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Домик в лесу для семьи

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
LES CABANES DE SALAGNAC, AGENCE APOLLINE TERRIER AGENCE APOLLINE TERRIER Спальня в стиле модерн
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Сегодня мы представляем вам прекрасный дом для желающих переехать на природу или просто в пригород с экологичной обстановкой. Мы постараемся показать возможности расположения дома на склоне при строительстве на сваях и расскажем о плюсах одноэтажного дома.

Среди неоспоримых плюсов планировки типа ранчо – возможность не тратить квадратные метры на лестничный холл, средства на лестницу и понятное удобство для каждого, кто не любит тратить слишком много сил на подъем по ступеням несколько раз в день. Если вам кажется, что подниматься нужно будет лишь пару раз, то смеем вас заверить, среднее количество подъемов для взрослого человека – около 6 в день, а для ребенка еще в два раза больше.

​Минимализм на природе

LES CABANES DE SALAGNAC, AGENCE APOLLINE TERRIER AGENCE APOLLINE TERRIER Дома в стиле модерн
AGENCE APOLLINE TERRIER

AGENCE APOLLINE TERRIER
AGENCE APOLLINE TERRIER
AGENCE APOLLINE TERRIER

Тем не менее, фундамент под одноэтажный дом стоит дороже, чем фундамент для двухэтажного дома той же площади. Но если вы строите маленький дом с площадью до 80 кв. метров, то иногда вопрос о втором этаже даже не стоит на повестке дня.

В таком случае стиль ранчо с плоской или низкоскатной кровле, минималистичным видом и деревянными элементами отделки может стать вашим идеальным решением. Рекомендуемая планировка для такого дома: 30 метров кухни-гостиной, 10 метров коридора-прихожей, 12 метров на две ванные комнаты и туалет и по 14 метров на каждую из спален, будь их две, три или четыре. Кроме того, нужно оставить 4-5 метров на котельную и спланировать террасу от 15 кв. метров для отдыха в летнее время.

​В окружении леса

LES CABANES DE SALAGNAC, AGENCE APOLLINE TERRIER AGENCE APOLLINE TERRIER Дома в стиле модерн
AGENCE APOLLINE TERRIER

AGENCE APOLLINE TERRIER
AGENCE APOLLINE TERRIER
AGENCE APOLLINE TERRIER

Фундамент на сваях, как в данном проекте, открывает заметные преимущества для установления дома на рельефном участке без выравнивания грунта, которое может стоить очень дорого или, в некоторых случаях, быть и вовсе невозможным. А многие просто не хотят терять эффектную рельефность своей земли.

Данной технологией вам может быть обеспечен панорамный вид с холма, а терраса или даже спальни могут и вовсе почти нависать над обрывом. Столь впечатляющий лесной или морской пейзаж могут быть и вашей мечтой!

​Панорамное остекление

LES CABANES DE SALAGNAC, AGENCE APOLLINE TERRIER AGENCE APOLLINE TERRIER Балкон и терраса в стиле модерн
AGENCE APOLLINE TERRIER

AGENCE APOLLINE TERRIER
AGENCE APOLLINE TERRIER
AGENCE APOLLINE TERRIER

В данном проекте дома мы нашли двухкамерное панорамное остекление почти от пола до потолка, керамическую плитку на полу, «теплый пол» и тепловой насос, отделку стен (и даже потолка!) деревом, а также мебель и декор в стиле ретро 60-х! Эклектичная комбинация подает эту дачу или жилой дом как очень оригинальный проект.

Бюджетная отделка

LES CABANES DE SALAGNAC, AGENCE APOLLINE TERRIER AGENCE APOLLINE TERRIER Спальня в стиле модерн
AGENCE APOLLINE TERRIER

AGENCE APOLLINE TERRIER
AGENCE APOLLINE TERRIER
AGENCE APOLLINE TERRIER

В отделке использована вагонка среднего качества, мебель и интересные орнаменты в ретро-стиле. В целом дом показывает довольно простой способ уехать на природу, чтобы жить без особых излишеств.

​Простая мебель и декор

LES CABANES DE SALAGNAC, AGENCE APOLLINE TERRIER AGENCE APOLLINE TERRIER Спальня в стиле модерн
AGENCE APOLLINE TERRIER

AGENCE APOLLINE TERRIER
AGENCE APOLLINE TERRIER
AGENCE APOLLINE TERRIER

На кухне и в гостиной мы нашли удивительный зеленый оттенок, популярный в 60-ые и орнаменты в клетку и полоски из того же времени. Понравилась нам и группа мягкой мебели  с креслом в гостиной, и модульные кофейные столики, вкладывающиеся один в другой! Кухня сделана под заказ из натурального клееного дерева.

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