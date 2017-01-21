17 советов: как легко очистить дом и сэкономить на моющих средствах

Мы готовы поспорить, что уборка дома не является для вас самым любимым занятием. И этот момент вас очень разочаровывает, а иногда даже заставляет впадать в уныние. Особенно неприятно, когда дорогие моющие и чистящие средства не справляются с той задачей, выполнение которой обещано их производителями.
Но известно ли вам, что есть более простые и не такие затратные способы, которые выполнят задачи по наведению порядка в доме без особых проблем? Потратив на них всего лишь небольшую долю средств, которые вы обычно платите за покупку дорогих моющих средств, одобренных профессионалами, вы можете иметь более яркий, свежий и чистый дом. И к тому же, он сможет оставаться чистым значительно дольше.
Почему бы не прислушаться к этим фантастическим советам и не попробовать самому использовать их во время уборки помещений?
Вполне возможно, что внутри ваших кухонных шкафчиков можно найти ответ на вопрос о том, каким образом без применения дорогих порошков, моющих средств и магазинных «убийц жировых отложений» ваша кухня станет очень чистой и засверкает белизной!
Присоединяйтесь к нам и возьмите на вооружение советы, которые мы приготовили для вашего чистого дома.
Чтобы идеально очистить все поверхности в ванной комнате, понадобятся ваши руки и простой набор подручных средств, состоящий из всего лишь трех компонентов: белый уксус, пищевая сода и лимонный сок. Меламиновая губка легко справится с грязью в ванной комнате, если на ее поверхность, или на поверхности в ванной комнате нанести смесь, состоящую из этих простых и доступных ингредиентов.
Для того чтобы привести в порядок стеклянные поверхности и зеркала, которых в каждом доме может быть сколько угодно, примените кусочек ткани, состоящей из микроволокна. Смочите ее белым уксусом и как обычно, протрите эти поверхности. Никаких разводов и грязи не останется, только естественное сверкание и идеальная чистота!
Если вы ощущаете неприятный запах, источником которого является ковер, не спешите его выбрасывать или отправлять в химчистку.
Прежде чем приступить к уборке с использованием пылесоса, обработайте ковер, который, как вам кажется, неприятно пахнет, воспользовавшись смесью обычной пищевой соды и эфирного масла. Распрыскайте эту смесь над ковром, а через несколько часов включите пылесос и почистите ковер. Ваша комната наполнится свежим воздухом и приятным легким запахом эфирного масла.
Пищевая сода и в этом случае будет очень кстати. Перед стиркой добавьте ее в барабан стиральной машины, и вы сможете избавиться от неприятного запаха, исходящего из нее.
Чтобы ускорить процесс сушки, положите в барабан для сушки белья несколько небольших шариков шерсти.
Чтобы ваш унитаз сверкал чистотой и белизной, а на его стенках не накапливался известковый налет, используйте тот же белый уксус и лимонную кислоту. Нанесите эти вещества на внутреннюю поверхность унитаза и в места, где больше всего накапливается известковый налет, и оставьте на ночь. Утром протрите обработанную поверхность, и ваш унитаз станет совершенно чистым, никаких следов известкового налета не останется.
Используйте смесь воды и лимонной кислоты для очистки ванны, если она забрызгана водой и остались засохшие, трудноудаляемые пятна на ее поверхности. Разбрызгайте над ванной этот раствор и оставьте его «работать» на протяжении 30 минут. Затем просто смойте все, и вы увидите разницу!
Держите всегда под рукой в ванной комнате меламиновую губку. С ее помощью и с помощью лимонного сока вы сможете привести стены вашей душевой кабины в нормальное состояние. Брызги воды, засохшие на ее стенках, легко удаляются этим нехитрым способом. Протрите их меламиновой губкой, смоченной лимонным соком после принятия душа. Лимонный сок действительно помогает!
Без белого уксуса и в этом случае не обойтись. Смочите им тряпичную салфетку и укутайте краны на ночь. Вы будете удивлены результатом – идеально чистые и блестящие поверхности кранов!
Для того чтобы очистить силиконовый герметик, который используется для герметизации в душе или в ванной, необходимо использовать всего лишь перекись водорода или белый уксус.
Важно содержать стоки в чистоте. Если ничего не предпринимать, они засоряются, на стенках труб образуется налет и появляется неприятный запах. Чтобы стоки содержались в чистоте, необходимо использовать белый уксус с пищевой содой. Эту смесь нужно залить в сливное отверстие и подождать 15 минут. По истечении этого времени необходимо тщательно промыть стоки горячей проточной водой.
Любые медные кухонные предметы станут чистыми, если вы используете в качестве очищающего средства… кетчуп. Да, это действительно работает!
Для удаления плохого запаха, исходящего из сливного отверстия кухонной мойки, можно использовать зубную щетку и свежий лимонный сок.
Закопченные кухонные поверхности можно очистить белым уксусом и пищевой содой. Нанесите эту смесь на эти проблемные участки и оставьте на 30 минут. После хорошо вымой те их от остатков копоти.
Производители обычно обрабатывают фрукты воском. Чтобы его убрать, протрите их губкой пропитанной уксусом.
Изгнание рыбного запаха осуществляется путем протирания варочных поверхностей коркой лимона или уксусом.
Используйте для этого эфирное масло апельсина.
Далее на homify:
- Дизайн кухонной мебели для комфортной жизни;