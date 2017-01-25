​15 идей для внешней подсветки дома

Если на фасаде вашего дома есть рельефные или контрастные по цвету элементы, то именно на них лучше всего сконцентрировать внимание зрителя. Попробуйте представить подсветку вашего дома как некое шоу, которое должно и удивить, и выглядеть гостеприимным одновременно.

Так, камень, кирпич или интересные цветы могут стать идеальной основной для акцентной подсветки.