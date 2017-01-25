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​15 идей для внешней подсветки дома

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Дом на Сиреневом бульваре, Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются" Компания архитекторов Латышевых 'Мечты сбываются' Дома в стиле кантри Дерево Многоцветный
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Если вы давно хотите облагородить внешний вид вашего дома, вам понадобится подсветка. Наверняка вы уже задумались о реализации некоторых идей, но если вы все-таки не решились пока ни на одну из них, вам следует рассмотреть различные варианты вместе с нами!

​Подсветка для рельефных фасадов

N邸新築, 株式会社 鳴尾工務店 株式会社 鳴尾工務店 Дома в стиле лофт Кирпичи Коричневый
株式会社　鳴尾工務店

株式会社　鳴尾工務店
株式会社　鳴尾工務店
株式会社　鳴尾工務店

Если на фасаде вашего дома есть рельефные или контрастные по цвету элементы, то именно на них лучше всего сконцентрировать внимание зрителя. Попробуйте представить подсветку вашего дома как некое шоу, которое должно и удивить, и выглядеть гостеприимным одновременно.

Так, камень, кирпич или интересные цветы могут стать идеальной основной для акцентной подсветки.

​Подсветка ступеней крыльца

Casa La Escondida, fc3arquitectura fc3arquitectura Окна и двери в стиле модерн
fc3arquitectura

fc3arquitectura
fc3arquitectura
fc3arquitectura

Такой вариант может стать дополнительным украшением для вашего дома, весьма элегантным и современным. Встроить подсветку можно по стене по пути следования, а также в ступени.

​Точечная подсветка растений

homify Стены и пол в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Подсветка красивых кустарников, растений и даже деревьев в палисаднике поможет красиво обрамить зону парадного входа.

​Подсветка ската кровли

Дом на Сиреневом бульваре Компания архитекторов Латышевых 'Мечты сбываются' Дома в стиле кантри Дерево Многоцветный Архитектура,загородный дом
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>

Дом на Сиреневом бульваре

Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>
Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"

Скат кровли, красиво подсвеченный специальными светильниками или встроенными точечными, выглядит очень красиво для дома в любом стиле архитектуры.

​Рассеянное желтое сияние

Diseño y Construcción de Casa Caracol en Paine por ALIWEN, ALIWEN arquitectura & construcción sustentable - Santiago ALIWEN arquitectura & construcción sustentable - Santiago Деревянные двери
ALIWEN arquitectura &amp; construcción sustentable – Santiago

ALIWEN arquitectura & construcción sustentable - Santiago
ALIWEN arquitectura &amp; construcción sustentable – Santiago
ALIWEN arquitectura & construcción sustentable - Santiago

Такой вариант часто используется в дизайне фасадов  в стиле кантри, рустик, в эко-домах. Также под него подходит традиционный азиатский стиль и иногда ранчо.

​Подсветка гаражных ворот и крупногабаритных дверей

CASA IVANNA, OBRA BLANCA OBRA BLANCA Окна и двери в стиле модерн
OBRA BLANCA

OBRA BLANCA
OBRA BLANCA
OBRA BLANCA

Этот вариант постановки акцентного освещения (в этот раз – на деревянную поверхность), выглядит очень модно и современно.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Светильники разных типов по всему саду

Проект жилого дома в штате Гавайи (США), о. Оаху г. Гонолулу, Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются" Компания архитекторов Латышевых 'Мечты сбываются' Дома в средиземноморском стиле
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>

Проект жилого дома в штате Гавайи (США), о. Оаху г. Гонолулу

Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>
Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"

Различные светильники по всему саду выглядят очаровательно в любое время суток, особенно утром в легкой туманной дымке.

​Подсветка по пути следования

PASEO DE LAS CORDILLERAS 11, lomas de angelopolis, bageti proyectos bageti proyectos Стены и пол в стиле модерн Глина Эффект древесины
bageti proyectos

bageti proyectos
bageti proyectos
bageti proyectos

Прелестный вариант как для палисадника, так и для террасы на заднем дворике! К тому же, это очень удобно для прогулок в вечернее время.

​Золотое трио для входной двери

RESIDENCIA LOPEZ, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño Окна и двери в стиле модерн
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

Такой формат отлично подойдет для красивого оформления парадной двери любого размера.

​Неоновая нить вокруг двери

Villa Luisa, Matteo Gattoni - Architetto Matteo Gattoni - Architetto Входные двери
Matteo Gattoni – Architetto

Matteo Gattoni - Architetto
Matteo Gattoni – Architetto
Matteo Gattoni - Architetto

Шикарный современный вариант выглядит потрясающе в столь современном доме!

​Подсветка одна над другой

Дом на берегу озера Увильды, Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются" Компания архитекторов Латышевых 'Мечты сбываются' Дома в стиле минимализм
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>

Дом на берегу озера Увильды

Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>
Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"

Симметричная подсветка с легкой дифференциацией светильников выглядит очень современно на этом фасаде! Дополнительный бонус – красивые отражения в стеклянных экранах.

​Современные круглые светильники для сада

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Еще один потрясающий вариант представлен светильниками прямо в саду, которые освещают фасад рассеянным светом. Выглядит фантастически красиво!

​Сильная яркая подсветка

vivenda unifamilar MORENO, cm espacio & arquitectura srl cm espacio & arquitectura srl Окна и двери в стиле модерн
cm espacio &amp; arquitectura srl

cm espacio & arquitectura srl
cm espacio &amp; arquitectura srl
cm espacio & arquitectura srl

Если вы любите контрасты и современную архитектуру, вам наверняка понравится вариант с эффектной яркой подсветкой отдельных зон.

​Подсветка в две стороны с геометрией

EXTERIORES, JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS Дома в стиле модерн
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

Такой вариант светильников очень популярен для подсветки фасада, парадного холла, коридора, лестничного холла и подъездной стоянки.

​Простая яркая лампочка

homify Входные двери
homify

homify
homify
homify

Еще один вариант очень экономичен и является самым удобным для простого дома.

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