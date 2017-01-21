Как из административного здания сделать частный дом?

Когда речь заходит о рынке жилья, иногда возникает вопрос экс-муниципальных зданий, домов, которые прежде принадлежали органам местного самоуправления. Они имеют плохую репутацию, многие потенциальные покупатели даже не рассматривают такой вариант. Но в связи с нехваткой доступных домов, даже такие здания становятся довольно привлекательными для покупки.
В конце концов, все сводится к личным предпочтениям, и каждый выбирает то, что ему подходит больше всего. Истина заключается в том, что каждый дом, принадлежащий местной власти, отличается друг от друга не только тем, как он сохранился, но и своим расположением, квадратурой, удобствами и др. Поэтому в каждом конкретном случае нужно самостоятельно решать, хорошая это инвестиция или нет.
Но если вы наткнулись на дом, который находится в относительно хорошем месте с многообещающей прилегающей территорией и подходящими размерами участка, но само здание выглядит уродливым и однообразным, можно сказать, что вам повезло.
Здесь есть возможность применить все свое мастерство и талант архитектора и дизайнера, чтобы создать собственный дизайн интерьера, как снаружи здания, так и внутри. При этом вы сможете обустроить все по своему вкусу так, как подсказывает вам ваше сердце.
В первую очередь, соотношение цены и качества домов, принадлежавших ранее местным властям, как правило, намного привлекательнее, чем обычных частных жилых домов. И если вы присмотритесь внимательнее к этому объекту, можно обнаружить ценные скрытые преимущества, такие как большая прилегающая территория, хорошее месторасположение, красивые виды, окружающие дом. Просторные комнаты можно перепланировать под свои потребности. Возможно, такой вариант – это самое лучшее, на что вы могли надеяться.
В большинстве случаев покупая дом, использовавшийся ранее как официальное учреждение, вы приобретаете расширение своей жилой площади и получаете возможность переехать в большое просторные помещение.
И если вы беспокоитесь, что продать когда-нибудь это здание будет очень сложно, это не должно вас волновать так сильно. В конце концов, все зависит от его внешнего состояния и местоположения.
Часто такие дома стоят не дешево из-за больших размеров, расположения и состояния. Но если вы решитесь на такую покупку, можно оформить ипотечный кредит. Перед покупкой дома обязательно нужно проверить некоторые моменты, например, в каком техническом состоянии находится здание. Если вы покупаете в доме только его часть, квартиру, поинтересуйтесь, кто владеет этим домом, какой политики в отношении ремонта основных конструкций и коммуникаций, находящихся в общем пользовании он придерживается.
Если дом стал вашей собственностью, и вы еще не знаете, как его обновить, прислушайтесь к нашим советам.
Если дом построен из кирпича, и он имеет приблизительно такой вид, как здание, представленное на этой картинке, не обязательно сохранять эту наружную отделку, если она вам не нравится. Можете выбрать любой другой материал и выполнить наружную отделку дома, к примеру, деревянными панелями или камнем. Неплохой вариант – просто покрасить наружные стены. Краска также способна изменить внешность вашего нового дома и даже украсить собой улицу, на которой он расположен.
Чтобы обновить здание и выделить его на фоне других строений, можно перекрыть его крышу каким-либо современным материалом, например, металлочерепицей.
Вами не будет использоваться гараж? Не позвольте ему исчезнуть в горах пыли и небытия. Превратите его в нечто полезное, такое как кухня, гостевая спальня, место для хранения и т.д.
Бывшие муниципальные дома, как правило, имеют очень простые, скромные фасады. Поэтому у вас есть возможность сделать огромный шаг вперед. Замените окна, сделайте их более широкими, подберите их рамы в тон или в контрасте к стенам. Главное, чтобы они органично смотрелись в общем фасаде. На первом этаже можно вообще вместо окон установить французские двери, как вам такая идея?
В дополнение к создаваемому интерьеру внутри дома, почему бы не воспользоваться теми преимуществами, которые есть в этом строении, например, преобразить широкие дверные проемы. Двустворчатые раздвижные двери в широком дверном проеме – это отличный способ их облагораживания. Такие дверные проемы всегда выглядят шикарно, объемно и благородно.
Хотите добавить больше пространства для вашего дома? Удлините его стены снаружи. Это позволит создать восхитительную террасу или достроить дополнительные комнаты – одну или даже две. Такая перепланировка будет довольно интересной. Она обязательно произведет впечатление на потенциальных покупателей, если вы пожелаете со временем продать этот дом, чтобы переехать в другое место.
Не оставляйте место перед домом в таком виде, в котором вы его купили. Обязательно займитесь разбивкой территории под сад или лужайку с клумбами. Посадите декоративные деревья, кустарники, чтобы создать свежий и пышный вид на парадной стороне вашего дома.
Пышная изгородь является гораздо более привлекательным вариантом, чем дешевый деревянный забор. При должном уходе она облагородит все пространство у дома, а может даже и целую окрестность, которая обязательно станет более интересной.
Не нужно расходовать весь свой бюджет на палисадник и пренебрегать своей спиной. Несколько кустов роз, пышный кустарник, мягкий коврик газонной травы и, возможно, вода в виде небольшого бассейна могут также наделить ваш сад поразительной красотой. А если у вас есть еще и место для нескольких стильных шезлонгов, то почему бы и нет?
Чтобы создать такой сад, нужно тщательно все спланировать или пригласить ландшафтного дизайнера, который сможет сделать все окружающее дом пространство элегантным и красивым.
От отвратительных стен в бывшем муниципальном доме легко избавиться, если это не было сделано до вас. Вам обязательно придется поменять напольное покрытие. Для этого можно использовать современные материалы, такие как гладкая плитка, паркет, ламинат или линолеум. После ремонта на них восхитительно будут смотреться элегантные ковры. Не обойтись и без внутренней отделки стен, их покраски или поклейки обоев.
Только если дом функционален, жить в нем будет комфортно. Чтобы достичь максимальной функциональности, необходимо оборудовать кухонное пространство удобной и практичной мебелью.
Побалуйте себя, создав некие умные пространства для хранения: встроенные полки, выезжающие ящики и шкафчики. И белоснежная кухня будет не только шикарной, но и практичной!
Как вам такая ванная комната, наполненная мощной энергетикой?
Весь дом, включая кухню и ванную комнату, обязательно потребуется модернизировать или переоборудовать систему отопления, водоснабжения, электричества. Новая сантехника – важный этап в реконструкции или обновлении дома. Она позволит функционировать всей водной системе дома легко и комфортно. Но ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно проявлять геройство. Когда дело доходит до электричества или водопровода, должны привлекаться профессионалы.
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