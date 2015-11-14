Шикарные апартаменты в Ялте

Именно в Ялте дизайнеры студии
Bell'Arte и декораторы арт-салона
ДОРОГОЙ ДОМ создали исключительной красоты дизайн апартаментов. Из такого помещения
и уходить не захочется, и, кажется, жизни не хватит, чтобы рассмотреть все его необычные
решения и стильные атрибуты. Классика все-таки не перестает шокировать, в самом
лучшем смысле. Во всех помещениях предпочтение отдано светлому, легкому цвету и
дорогим глянцевым материалам.
Пространство, словно дорогой хрусталь, сияет лучами света. Мебель, аксессуары, материалы, текстиль, орнаменты – все подобрано со вкусом и с изыском. Все здесь гармонично сочетается и взаимодействует. Действительно классика, словно калейдоскоп, радует своими уникальными сочетаниями цвета и форм.
Панорамные окна позволяют комнате наполниться нежным курортным солнышком. Нежнейшие воздушные шторы придают комнате необычайную хрупкость. Условно она разделена на две части: пространства для отдыха и работы (здесь обосновался шикарный письменный стол). В гостиной вся мягкая мебель обтянута атласной тканью с орнаментом. Цвет подобран необычайно выигрышный – бежевый с белым. На стенах – дизайнерская штукатурка с молдингами. Паркет уложен по диагонали, что добавляет помещению определенную динамику.
Отельного внимания, безусловно, заслуживает оформление потолка. Лепнина придает помещению респектабельный вид, создает атмосферу уюта и роскоши. Орнамент, повторяющийся на стенах, потолке и мебели, позволяет достичь стилистического единства. Потолочная розетка эффектно подчеркивает достоинства люстры.
Столовая, кухня и небольшая зона отдыха расположены на едином пространстве и не имеют перегородок или стен, все объединено и стилистически выделено. В обеденной зоне укоренился красивый стол с яркой круглой столешницы на изящных белых ножках. Красивые изогнутые стулья, обтянутые золотым атласом, завершают композиционное решение. Глянцевый пол отражает свет, поэтому в помещении царит дорогая и в то же время непринужденная атмосфера.
Неожиданный островок спокойствия с прекрасным видом из окна, уютным диваном и картиной островной части Италии приютят с чашечкой кофе рано утром или же в ожидании ужина.
Прихожая – словно часть дворца. На полу добавился сложный орнамент. Такое же решение выбрано и для декора потолка. Люстра, точно олимпийский чемпион, находится на пъедистале почета,
В ванной комнате, несомненно, присутствует абсолютное господство отражающих поверхностей: повсюду зеркала, стеклянные перегородки, глянец кафеля, полированные столешницы. Игра цвета меняется от темно коричневой отделки душевой кабины до белоснежной мебели и сантехники. Особое почетное место занимает освещение.
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