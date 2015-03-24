До и После: Трансформация старого посольства

Когда-то на месте этой современной квартиры в центре Мадрида находилось посольство одной из стран Латинской Америки. Некоторое время назад представители посольства переехали в другое здание, а владелец этой солидных размеров квартиры решил переделать служебное помещение в уютное гнездышко для семьи своих друзей.
За каких-то три месяца испанские архитекторы из бюро Diseño y Arquitectura Interior полностью изменили облик помещения. Там, где когда-то находились офисные кабинеты, связанные одним коридором, расположились просторные, светлые и уютные комнаты. Стоимость переделки составила 400 евро за квадратный метр.
В отличие от предыдущих проектов из рубрики
До и После, перед переделкой помещение находилось в отличном состоянии, поэтому капитальный ремонт не входил в планы архитекторов. Их задачей было сделать помещение пригодным для комфортной жизни семьи с маленькими детьми. Прежде всего было решено избавиться от всего, что так или иначе могло вызвать ассоциации с офисом.
Архитекторы безжалостно снесли все не несущие стены, сделав пространство гостиной свободнее и светлее. В помещении гостиной много предметов мебели из дерева и живых цветов, что делает ее интерьер уютным и романтичным. Здесь доминируют белый и кремовый цвета, наполняющие комнату светом и свежестью.
Обеденная комната расположена в одном из углов широкой гостиной. В ней преобладают спокойные, пастельные тона, много небольших аксессуаров, придающих интерьеру столовой какую-то невероятную легкость. В такой обеденной комнате совсем не хочется поглощать жирную и нездоровую пищу, как раз наоборот, появляется желание начать питаться вкусной и здоровой пищей, наполненной витаминами.
Разумеется, посольские работники вряд ли бы стали трудиться в плохо оформленном офисе. Поэтому на фотографиях до переделки, помещение выглядит чистым и современным, но… мало похожим на жилое. Вряд ли молодой семье понравилось бы жить в тесных комнатах, соединенных узким коридором.
В виду планировки дома снести стены коридора не представлялось возможным, поэтому архитекторы покрасили стены в приятные для глаз бледно-розовый и светло-серый цвета, а в качестве цвета дверей выбрали модный нынче оливковый.
Кухня бывшего посольства, как и предыдущие помещения, находилась в хорошем состоянии, однако требовала срочной модернизации. Мебель 70-х годов срочно требовала замены. Вход в кухню находился сбоку, что, возможно, было практичным решением для офисного помещения, но никак не подходило для комнаты, которой вот-вот предстояло стать
сердцем дома.
Стараниями испанских архитекторов стандартная кухня за несколько месяцев превратилась в дизайнерскую. Многоуровневое освещение, современная мебель и бытовая техника и много пространства для приготовления пищи обязательно порадуют новых жителей этой замечательной квартиры.
Вряд ли сотрудники посольства пользовались душем на рабочем месте. Однако для молодой семьи красивый интерьер ванной играет большую роль. Здесь архитекторам пришлось немало потрудиться, и результат – стоил того.
Ванная комната была полностью отремонтирована. В ней заменили напольное покрытие, заново оштукатурили стены и, разумеется, оснастили комнату новой мебелью. Теперь перед вами - современное, светлое помещение, в котором приятно находиться. Кстати, для тех, кто интересуется оформлением ванных комнат, предлагаем заглянуть в Книгу идей ’Декор в ванных комнатах’.
С южной стороны здания расположилась уютная спальная комната. Выбранная цветовая комбинация соответствует общей цветовой палитре квартиры. Спокойные пастельный тона, современная мебели чередуется с винтажной, минимум декора. Кажется, что в этой комнате созданы все условия для приятного отдыха.