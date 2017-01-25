Домик в лесу для семьи

Сегодня мы представляем вам прекрасный дом для желающих переехать на природу или просто в пригород с экологичной обстановкой. Мы постараемся показать возможности расположения дома на склоне при строительстве на сваях и расскажем о плюсах одноэтажного дома.

Среди неоспоримых плюсов планировки типа ранчо – возможность не тратить квадратные метры на лестничный холл, средства на лестницу и понятное удобство для каждого, кто не любит тратить слишком много сил на подъем по ступеням несколько раз в день. Если вам кажется, что подниматься нужно будет лишь пару раз, то смеем вас заверить, среднее количество подъемов для взрослого человека – около 6 в день, а для ребенка еще в два раза больше.