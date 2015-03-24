Необычные спальные комнаты

Спальня – это самая интимная и скрытая от посторонних глаз комната, за дверями которой остаются тревоги и волнения прошедшего дня. Здесь можно расслабиться и погрузиться в свой мир, где хорошо, спокойно и комфортно. В отличие от гостиной или кухни, пространство спальни принадлежит только нам и нашим близким, а значит при ее оформлении можно позволить себе роскошь не оглядываться на мнение окружающих и создать интерьер, который полностью соответствует личным вкусам и предпочтениям. В качестве источника вдохновения, представляем шесть спальных комнат, необычный дизайн которых был выполнен профессионалами своего дела.
Любая спальня будет выглядеть светлее, торжественнее и роскошнее, особенно если в ней есть большие венецианские зеркала c фацетом и изразцами. Они не только украсят комнату, но и визуально расширят ее. Интерьер представленной спальни необычайно красив, но по-настоящему необычным его делают стулья в стиле ар-деко с зеркальной спинкой, отражающей изысканный интерьер этого пространства.
Сложно поверить, что эта спальня находится в обычной городской квартире. Кажется, что мы проникли в секретную лабораторию, в которой дизайнеры разрабатывают проекты интерьера будущего. Мы уверены, что взглянув на это фото, все, кто когда-либо считал, что черному цвету – не место в спальне, убедятся в обратном. В этом цвете так много загадочности и изящества, он привлекает своей утонченностью и будоражит воображение. А еще, как утверждают адепты эзотерических учений, черный цвет впитывает отрицательную энергию и защищает биополе человека от негатива.
Пространство у изголовья кровати уже давно стали излюбленным объектом дизайнерских экспериментов. Если ваша кровать имеет низкое и неприметное изголовье, на помощь придет необычное настенное панно. Дизайнер Сергей Ожогин установил за кроватью очень необычную дугообразную конструкцию, ставшую центральным элементом композиции интерьера в стиле ар-деко. Смелый приверженец нескончаемой игры форм и цвета, ар-деко всегда требует от дизайнеров не бояться быть дерзкими и оригинальными.
Вы спросите, что может быть необычного в этой спальной комнате? На первый взгляд, это вполне стандартное помещение, оформленное в молодежном стиле. На самом деле, за видимой простотой скрывается до мелочей продуманная организация интерьера, позволившая оснастить комнату всем необходимым и скрыть ее совсем небольшую жилую площадь. Кажется, что дизайнерам удалось буквально пошагово просчитать, как будут передвигаться по комнате ее жильцы и сделать их пребывание в спальне максимально комфортным.
Существует распространенное заблуждение, что спальню можно оформлять только в спокойных тонах, настраивающих на отдых и расслабление. Студия Your Royal Design на примере своих работ наглядно демонстрирует несостоятельность этого утверждения. Розовые люстры, желтые шторы, и фиолетовое покрывало прекрасно уживаются в интерьере этой спальной комнаты. В ее оформлении смешались элементы колониального, восточного и классического стилей. Единственное, что осталось для нас загадкой, это то, каким образом хозяева этой спальни открывают стоящий за кроватью шкаф.
Иногда дизайнерская фантазия просто поражает своей безграничностью. На создание интерьера квартиры, представленной на фото, дизайнеров из украинской студии
Квадрат вдохновил рецепт десерта с малиновой помадкой и шоколадной крошкой. Специалисты-сладкоежки создали современный интерьер спальной комнаты, ориентированный на молодых и творческих людей.
Изюминка пространства – три одинаковые по размеру картины, которые, как в настоящей галерее, подсвечены несколькими лампами. Владельцы спальни, наверняка, будут время от времени менять
экспозицию, созерцая новые шедевры современного искусства, не вставая с собственной кровати.