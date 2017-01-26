До и После: Ремонт на минимальный бюджет!

Даже располагая достаточным количеством квадратных метров, не всегда получается создать уютное гармоничное пространство. Профессиональные дизайнеры учитывают столько всяких деталей, а дилетанту кажется, что достаточно лишь сделать ремонт и внести новую мебель. Но потом кажется, что все сделал вроде бы правильно, но чего-то все-таки не хватает. И весьма ощутимо.

Сегодня мы вам показываем, как легкими штрихами наводят лоск супер-профессионалы по стейджингу из студии Perrine Balleux. Их опыт и приемы можете использовать и вы, чтобы довести свои интерьеры до совершенства.