12 уютных спален

Спальня – это самое тихое и умиротворенное место доме, оазис покоя и отдыха. Конечно, не легко сделать эту комнату и стильной, и уютной, и воплотить в интерьере все свои представления о настоящем уюте и расслаблении. Поэтому мы предлагаем вам обзор разнообразных дизайнерских идей по оформлению интерьера спальни, сочетающих в себе все лучшее.
Если у вас немного места в квартире, почему бы не совместить ванную и спальню? Это сделает процедуру принятия ванны еще более удобной, а спальню – настоящим островком уединения.
Этот интерьер спальни сочетает в себе современные цвета и элементы декора, уютные мягкие текстуры и легкую, практичную мебель.
Интерьер этой красивой спальни излучает спокойствие и домашний уют. А ведь оформить таким образом пространство достаточно несложно: бежевый цвет и натуральные материалы являются доминирующим элементов декора. А детали из кованного металла и деревянные балки на потолке дают легкое ощущение отдыха в деревенском домике на природе.
Элегантность и оригинальность текстур придают интерьеру этой спальни особую атмосферу респектабельности и динамичности. Стена за кроватью покрыта панелями из очень темного дерева, что делает комнату по-настоящему роскошной. Темные тона древесины сочетаются с мягким ковром и светлой мебелью, что подчеркивает наивысший уровень комфорта этой спальни.
В этой спальне светло-розовые стены дают возможность использовать яркие и необычные предметы для декора: постеры и картины, оригинальные настенные полки.
Неоклассицизм, высокие потолки и шикарный текстиль – великолепный интерьер просторной спальни.
Приятная цветовая гамма этой спальни построена на контрасте двух теплых оттенков: темно-коричневого и бежевого.
Великолепное сочетание: массивные деревянные балки под потолком и лаконичные детали интерьера в индустриальной стилистике.
Эта спальня напоминает лофт Нью-Йорка, благодаря графичному черно-белому узору, обилию рамок и фотографий, которые привносят современную стилистику и эстетику мегаполиса.
Если ваша квартира не может похвастать большими комнатами, кровать на подиуме, встроенная в пространстве спальне и минимализм декора – идеальный вариант.
Нежные узоры текстиля и классическое сочетание светлых пастельных оттенков придает интерьеру спальни свежесть и уют.
Не мыслите свою жизнь без ощущения динамизма и драйва? Даже спальню можно оформить в соответствующем стиле: зеркала, черно-белая гамма, авангардные узоры.