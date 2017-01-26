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18 вариантов расположения стиральной машины

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Балкон и терраса в стиле минимализм
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В маленькой квартире, как и в любой типовой, бывает сложно расположить стиральную  машину должным образом. Тем не менее, для нее все равно придется найти место. Кроме вариантов, рассмотренных нами в этой Книге Идей (в ванной комнате, на кухне и других зонах квартиры), есть также возможность разместить ее в присоединенной второй прихожей (если у вас имеется такая, в зоне лифтовой площадки) и даже в спальне, если у вас катастрофически не хватает места.

В мебели под заказ

w drewnie, bieli i szarościach, Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Ванная в классическом стиле
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Мебель под заказ позволит сделать стиральную машину частью современного дизайн-проекта интерьера ванной комнаты.

В коридоре в нише

casa di ringhiera, marta novarini architetto marta novarini architetto Гостиная в стиле модерн
marta novarini architetto

marta novarini architetto
marta novarini architetto
marta novarini architetto

Стиральную машину с полочками для хранения над ней в этой квартире вы найдете справа в коридоре.

Под общей с раковиной столешницей

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Часто тумба под раковину покупается отдельно от столешницы либо вместе, но имеет различный стиль или окраску на контрасте. Можно сделать такую столешницу и на имеющуюся тумбу, отделив раковину от тумбы и поставив новую сверху.

В топочной

Apartamento Rio Branco, Braccini + Lima Arquitetura Braccini + Lima Arquitetura Кухня в стиле модерн
Braccini + Lima Arquitetura

Braccini + Lima Arquitetura
Braccini + Lima Arquitetura
Braccini + Lima Arquitetura

Данный вариант подойдет тем, кто имеет топочную или кладовую с лишним квадратом площади.

На кухне под сушилкой

Tres espacios en uno: cocina, lavadero y planchador, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica Кухня в рустикальном стиле Белый
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

Такой вариант отлично подойдет для тех, кому хочется иметь дома и сушильную машину. Предметы могут быть спрятаны в шкаф или даже стоять в открытом состоянии.

В спальне под сушилкой

Piso Calle Princesa en Barcelona, 4+1 arquitectes 4+1 arquitectes Гардеробная в стиле модерн
4+1 arquitectes

4+1 arquitectes
4+1 arquitectes
4+1 arquitectes

Подобный вариант существует и для спальни. В гардеробе можно предусмотреть место, в стене – слив, и вы получите то, что хотели

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Во встроенном модуле на кухне

RÉHABILITATION MAISON INDIVIDUELLE, Gwladys PARRA Gwladys PARRA Кухня в стиле модерн
Gwladys PARRA

Gwladys PARRA
Gwladys PARRA
Gwladys PARRA

Стиральную машину можно встроить под столешницу справа или слева от раковины или плиты. Чаще всего она ставится в открытом формате. Еще один вариант – нижние тумбы с дверьми-слайдерами, а стиральная машина внизу в высоком модуле.

Под тумбочкой – стандартный вариант

Квартира для молодой девушки, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design Ванная комната в скандинавском стиле
Ekaterina Donde Design

Квартира для молодой девушки

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

Этот вариант знаком всем и не содержит каких-либо дополнительных новшеств

Под полотенцесушителем

Praski apartament, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Ванная комната в стиле модерн
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Такая комбинация выглядит стильно и позволяет с пользой занять место над стиральной машиной.

В шкафу в прихожей

Mieszkanie - Warszawa Włochy, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Данный вариант обязательно должен иметь подводку воды и слив, но экономит место в ванной или на кухне.

В нише в ванной

Санузел "Geometric lines" Студия дизайна Дарьи Одарюк Ванная комната в эклектичном стиле Многоцветный
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Санузел Geometric lines

Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк

При перепланировке квартиры для стиральной машины можно предусмотреть специальную нишу в ванной комнате.

С сушилкой в ванной

Санузел и мини прачечная в квартире Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Ванная комната в стиле минимализм Бежевый
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Санузел и мини прачечная в квартире

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Сушилку и стиралку можно поставить друг на друга и в ванной комнате.

В специальном дизайнерском модуле

Душевая и ванная комнаты класса люкс Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Ванная в стиле лофт Коричневый
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Душевая и ванная комнаты класса люкс

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Такой модуль отлично дополнит любой дизайнерский проект ванной комнаты и будет очень стильным.

Под уникальной системой хранения в нише

Прихожая и ванная цвета гранита Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Ванная в стиле лофт
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Прихожая и ванная цвета гранита

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Еще один шикарный вариант предусматривает глянцевые шкафчики над стиральной машиной.

На кухне под столешницей

homify Кухня в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Эта идея поможет владельцам маленькой ванной перенести стиральную машину на кухню.

На лоджии за дверцей

homify Винный погреб в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

А эта идея предлагает еще раз подумать над утеплением лоджии и присоединении ее к кухне или комнате.

На балконе за дверцей

homify Балкон и терраса в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Этот вариант идентичен с предыдущим, и показывает, как элегантно стиральная машина может спрятаться за дверцей.

На лоджии при кухне

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

А здесь на лоджии разместилась не только стиральная машина, но еще и зона хранения, и раковина, освобождая место на кухне

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— Все о натяжных потолках на homify;

— До и После: Дизайн двушки 52 кв. метра;

— Идеи дизайна  красивой кухни.

Фантастическое превращение дома 70-х годов
А вам какой вариант понравился?

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