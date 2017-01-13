12 уютных спален

Спальня – это самое тихое и умиротворенное место доме, оазис покоя и отдыха. Конечно, не легко сделать эту комнату и стильной, и уютной, и воплотить в интерьере все свои представления о настоящем уюте и расслаблении. Поэтому мы предлагаем вам обзор разнообразных дизайнерских идей по оформлению интерьера спальни, сочетающих в себе все лучшее.