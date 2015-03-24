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Необычные спальные комнаты

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Bedroom for a young man, Your royal design Your royal design Спальня в классическом стиле
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Спальня – это самая интимная и скрытая от посторонних глаз комната, за дверями которой остаются тревоги и волнения прошедшего дня. Здесь можно расслабиться и погрузиться в свой мир, где хорошо, спокойно и комфортно. В отличие от гостиной или кухни, пространство спальни принадлежит только нам и нашим близким, а значит при ее оформлении можно позволить себе роскошь не оглядываться на мнение окружающих и создать интерьер, который полностью соответствует личным вкусам и предпочтениям. В качестве источника вдохновения, представляем шесть спальных комнат, необычный дизайн которых был выполнен профессионалами своего дела.

Зеркальная спальня

Спальня Bituleva Project Спальня в эклектичном стиле
Bituleva Project

Спальня

Bituleva Project
Bituleva Project
Bituleva Project

Любая спальня будет выглядеть светлее, торжественнее и роскошнее, особенно если в ней есть большие венецианские зеркала c фацетом и изразцами. Они не только украсят комнату, но и визуально расширят ее. Интерьер представленной спальни необычайно красив, но по-настоящему необычным его делают стулья в стиле ар-деко с зеркальной спинкой, отражающей изысканный интерьер этого пространства.

Вперед в будущее

Glamour Apartment, DA-Design DA-Design Спальня в эклектичном стиле
DA-Design

Glamour Apartment

DA-Design
DA-Design
DA-Design

Сложно поверить, что эта спальня находится в обычной городской квартире. Кажется, что мы проникли в секретную лабораторию, в которой дизайнеры разрабатывают проекты интерьера будущего. Мы уверены, что взглянув на это фото, все, кто когда-либо считал, что черному цвету – не место в спальне, убедятся в обратном. В этом цвете так много загадочности и изящества, он привлекает своей утонченностью и будоражит воображение. А еще, как утверждают адепты эзотерических учений, черный цвет впитывает отрицательную энергию и защищает биополе человека от негатива.

Самое большое изголовье кровати

нормальная квартира homify Спальня в стиле модерн
homify

нормальная квартира

homify
homify
homify

Пространство у изголовья кровати уже давно стали излюбленным объектом дизайнерских экспериментов. Если ваша кровать имеет низкое и неприметное изголовье, на помощь придет необычное настенное панно. Дизайнер Сергей Ожогин установил за кроватью очень необычную дугообразную конструкцию, ставшую центральным элементом композиции интерьера в стиле ар-деко. Смелый приверженец нескончаемой игры форм и цвета, ар-деко всегда требует от дизайнеров не бояться быть дерзкими и оригинальными.

Культ эргономичности

Minimal Project, DA-Design DA-Design Спальня в стиле минимализм
DA-Design

Minimal Project

DA-Design
DA-Design
DA-Design

Вы спросите, что может быть необычного в этой спальной комнате? На первый взгляд, это вполне стандартное помещение, оформленное в молодежном стиле. На самом деле, за видимой простотой скрывается до мелочей продуманная организация интерьера, позволившая оснастить комнату всем необходимым и скрыть ее совсем небольшую жилую площадь. Кажется, что дизайнерам удалось буквально пошагово просчитать, как будут передвигаться по комнате ее жильцы и сделать их пребывание в спальне максимально комфортным.

Буйство красок

Bedroom for a young man, Your royal design Your royal design Спальня в классическом стиле
Your royal design

Bedroom for a young man

Your royal design
Your royal design
Your royal design

Существует распространенное заблуждение, что спальню можно оформлять только в спокойных тонах, настраивающих на отдых и расслабление. Студия Your Royal Design на примере своих работ наглядно демонстрирует несостоятельность этого утверждения. Розовые люстры, желтые шторы, и фиолетовое покрывало прекрасно уживаются в интерьере этой спальной комнаты. В ее оформлении смешались элементы колониального, восточного и классического стилей. Единственное, что осталось для нас загадкой, это то, каким образом хозяева этой спальни открывают стоящий за кроватью шкаф.

Спальная комната или художественная галерея

Квартира в ЖК «ПРЕМЬЕР» г. Кривой Рог УКРАИНА, дизайн-студия "КВАДРАТ" дизайн-студия 'КВАДРАТ' Спальня в стиле модерн
дизайн-студия <q>КВАДРАТ</q>

Квартира в ЖК «ПРЕМЬЕР» г. Кривой Рог УКРАИНА

дизайн-студия "КВАДРАТ"
дизайн-студия <q>КВАДРАТ</q>
дизайн-студия "КВАДРАТ"

Иногда дизайнерская фантазия просто поражает своей безграничностью. На создание интерьера квартиры, представленной на фото, дизайнеров из украинской студии Квадрат вдохновил рецепт десерта с малиновой помадкой и шоколадной крошкой. Специалисты-сладкоежки создали современный интерьер спальной комнаты, ориентированный на молодых и творческих людей. Изюминка пространства – три одинаковые по размеру картины, которые, как в настоящей галерее, подсвечены несколькими лампами. Владельцы спальни, наверняка, будут время от времени менять экспозицию, созерцая новые шедевры современного искусства, не вставая с собственной кровати.

Современная элегантность частных апартаментов Москвы
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