эти неудобные места рядом с бытовой техникой всегда раздражают, если они ничем не заняты. Чтобы это пространство не пустовало, установите здесь выдвижной шкафчик. Вы всегда найдете, что расположить на каждой полке, пустыми они не будут, это точно.
Выдвижной шкафчик может иметь любую высоту. Такой формат полок очень удобен в эксплуатации. Все, что находится на полках доступно и хорошо просматривается. При этом нет необходимости далеко тянуться и искать необходимый ингредиент – все под рукой. Хорошо отрегулированная тумбочка мягко и плавно выезжает, не перекашивается, а специальные бортики удерживают все предметы от падения.
Как вам такая штука, которая может прекрасно вписаться в интерьер и расположиться на краю вашей кухни? Если у вас есть хотя бы 20 неизрасходованных сантиметров, установите здесь такой слот!
Это решение два в одном. Оно сделает вашу кухню очень аккуратной и позволит увеличить количество шкафов. Встроенная техника – отличный способ сэкономить место.
Когда бюджет ограничен, но ваши потребности в хранении довольно большие, обустройте свою кухню простыми открытыми фасадными шкафами. В данном случае это идеальное решение.
Все кухонные мебельные конструкции, которые могут двигаться, позволяют использовать дополнительное пространство кухонной мебели для хранения. В этом варианте вы можете видеть, как шикарно устроена выдвижная тумба для кастрюль. В шкафчиках для хранения посуды часто бывает так, что верхняя их часть остается незадействованной. Интересная идея – использование дополнительных выдвигающихся сегментов, в которых удобно хранить более мелкую посуду и кухонную утварь.
Для удобного расположения громоздкой кухни, обеспечения легкого к ней доступа уже давно придуманы и успешно используются такие «карусели» и выдвижные полки на специальных механизмах.
Они легко выдвигаются и также просто плавно въезжают обратно в шкаф, заполняя собой труднодоступные места кухонной мебели.
Если вы планируете применить на своей кухне узкие выдвижные шкафчики, не забудьте подумать об эргономичных ручках. Важно, чтобы они гармонично вписались в фасад мебели.
Если планировка вашей кухни не очень обычная, имеет скошенный потолок или округлые, непрямые стены, мебель, изготовленная на заказ будет идеальным решением. Можно спроектировать шкафчики, полки и тумбочки, которые позволят задействовать каждый сантиметр пространства для его эффективного использования.
Не просто расположить всю свою посуду в глубоком ящике кухонного стола. Поэтому предпочтительнее все же будет применить на кухне выдвижные ящики, и установить в них разделители для удобства хранения и упорядочения посуды. Такие разделители не позволят посуде смешаться, ее хранение будет максимально удобным и аккуратным.
Идеально подходят для хранения тяжелых предметов металлические стеллажи. Они жесткие и прочные, легкие и долговечные. На такие полки можно ставить не только баночки, коробочки и пакетики, но даже горячую посуду.
Мы должны научиться разделять мусор, при этом его хранение будет значительно эффективнее. Главное, что ящик с мусором не находится под ногами, он легко прячется в шкафчике!
Простые классические настенные полки – легкий способ организовать хранение всех ваших кухонных предметов. Скомбинировав расстановку посуды и других кухонных принадлежностей, вы сможете добиться потрясающего визуального эффекта! Естественность и простота, открытость и свобода!
Если у вас сохранилась какая-то старая лестница, о которую вы каждый раз спотыкаетесь, но выбросить ее жалко, найдите ей применение. Полка на основе лестницы не будет занимать много места, но как оригинальный предмет интерьера она выглядит довольно интересно.
В закрытом виде эта мебель похожа на большой шкаф, но когда вы его открываете, перед вашими глазами появляется шикарная импровизированная кладовка. Полки, стойки и корзины – все это увеличивает потенциал для хранения в геометрической прогрессии.
Эта компактная кухня имеет достаточно много места для внутреннего хранения, при этом она выглядит очень аккуратно. Все это благодаря тому, что внутреннее пространство мебели используется максимально эффективно. Полки-карусели в угловых шкафах и в навесных шкафчиках – это два удивительных способа оптимизации мест для хранения в вашей маленькой кухне.
Чтобы добраться до кухонной посуды быстро, можно использовать открытый навесной шкафчик из нержавеющей стали. Просто, удобно и доступно.
В каждом доме обязательно есть любимые и часто используемые приправы. Они могут занимать много места в наших кухнях. Гениальная идея, выделить для них отдельный ящик.
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