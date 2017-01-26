18 вариантов расположения стиральной машины

В маленькой квартире, как и в любой типовой, бывает сложно расположить стиральную машину должным образом. Тем не менее, для нее все равно придется найти место. Кроме вариантов, рассмотренных нами в этой Книге Идей (в ванной комнате, на кухне и других зонах квартиры), есть также возможность разместить ее в присоединенной второй прихожей (если у вас имеется такая, в зоне лифтовой площадки) и даже в спальне, если у вас катастрофически не хватает места.