​15 идей для внешней подсветки дома

Если вы давно хотите облагородить внешний вид вашего дома, вам понадобится подсветка. Наверняка вы уже задумались о реализации некоторых идей, но если вы все-таки не решились пока ни на одну из них, вам следует рассмотреть различные варианты вместе с нами!
Если на фасаде вашего дома есть рельефные или контрастные по цвету элементы, то именно на них лучше всего сконцентрировать внимание зрителя. Попробуйте представить подсветку вашего дома как некое шоу, которое должно и удивить, и выглядеть гостеприимным одновременно.
Так, камень, кирпич или интересные цветы могут стать идеальной основной для акцентной подсветки.
Такой вариант может стать дополнительным украшением для вашего дома, весьма элегантным и современным. Встроить подсветку можно по стене по пути следования, а также в ступени.
Подсветка красивых кустарников, растений и даже деревьев в палисаднике поможет красиво обрамить зону парадного входа.
Скат кровли, красиво подсвеченный специальными светильниками или встроенными точечными, выглядит очень красиво для дома в любом стиле архитектуры.
Такой вариант часто используется в дизайне фасадов в стиле кантри, рустик, в эко-домах. Также под него подходит традиционный азиатский стиль и иногда ранчо.
Этот вариант постановки акцентного освещения (в этот раз – на деревянную поверхность), выглядит очень модно и современно.
Различные светильники по всему саду выглядят очаровательно в любое время суток, особенно утром в легкой туманной дымке.
Прелестный вариант как для палисадника, так и для террасы на заднем дворике! К тому же, это очень удобно для прогулок в вечернее время.
Такой формат отлично подойдет для красивого оформления парадной двери любого размера.
Шикарный современный вариант выглядит потрясающе в столь современном доме!
Симметричная подсветка с легкой дифференциацией светильников выглядит очень современно на этом фасаде! Дополнительный бонус – красивые отражения в стеклянных экранах.
Еще один потрясающий вариант представлен светильниками прямо в саду, которые освещают фасад рассеянным светом. Выглядит фантастически красиво!
Если вы любите контрасты и современную архитектуру, вам наверняка понравится вариант с эффектной яркой подсветкой отдельных зон.
Такой вариант светильников очень популярен для подсветки фасада, парадного холла, коридора, лестничного холла и подъездной стоянки.
Еще один вариант очень экономичен и является самым удобным для простого дома.
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