Шикарные апартаменты в Ялте

Именно в Ялте дизайнеры студии Bell'Arte и декораторы арт-салона ДОРОГОЙ ДОМ создали исключительной красоты дизайн апартаментов. Из такого помещения и уходить не захочется, и, кажется, жизни не хватит, чтобы рассмотреть все его необычные решения и стильные атрибуты. Классика все-таки не перестает шокировать, в самом лучшем смысле. Во всех помещениях предпочтение отдано светлому, легкому цвету и дорогим глянцевым материалам.

Пространство, словно дорогой хрусталь, сияет лучами света. Мебель, аксессуары, материалы, текстиль, орнаменты – все подобрано со вкусом и с изыском. Все здесь гармонично сочетается и взаимодействует. Действительно классика, словно калейдоскоп, радует своими уникальными сочетаниями цвета и форм.