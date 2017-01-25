Домик в лесу для семьи

Сегодня мы представляем вам прекрасный дом для желающих переехать на природу или просто в пригород с экологичной обстановкой. Мы постараемся показать возможности расположения дома на склоне при строительстве на сваях и расскажем о плюсах одноэтажного дома.
Среди неоспоримых плюсов планировки типа ранчо – возможность не тратить квадратные метры на лестничный холл, средства на лестницу и понятное удобство для каждого, кто не любит тратить слишком много сил на подъем по ступеням несколько раз в день. Если вам кажется, что подниматься нужно будет лишь пару раз, то смеем вас заверить, среднее количество подъемов для взрослого человека – около 6 в день, а для ребенка еще в два раза больше.
Тем не менее, фундамент под одноэтажный дом стоит дороже, чем фундамент для двухэтажного дома той же площади. Но если вы строите маленький дом с площадью до 80 кв. метров, то иногда вопрос о втором этаже даже не стоит на повестке дня.
В таком случае стиль ранчо с плоской или низкоскатной кровле, минималистичным видом и деревянными элементами отделки может стать вашим идеальным решением. Рекомендуемая планировка для такого дома: 30 метров кухни-гостиной, 10 метров коридора-прихожей, 12 метров на две ванные комнаты и туалет и по 14 метров на каждую из спален, будь их две, три или четыре. Кроме того, нужно оставить 4-5 метров на котельную и спланировать террасу от 15 кв. метров для отдыха в летнее время.
Фундамент на сваях, как в данном проекте, открывает заметные преимущества для установления дома на рельефном участке без выравнивания грунта, которое может стоить очень дорого или, в некоторых случаях, быть и вовсе невозможным. А многие просто не хотят терять эффектную рельефность своей земли.
Данной технологией вам может быть обеспечен панорамный вид с холма, а терраса или даже спальни могут и вовсе почти нависать над обрывом. Столь впечатляющий лесной или морской пейзаж могут быть и вашей мечтой!
В данном проекте дома мы нашли двухкамерное панорамное остекление почти от пола до потолка, керамическую плитку на полу, «теплый пол» и тепловой насос, отделку стен (и даже потолка!) деревом, а также мебель и декор в стиле ретро 60-х! Эклектичная комбинация подает эту дачу или жилой дом как очень оригинальный проект.
В отделке использована вагонка среднего качества, мебель и интересные орнаменты в ретро-стиле. В целом дом показывает довольно простой способ уехать на природу, чтобы жить без особых излишеств.
На кухне и в гостиной мы нашли удивительный зеленый оттенок, популярный в 60-ые и орнаменты в клетку и полоски из того же времени. Понравилась нам и группа мягкой мебели с креслом в гостиной, и модульные кофейные столики, вкладывающиеся один в другой! Кухня сделана под заказ из натурального клееного дерева.
Далее на homify:
— Все о натяжных потолках на homify;
— До и После: Дизайн двушки 52 кв. метра;
— Идеи дизайна красивой кухни.