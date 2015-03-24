До и После: Трансформация старого посольства

Когда-то на месте этой современной квартиры в центре Мадрида находилось посольство одной из стран Латинской Америки. Некоторое время назад представители посольства переехали в другое здание, а владелец этой солидных размеров квартиры решил переделать служебное помещение в уютное гнездышко для семьи своих друзей.

За каких-то три месяца испанские архитекторы из бюро Diseño y Arquitectura Interior полностью изменили облик помещения. Там, где когда-то находились офисные кабинеты, связанные одним коридором, расположились просторные, светлые и уютные комнаты. Стоимость переделки составила 400 евро за квадратный метр.