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12 уютных спален

Перла Вереника Перла Вереника
Appaprtement, 2013, ANNA DUVAL ANNA DUVAL Спальня в стиле модерн Синий
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Спальня – это самое тихое и умиротворенное место доме, оазис покоя и отдыха. Конечно, не легко сделать эту комнату и стильной, и уютной, и воплотить в интерьере все свои представления о настоящем уюте и расслаблении. Поэтому мы предлагаем вам обзор разнообразных дизайнерских идей по оформлению интерьера спальни, сочетающих в себе все лучшее.

1. Все в одном

Hamoir, ZR-architects ZR-architects Спальня в стиле модерн
ZR-architects

ZR-architects
ZR-architects
ZR-architects

Если у вас немного места в квартире, почему бы не совместить ванную и спальню?  Это сделает процедуру принятия ванны еще более удобной, а спальню – настоящим островком уединения.

2. Всегда вовремя

Appaprtement, 2013, ANNA DUVAL ANNA DUVAL Спальня в стиле модерн Синий
ANNA DUVAL

ANNA DUVAL
ANNA DUVAL
ANNA DUVAL

Этот интерьер спальни сочетает в себе современные цвета и элементы декора, уютные мягкие текстуры и легкую, практичную мебель.

3. Убежище для сна

Toscane, dmesure dmesure Спальня в средиземноморском стиле
dmesure

dmesure
dmesure
dmesure

Интерьер этой красивой спальни излучает спокойствие и домашний уют. А ведь оформить таким образом пространство достаточно несложно: бежевый цвет и натуральные материалы являются доминирующим элементов декора. А детали из кованного металла и деревянные балки на потолке дают легкое ощущение отдыха в деревенском домике на природе. 

4. Современная роскошь

Apto Cambuí - Campinas, Elisabete Primati Arquitetura Elisabete Primati Arquitetura Спальня в стиле модерн
Elisabete Primati Arquitetura

Elisabete Primati Arquitetura
Elisabete Primati Arquitetura
Elisabete Primati Arquitetura

Элегантность и оригинальность текстур придают интерьеру этой спальни особую атмосферу респектабельности и динамичности. Стена за кроватью покрыта панелями из очень темного дерева, что делает комнату по-настоящему роскошной. Темные тона древесины сочетаются с мягким ковром и светлой мебелью, что подчеркивает наивысший уровень комфорта этой спальни. 

5. Нежные цвета и дерзкий декор

APPARTEMENT BOHEME CHIC AU MASCULIN, cristina velani cristina velani Спальня в скандинавском стиле
cristina velani

cristina velani
cristina velani
cristina velani

В этой спальне светло-розовые стены дают возможность использовать яркие и необычные предметы для декора: постеры и картины, оригинальные настенные полки.

6. В спальне – как в дворце

ДВУШКА, АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ Спальня в классическом стиле
АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ

ДВУШКА

АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ
АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ
АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ

Неоклассицизм, высокие потолки и шикарный текстиль – великолепный интерьер просторной спальни. 

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7. Темный и светлый

Maison au Cap Ferret, Concept Home Setting Concept Home Setting Спальня в эклектичном стиле
Concept Home Setting

Concept Home Setting
Concept Home Setting
Concept Home Setting

Приятная цветовая гамма этой спальни построена на контрасте двух теплых оттенков: темно-коричневого и бежевого. 

8. Кантри и hi-tech

Toscane, dmesure dmesure Спальня в средиземноморском стиле
dmesure

dmesure
dmesure
dmesure

Великолепное сочетание: массивные деревянные балки под потолком и лаконичные детали интерьера в индустриальной стилистике.

9. Нью-Йорк, Нью-Йорк!

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Эта спальня напоминает лофт Нью-Йорка, благодаря графичному черно-белому узору, обилию рамок и фотографий, которые привносят современную стилистику и эстетику мегаполиса.

10. Минимализм белой спальни

Rénovation d'un appartement bruxellois, Alizée Dassonville | architecture Alizée Dassonville | architecture Спальня в стиле модерн
Alizée Dassonville | architecture

Alizée Dassonville | architecture
Alizée Dassonville | architecture
Alizée Dassonville | architecture

Если ваша квартира не может похвастать большими комнатами, кровать на подиуме, встроенная в пространстве спальне и минимализм декора – идеальный вариант.

11. Уютная спальня в стиле прованс

L'envers du décor, Pixcity Pixcity Спальня в эклектичном стиле
Pixcity

Pixcity
Pixcity
Pixcity

Нежные узоры текстиля и классическое сочетание светлых пастельных оттенков придает интерьеру спальни свежесть и уют. 

12. Футуристический интерьер для спальни

bedroom design , michel bandaly michel bandaly Спальня в стиле модерн
michel bandaly

michel bandaly
michel bandaly
michel bandaly

Не мыслите свою жизнь без ощущения динамизма и драйва? Даже спальню можно оформить в соответствующем стиле: зеркала, черно-белая гамма, авангардные узоры.

Стили в архитектуре, о которых вы не знали
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