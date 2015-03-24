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До и После: Трансформация старого посольства

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Частная усадьба #001, Cntez Cntez Дома в стиле модерн
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Когда-то на месте этой современной квартиры в центре Мадрида находилось посольство одной из стран Латинской Америки. Некоторое время назад представители посольства переехали в другое здание, а владелец этой солидных размеров квартиры решил переделать служебное помещение в уютное гнездышко для семьи своих друзей. 

За каких-то три месяца испанские архитекторы из бюро Diseño y Arquitectura Interior полностью изменили облик помещения. Там, где когда-то находились офисные кабинеты, связанные одним коридором, расположились просторные, светлые и уютные комнаты. Стоимость переделки составила 400 евро за квадратный метр.

До: Раздвижные двери и полки

REFORMA INTEGRAL EN CALLE RAFAEL SALGADO (ZONA BERNABÉU) MADRID, DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

В отличие от предыдущих проектов из рубрики До и После, перед переделкой помещение находилось в отличном состоянии, поэтому капитальный ремонт не входил в планы архитекторов. Их задачей было сделать помещение пригодным для комфортной жизни семьи с маленькими детьми. Прежде всего было решено избавиться от всего, что так или иначе могло вызвать ассоциации с офисом.

После: Открытая гостиная

REFORMA INTEGRAL EN CALLE RAFAEL SALGADO (ZONA BERNABÉU) MADRID, DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

Архитекторы безжалостно снесли все не несущие стены, сделав пространство гостиной свободнее и светлее. В помещении гостиной много предметов мебели из дерева и живых цветов, что делает ее интерьер уютным и романтичным. Здесь доминируют белый и кремовый цвета, наполняющие комнату светом и свежестью.

После: Сказочная столовая комната

REFORMA INTEGRAL EN CALLE RAFAEL SALGADO (ZONA BERNABÉU) MADRID, DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

Обеденная комната расположена в одном из углов широкой гостиной. В ней преобладают спокойные, пастельные тона, много небольших аксессуаров, придающих интерьеру столовой какую-то невероятную легкость. В такой обеденной комнате совсем не хочется поглощать жирную и нездоровую пищу, как раз наоборот, появляется желание начать питаться вкусной и здоровой пищей, наполненной витаминами.

До: Длинный и узкий коридор

REFORMA INTEGRAL EN CALLE RAFAEL SALGADO (ZONA BERNABÉU) MADRID, DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

Разумеется, посольские работники вряд ли бы стали трудиться в плохо оформленном офисе. Поэтому на фотографиях до переделки, помещение выглядит чистым и современным, но… мало похожим на жилое. Вряд ли молодой семье понравилось бы жить в тесных комнатах, соединенных узким коридором.

После: Элегантный пол

REFORMA INTEGRAL EN CALLE RAFAEL SALGADO (ZONA BERNABÉU) MADRID, DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

В виду планировки дома снести стены коридора не представлялось возможным, поэтому архитекторы покрасили стены в приятные для глаз бледно-розовый и светло-серый цвета, а в качестве цвета дверей выбрали модный нынче оливковый.

До: Старомодная кухня

REFORMA INTEGRAL EN CALLE RAFAEL SALGADO (ZONA BERNABÉU) MADRID, DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

Кухня бывшего посольства, как и предыдущие помещения, находилась в хорошем состоянии, однако требовала срочной модернизации. Мебель 70-х годов срочно требовала замены. Вход в кухню находился сбоку, что, возможно, было практичным решением для офисного помещения, но никак не подходило для комнаты, которой вот-вот предстояло стать сердцем дома.

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После: Дизайнерская кухня

REFORMA INTEGRAL EN CALLE RAFAEL SALGADO (ZONA BERNABÉU) MADRID, DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

Стараниями испанских архитекторов стандартная кухня за несколько месяцев превратилась в дизайнерскую. Многоуровневое освещение, современная мебель и бытовая техника и много пространства для приготовления пищи обязательно порадуют новых жителей этой замечательной квартиры.

После: Узкая, темная ванная комната

REFORMA INTEGRAL EN CALLE RAFAEL SALGADO (ZONA BERNABÉU) MADRID, DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

Вряд ли сотрудники посольства пользовались душем на рабочем месте.  Однако для молодой семьи красивый интерьер ванной играет большую роль. Здесь архитекторам пришлось немало потрудиться, и результат – стоил того.

После: Стильная ванная

REFORMA INTEGRAL EN CALLE RAFAEL SALGADO (ZONA BERNABÉU) MADRID, DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

Ванная комната была полностью отремонтирована. В ней заменили напольное покрытие, заново оштукатурили стены и, разумеется, оснастили комнату новой мебелью. Теперь перед вами  - современное, светлое помещение, в котором приятно находиться. Кстати, для тех, кто интересуется оформлением ванных комнат, предлагаем заглянуть в Книгу идей ’Декор в ванных комнатах’.

После: Спальня комната

REFORMA INTEGRAL EN CALLE RAFAEL SALGADO (ZONA BERNABÉU) MADRID, DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

С южной стороны здания расположилась уютная спальная комната. Выбранная цветовая комбинация соответствует общей цветовой палитре квартиры. Спокойные пастельный тона, современная мебели чередуется с винтажной, минимум декора. Кажется, что в этой комнате созданы все условия для приятного отдыха.

Частная усадьба #001, Cntez Cntez Дома в стиле модерн
Cntez

Частная усадьба #001

Cntez
Cntez
Cntez
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