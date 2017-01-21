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17 советов: как легко очистить дом и сэкономить на моющих средствах

Shunny_Star Shunny_Star
Diseñamos tus espacios para hacerte vivir BUENOS MOMENTOS, IROKA IROKA КухняХранение
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Мы готовы поспорить, что уборка дома не является для вас самым любимым занятием. И этот момент вас очень разочаровывает, а иногда даже заставляет впадать в уныние. Особенно неприятно, когда дорогие моющие и чистящие средства не справляются с той задачей, выполнение которой обещано их производителями.

Но известно ли вам, что есть более простые и не такие затратные способы, которые выполнят задачи по наведению порядка в доме без особых проблем? Потратив на них всего лишь небольшую долю средств, которые вы обычно платите за покупку дорогих моющих средств, одобренных профессионалами, вы можете иметь более яркий, свежий и чистый дом. И к тому же, он сможет оставаться чистым значительно дольше.

Почему бы не прислушаться к этим фантастическим советам и не попробовать самому использовать их во время уборки помещений?

Вполне возможно, что внутри ваших кухонных шкафчиков можно найти ответ на вопрос о том, каким образом без применения дорогих порошков, моющих средств и магазинных «убийц жировых отложений» ваша кухня станет очень чистой и засверкает белизной!

Присоединяйтесь к нам и возьмите на вооружение советы, которые мы приготовили для вашего чистого дома.

1. Ванная комната, сверкающая чистотой

APPARTAMENTO A PALERMO - 2013, Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione Ванная комната в стиле модерн
Giuseppe Rappa &amp; Angelo M. Castiglione

Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione
Giuseppe Rappa &amp; Angelo M. Castiglione
Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione

Чтобы идеально очистить все поверхности в ванной комнате, понадобятся ваши руки и простой набор подручных средств, состоящий из всего лишь трех компонентов: белый уксус, пищевая сода и лимонный сок. Меламиновая губка легко справится с грязью в ванной комнате, если на ее поверхность, или на поверхности в ванной комнате нанести смесь, состоящую из этих простых и доступных ингредиентов.

2. Сделайте ваши окна и зеркала блестящими

'Rido' unique design surface sideboard homify Столовая комнатаБуфеты и серванты
homify

'Rido' unique design surface sideboard

homify
homify
homify

Для того чтобы привести в порядок стеклянные поверхности и зеркала, которых в каждом доме может быть сколько угодно, примените кусочек ткани, состоящей из микроволокна. Смочите ее белым уксусом и как обычно, протрите эти поверхности. Никаких разводов и грязи не останется, только естественное сверкание и идеальная чистота!

3. Устранение неприятного запаха, исходящего от ковра

PLANTATION RUG, The Plantation Rug Company The Plantation Rug Company Домашнее хозяйство Текстиль
The Plantation Rug Company

PLANTATION RUG

The Plantation Rug Company
The Plantation Rug Company
The Plantation Rug Company

Если вы ощущаете неприятный запах, источником которого является ковер, не спешите его выбрасывать или отправлять в химчистку.

Прежде чем приступить к уборке с использованием пылесоса, обработайте ковер, который, как вам кажется, неприятно пахнет, воспользовавшись смесью обычной пищевой соды и эфирного масла. Распрыскайте эту смесь над ковром, а через несколько часов включите пылесос и почистите ковер. Ваша комната наполнится свежим воздухом и приятным легким запахом эфирного масла.

4. Устраните плохой запах в стиральной машине

Laundry Rooms, Clean Design Clean Design Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

Пищевая сода и в этом случае будет очень кстати. Перед стиркой добавьте ее в барабан стиральной машины, и вы сможете избавиться от неприятного запаха, исходящего из нее.

5. Сократите время сушки в два раза

Modello HOPE, RAB ARREDO BAGNO RAB ARREDO BAGNO Ванная комнатаХранение
RAB ARREDO BAGNO

RAB ARREDO BAGNO
RAB ARREDO BAGNO
RAB ARREDO BAGNO

Чтобы ускорить процесс сушки, положите в барабан для сушки белья несколько небольших шариков шерсти.

6. Борьба с известковыми отложениями

3 BHK Appartment in Gurgaon, Universal Pride Interiors Pvt. Ltd. Universal Pride Interiors Pvt. Ltd.
Universal Pride Interiors Pvt. Ltd.

Universal Pride Interiors Pvt. Ltd.
Universal Pride Interiors Pvt. Ltd.
Universal Pride Interiors Pvt. Ltd.

Чтобы ваш унитаз сверкал чистотой и белизной, а на его стенках не накапливался известковый налет, используйте тот же белый уксус и лимонную кислоту. Нанесите эти вещества на внутреннюю поверхность унитаза и в места, где больше всего накапливается известковый налет, и оставьте на ночь. Утром протрите обработанную поверхность, и ваш унитаз станет совершенно чистым, никаких следов известкового налета не останется.

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7. Очистка ванны

Bath Daman of Witham Ltd Ванная комната в стиле модерн
Daman of Witham Ltd

Bath

Daman of Witham Ltd
Daman of Witham Ltd
Daman of Witham Ltd

Используйте смесь воды и лимонной кислоты для очистки ванны, если она забрызгана водой и остались засохшие, трудноудаляемые пятна на ее поверхности. Разбрызгайте над ванной этот раствор и оставьте его «работать» на протяжении 30 минут. Затем просто смойте все, и вы увидите разницу!

8. Засохшие брызги воды на стенках душевой кабины

Just trays, Just Trays Just Trays Ванная комната в стиле модерн
Just Trays

Just trays

Just Trays
Just Trays
Just Trays

Держите всегда под рукой в ванной комнате меламиновую губку. С ее помощью и с помощью лимонного сока вы сможете привести стены вашей душевой кабины в нормальное состояние. Брызги воды, засохшие на ее стенках, легко удаляются этим нехитрым способом. Протрите их меламиновой губкой, смоченной лимонным соком после принятия душа. Лимонный сок действительно помогает!

9. Удаление пятен воды и накипи на кранах

NEOCIM Patch Classic Noir homify Ванная комнатаДекор Керамика ceramics,ceramic tiles,bath floor,bathroom floor,bathroom walls,bathroom,bath
homify

NEOCIM Patch Classic Noir

homify
homify
homify

Без белого уксуса и в этом случае не обойтись. Смочите им тряпичную салфетку и укутайте краны на ночь. Вы будете удивлены результатом – идеально чистые и блестящие поверхности кранов!

10. Избавьтесь от черных следов на силиконовом герметике

homify Ванная комнатаВанны и душевые
homify

homify
homify
homify

Для того чтобы очистить силиконовый герметик, который используется для герметизации в душе или в ванной, необходимо использовать всего лишь перекись водорода или белый уксус.

11. Прочистка стоков

Bathroom 1 view Temza design and build Ванная комнатаВанны и душевые
Temza design and build

Bathroom 1 view

Temza design and build
Temza design and build
Temza design and build

Важно содержать стоки в чистоте. Если ничего не предпринимать, они засоряются, на стенках труб образуется налет и появляется неприятный запах. Чтобы стоки содержались в чистоте, необходимо использовать белый уксус с пищевой содой. Эту смесь нужно залить в сливное отверстие и подождать 15 минут. По истечении этого времени необходимо тщательно промыть стоки горячей проточной водой.

12.Очистка медных приборов

Stainless steel plate racks, The Plate Rack The Plate Rack КухняШкафы и полки
The Plate Rack

Stainless steel plate racks

The Plate Rack
The Plate Rack
The Plate Rack

Любые медные кухонные предметы станут чистыми, если вы используете в качестве очищающего средства… кетчуп. Да, это действительно работает!

13. Как устранить плохой запах

Modern kitchen sink tap with red splashback Affleck Property Services КухняРаковины и краны Металлический / Серебристый
Affleck Property Services

Modern kitchen sink tap with red splashback

Affleck Property Services
Affleck Property Services
Affleck Property Services

Для удаления плохого запаха, исходящего из сливного отверстия кухонной мойки, можно использовать зубную щетку и свежий лимонный сок.

14. Чистка закопченных плит

Diseñamos tus espacios para hacerte vivir BUENOS MOMENTOS, IROKA IROKA КухняХранение
IROKA

IROKA
IROKA
IROKA

Закопченные кухонные поверхности можно очистить белым уксусом и пищевой содой. Нанесите эту смесь на эти проблемные участки и оставьте на 30 минут. После хорошо вымой те их от остатков копоти.

15. Как убрать воск с поверхности фруктов

Fruit pyramide Shigeki Yamamoto Столовая комнатаАксессуары и декор
Shigeki Yamamoto

Fruit pyramide

Shigeki Yamamoto
Shigeki Yamamoto
Shigeki Yamamoto

Производители обычно обрабатывают фрукты воском. Чтобы его убрать, протрите их губкой пропитанной уксусом.

16. Изгнать рыбный запах

Module wallpaper, U2 U2 Стены и полОбои
U2

U2
U2
U2

Изгнание рыбного запаха осуществляется путем протирания варочных поверхностей коркой лимона или уксусом.

17. Удаление остатков упрямого стикера

Motifs floraux , wall-art.fr wall-art.fr Стены и полНастенный декор
wall-art.fr

wall-art.fr
wall-art.fr
wall-art.fr

Используйте для этого эфирное масло апельсина.

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