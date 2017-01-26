18 вариантов расположения стиральной машины

В маленькой квартире, как и в любой типовой, бывает сложно расположить стиральную машину должным образом. Тем не менее, для нее все равно придется найти место. Кроме вариантов, рассмотренных нами в этой Книге Идей (в ванной комнате, на кухне и других зонах квартиры), есть также возможность разместить ее в присоединенной второй прихожей (если у вас имеется такая, в зоне лифтовой площадки) и даже в спальне, если у вас катастрофически не хватает места.
Мебель под заказ позволит сделать стиральную машину частью современного дизайн-проекта интерьера ванной комнаты.
Стиральную машину с полочками для хранения над ней в этой квартире вы найдете справа в коридоре.
Часто тумба под раковину покупается отдельно от столешницы либо вместе, но имеет различный стиль или окраску на контрасте. Можно сделать такую столешницу и на имеющуюся тумбу, отделив раковину от тумбы и поставив новую сверху.
Данный вариант подойдет тем, кто имеет топочную или кладовую с лишним квадратом площади.
Такой вариант отлично подойдет для тех, кому хочется иметь дома и сушильную машину. Предметы могут быть спрятаны в шкаф или даже стоять в открытом состоянии.
Подобный вариант существует и для спальни. В гардеробе можно предусмотреть место, в стене – слив, и вы получите то, что хотели
Стиральную машину можно встроить под столешницу справа или слева от раковины или плиты. Чаще всего она ставится в открытом формате. Еще один вариант – нижние тумбы с дверьми-слайдерами, а стиральная машина внизу в высоком модуле.
Этот вариант знаком всем и не содержит каких-либо дополнительных новшеств
Такая комбинация выглядит стильно и позволяет с пользой занять место над стиральной машиной.
Данный вариант обязательно должен иметь подводку воды и слив, но экономит место в ванной или на кухне.
Geometric lines
При перепланировке квартиры для стиральной машины можно предусмотреть специальную нишу в ванной комнате.
Сушилку и стиралку можно поставить друг на друга и в ванной комнате.
Такой модуль отлично дополнит любой дизайнерский проект ванной комнаты и будет очень стильным.
Еще один шикарный вариант предусматривает глянцевые шкафчики над стиральной машиной.
Эта идея поможет владельцам маленькой ванной перенести стиральную машину на кухню.
А эта идея предлагает еще раз подумать над утеплением лоджии и присоединении ее к кухне или комнате.
Этот вариант идентичен с предыдущим, и показывает, как элегантно стиральная машина может спрятаться за дверцей.
А здесь на лоджии разместилась не только стиральная машина, но еще и зона хранения, и раковина, освобождая место на кухне
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