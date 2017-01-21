Как из административного здания сделать частный дом?

Когда речь заходит о рынке жилья, иногда возникает вопрос экс-муниципальных зданий, домов, которые прежде принадлежали органам местного самоуправления. Они имеют плохую репутацию, многие потенциальные покупатели даже не рассматривают такой вариант. Но в связи с нехваткой доступных домов, даже такие здания становятся довольно привлекательными для покупки.

В конце концов, все сводится к личным предпочтениям, и каждый выбирает то, что ему подходит больше всего. Истина заключается в том, что каждый дом, принадлежащий местной власти, отличается друг от друга не только тем, как он сохранился, но и своим расположением, квадратурой, удобствами и др. Поэтому в каждом конкретном случае нужно самостоятельно решать, хорошая это инвестиция или нет.

Но если вы наткнулись на дом, который находится в относительно хорошем месте с многообещающей прилегающей территорией и подходящими размерами участка, но само здание выглядит уродливым и однообразным, можно сказать, что вам повезло.

Здесь есть возможность применить все свое мастерство и талант архитектора и дизайнера, чтобы создать собственный дизайн интерьера, как снаружи здания, так и внутри. При этом вы сможете обустроить все по своему вкусу так, как подсказывает вам ваше сердце.