До и После: Ремонт на минимальный бюджет!

Даже располагая достаточным количеством квадратных метров, не всегда получается создать уютное гармоничное пространство. Профессиональные дизайнеры учитывают столько всяких деталей, а дилетанту кажется, что достаточно лишь сделать ремонт и внести новую мебель. Но потом кажется, что все сделал вроде бы правильно, но чего-то все-таки не хватает. И весьма ощутимо.
Сегодня мы вам показываем, как легкими штрихами наводят лоск супер-профессионалы по стейджингу из студии Perrine Balleux. Их опыт и приемы можете использовать и вы, чтобы довести свои интерьеры до совершенства.
И места здесь достаточно, и диван с креслом радуют эффектной раскраской. Но пространство ощущается почти не жилым. Будто приходят сюда лишь изредка и не по своей воле.
Темно-красные акценты проставлены и в этой гостиной, но теперь на фоне современной мебели они работают совсем иначе. Эффектная акцентная стена за картиной зонирует просторную комнату открытой планировки, создавая уютную гостиную и модную столовую. Обратите внимание на серо-кофейную гамму корпусной, мягкой мебели и стульев обеденной группы.
Тяжеловесной мебели из рыжего натурального дерева давно сказали свое веское «ФИ!» дизайнеры современных интерьеров. В рамках кантри или рустика она смотрится еще вполне уместно. Но если вы не пытаетесь создать столь узконаправленный интерьер, лучше оставить эту мебель для дачи.
Современная мебель для этого типа отделки подходит гораздо больше. Да и ее палитра больше сочетается с общей подачей пространства.
Наивно полагать, что уют достигается грубоватой мебелью и круглым обеденным столом на витиеватом основании.
Сложное зеркальное построение над стильным комодом весьма впечатляет. А правильное природное окружение в виде минималистичных кашпо с растениями завершают образ.
Понятно, что все эти элементы над тумбочкой очень нужны. Но нет никакой чрезвычайной необходимости выставлять все это напоказ. Да и на самой тумбочке маловато места.
Использование зеркальной отделки визуально увеличивает пространство в этом уголке. Радует и лаконичность конструкции.
Чтобы спрятать все провода и переключатели на электрощите, создали нишу из гипсокартона, оставив свободный доступ к нему через зеркальную дверцу. Функционально и очень красиво.
Необходимость хранить верхнюю одежду и пустующее пространство под лестницей привели к созданию примитивной гардеробной. Проще сказать – установили штангу в узком простенке.
Вещи никуда не делись. Плюс появились полочки над новенькой хромированной штангой. И вообще места как будто стало больше.
Теперь есть возможность закрыть шкаф, спрятав одежду, которая вносит какофонию в интерьер. Эта картинка на входе в дом создаст правильное впечатление на потенциальных покупателей, если вы наводите порядок в рамках предпродажной подготовки.
Понятно, что стены вдоль лестницы тоже хорошо бы оформить каким-либо декором. В большинстве случаев хорошо сработают картины и фото в рамках.
Сделать интерьер более модным помогают правильные акценты. Лестница тоже в них нуждается. На ярком фоне обычные семейные фотографии становятся арт-объектом. А если добавить правильную подсветку, то станет совсем здорово.
Светлая отделка для стен, пола и потолка не должна быть самоцелью. Она может стать правильным фоном для современного интерьера.
Правильная композиция, модные формы мебели, трендовый декор, современные абстрактные постеры и правильно расставленные колористические акценты на фоне скромной отделки смотрятся очень эффектно.
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