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До и После: Ремонт на минимальный бюджет!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Décoration d'un séjour de 40 m², REVEL'HOME REVEL'HOME
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Даже располагая достаточным количеством квадратных метров, не всегда получается создать уютное гармоничное пространство. Профессиональные дизайнеры учитывают столько всяких деталей, а дилетанту кажется, что достаточно лишь сделать ремонт и внести новую мебель. Но потом кажется, что все сделал вроде бы правильно, но чего-то все-таки не хватает. И весьма ощутимо.

Сегодня мы вам показываем, как легкими штрихами наводят лоск супер-профессионалы по стейджингу из студии Perrine Balleux. Их опыт и приемы можете использовать и вы, чтобы довести свои интерьеры до совершенства.

​До: Скучная гостиная-столовая

Décoration d'un séjour de 40 m², REVEL'HOME REVEL'HOME
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И места здесь достаточно, и диван с креслом радуют эффектной раскраской. Но пространство ощущается почти не жилым. Будто приходят сюда лишь изредка и не по своей воле.

​После: Современная гостиная столовая

Décoration d'un séjour de 40 m², REVEL'HOME REVEL'HOME
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Темно-красные акценты проставлены и в этой гостиной, но теперь на фоне современной мебели они работают совсем иначе. Эффектная акцентная стена за картиной зонирует просторную комнату открытой планировки, создавая уютную гостиную и модную столовую. Обратите внимание на серо-кофейную гамму корпусной, мягкой мебели и стульев обеденной группы.

​До: Вид из гостиной на лестничный холл

Décoration d'un séjour de 40 m², REVEL'HOME REVEL'HOME
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Тяжеловесной мебели из рыжего натурального дерева давно сказали свое веское «ФИ!» дизайнеры современных интерьеров. В рамках кантри или рустика она смотрится еще вполне уместно. Но если вы не пытаетесь создать столь узконаправленный интерьер, лучше оставить эту мебель для дачи.

После: Минималистичная эстетика

Décoration d'un séjour de 40 m², REVEL'HOME REVEL'HOME
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Современная мебель для этого типа отделки подходит гораздо больше. Да и ее палитра больше сочетается с общей подачей пространства.

До: Ретро-столовая

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Наивно полагать, что уют достигается грубоватой мебелью и круглым обеденным столом на витиеватом основании.

​После: Трендовый дизайн

Décoration d'un séjour de 40 m², REVEL'HOME REVEL'HOME
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Сложное зеркальное построение над стильным комодом весьма впечатляет. А правильное природное окружение в виде минималистичных кашпо с растениями завершают образ.

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​До: Прихожая

Décoration d'un séjour de 40 m², REVEL'HOME REVEL'HOME
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Понятно, что все эти элементы над тумбочкой очень нужны. Но нет никакой чрезвычайной необходимости выставлять все это напоказ. Да и на самой тумбочке маловато места.

​После: Несложная реконструкция

Décoration d'un séjour de 40 m², REVEL'HOME REVEL'HOME
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Использование зеркальной отделки визуально увеличивает пространство в этом уголке. Радует и лаконичность конструкции.

​После: Ниша для электрощита

Décoration d'un séjour de 40 m², REVEL'HOME REVEL'HOME
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Чтобы спрятать все провода и переключатели на электрощите, создали нишу из гипсокартона, оставив свободный доступ к нему через зеркальную дверцу. Функционально и очень красиво.

​До: Гардероб на входе

Décoration d'un séjour de 40 m², REVEL'HOME REVEL'HOME
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Необходимость хранить верхнюю одежду и пустующее пространство под лестницей привели к созданию примитивной гардеробной. Проще сказать – установили штангу в узком простенке.

​После: Встроенный шкаф под лестницей

Décoration d'un séjour de 40 m², REVEL'HOME REVEL'HOME
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REVEL'HOME
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REVEL'HOME

Вещи никуда не делись. Плюс появились полочки над новенькой хромированной штангой. И вообще места как будто стало больше.

​После: Стильный лук

Décoration d'un séjour de 40 m², REVEL'HOME REVEL'HOME
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REVEL'HOME
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REVEL'HOME

Теперь есть возможность закрыть шкаф, спрятав одежду, которая вносит какофонию в интерьер. Эта картинка на входе в дом создаст правильное впечатление на потенциальных покупателей, если вы наводите порядок в рамках предпродажной подготовки.

​До: Вдоль лестницы

Décoration d'un séjour de 40 m², REVEL'HOME REVEL'HOME
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REVEL'HOME
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REVEL'HOME

Понятно, что стены вдоль лестницы тоже хорошо бы оформить каким-либо декором. В большинстве случаев хорошо сработают картины и фото в рамках.

​После: Яркая подача

Décoration d'un séjour de 40 m², REVEL'HOME REVEL'HOME
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REVEL'HOME
REVEL&#39;HOME
REVEL'HOME

Сделать интерьер более модным помогают правильные акценты. Лестница тоже в них нуждается. На ярком фоне обычные семейные фотографии становятся арт-объектом. А если добавить правильную подсветку, то станет совсем здорово.

​До: Вид из гостиной

Décoration d'un séjour de 40 m², REVEL'HOME REVEL'HOME
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REVEL'HOME
REVEL&#39;HOME
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Светлая отделка для стен, пола и потолка не должна быть самоцелью. Она может стать правильным фоном для современного интерьера.

​После: Модный интерьер

Décoration d'un séjour de 40 m², REVEL'HOME REVEL'HOME
REVEL&#39;HOME

REVEL'HOME
REVEL&#39;HOME
REVEL'HOME

Правильная композиция, модные формы мебели, трендовый декор, современные абстрактные постеры и правильно расставленные колористические акценты на фоне скромной отделки смотрятся очень эффектно.

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