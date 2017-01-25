Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

​20 популярных ошибок в дизайне и их ликвидация

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Гостиная в стиле модерн
Loading admin actions …

Давайте рассмотрим популярные ошибки новичков в дизайне интерьера и поймем, как мы можем их избежать. Планируете ли вы создать дизайн-проект квартиры самостоятельно или хотите жить в интерьере, созданном профессиональным дизайнером, вам пригодятся некоторые из наших советов. Первая ошибка – это недооценивание своих возможностей и покупка ненужных вещей. Даже на самый скромный бюджет можно создать интерьер мечты, если точно знать, чего хочешь!

​Отсутствие цветовой гаммы

Wrocław / Maślice, mieszkanie - 43m2, razoo-architekci razoo-architekci Гостиная в скандинавском стиле
razoo-architekci

razoo-architekci
razoo-architekci
razoo-architekci

Отсутствие четкой цветовой гаммы или не следование выбранной – важная проблема в дизайне интерьера. Всего парочка новых принтов, не подходящих в общую концепцию, могут превратить минимализм в непонятную эклектику, французский стиль – в прованс, а рустик – в кантри.

​Недооценивание дополнительной подсветки

BTO @ Punggolin Hotel Style, Designer House Designer House Кухня в стиле модерн
Designer House

Designer House
Designer House
Designer House

Отсутствие подсветки в подвесном потолке, в коридоре по пути следования, в ступенях лестницы, на балконе или в виде прикроватных или придиванных ламп может привести к тому, что ваш интерьер останется плоским, даже с большим количеством деталей.

​Оставляете вещи, которые не любите

VEGEZIO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS Гостиная в стиле модерн
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

Оставлять старые нелюбимые вещи или покупать в общую комнату новые, которые обожает лишь один член семьи – значит ,как минимум, нерационально распределять бюджет.

​Устаревшая мебель

BALDUINA#2, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS Столовая комната в стиле модерн
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

Иногда старая мебель может стать интересным эклектичным акцентом, но создать такой эффект может лишь профессиональный дизайнер интерьера.

​Отсутствие возможных перемен

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Сколько стоит сменить стену с фото-обоями? Около 20 тысяч рублей? А сколько – фотографии в крупных рамках или постеры, как на фото выше? Подумайте о том, что когда-нибудь вам разонравится этот стиль и акцент, и сделайте основу из модерна или любого другого универсального стиля (минимализм, бразильяно, неоклассика).

​Слишком много фотографий

Mozaiki z płytek, Deeco Deeco Ванная комната в стиле модерн
Deeco

Deeco
Deeco
Deeco

Разместить должным образом галерею фотографий в квартире – тоже искусство. Попробуйте использовать рамки с паспарту, контрастные по отношению к изображению, или перевести все фотографии в черно-белый вариант.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Навязчивое хранение

Projekt domu HomeKONCEPT 41, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

Данный термин определяет интерьеры, где стеллаж с книгами привлекает больше внимания, чем диван или телевизор, кухонный гарнитур затмевает парадную столовую зону или открытые полки притягивают больше внимания, чем глянцевые элементы декора.

​Отсутствие индивидуального подхода

South London Apartment Bhavin Taylor Design Гостиная в стиле модерн
Bhavin Taylor Design

South London Apartment

Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design

Несмотря на то, что многие современные интерьеры универсальны, стили модерн и минимализм открыты к добавлению личностных маркеров, любимых оттенков, образов, фотографий!

​Старый подход к расстановке мебели

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Нужно разместить диван с кроватью в одной комнате? Не можете найти место для офиса в гостиной? Решения этому давно найдены – посмотрите Книги Идей на эту тему, не отказывайтесь от дивана и добавьте узкую полочку к модулю для TV с красивым креслом для ноутбука! Живите на современной волне!

​Неуместная тематика

Kitchen/ Family/ Breakfast Room Studio Hooton Гостиная в стиле модерн family room,fresh design,green and blue
Studio Hooton

Kitchen/ Family/ Breakfast Room

Studio Hooton
Studio Hooton
Studio Hooton

Иногда тропический стиль может выйти из-под контроля. Так же, как и винтаж, прованс, шебби-шик или классика. Неуместным может считаться тот, что конкурирует с вашим желанием отдохнуть и расслабиться. На фотографии выше рассмотрен вариант тропического стиля, идеально подходящего под современный образ жизни.

​Маленькие окна

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Мы не всегда успеваем помнить при ремонте обо всем. Но вот о маленьких окнах забыть сложно! Даже в формате городской квартиры их нужно расширять, создавая французские балконы, остекленные панорамные лоджии и подобные удобные зоны.

​Неудобная мебель

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Неудобная мебель может стать краеугольным камнем вашего разочарования в новом интерьере. Пробуйте все на ощупь до того, как примете окончательное решение.

​Нет мест дополнительного хранения

Eton Mess ottoman Loaf Спальная комната Аксессуары и декор Текстиль Желтый ottoman,bedroom,velvet,yellow,storage
Loaf

Eton Mess ottoman

Loaf
Loaf
Loaf

Многие интерьеры может спасти лишний комод или вот такой пуфик у кровати, способный вместить еще несколько вещей и освободить полочки.

​Слишком явная эклектика

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Иногда чем проще – тем лучше, и особенно это касается интерьера малогабаритных квартир. Не пытайтесь сделать невозможное и всегда смотрите на свой бюджет. Для маленького лучшим спасением будут стили модерн и скандинавский минимализм.

​Отсутствие мебели для питомцев

homify Гостиная в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Ваш кот занял ваше любимое кресло? Не игнорируйте проблему и купите себе второе, иначе вы будете чувствовать, что так и не получили желаемого.

​Слишком много кабелей

ASILE POPINCOURT 75011 PARIS , cristina velani cristina velani Кухня в стиле модерн
cristina velani

cristina velani
cristina velani
cristina velani

Все лишние кабели, провода, детали лучше всего прятать за мебелью, в специальных боксах. Мелкая бытовая техника на кухне может быть красиво расположена на дополнительной полочке сбоку, вмещающей  и тостер, и миксер, и кофеварку, освобождая столешницу.

Quarto de Bebé, In&Out In&Out Детская комната в стиле модерн
In&amp;Out

In&Out
In&amp;Out
In&Out

Яркая цветовая гамма для детской

Данный вариант дизайна не всегда является ошибкой, но в комнатах до 14 кв. метров лучше всего использовать пастельные оттенки.

​Несколько предметов мебели вместо одного идеального

homify Балкон и терраса в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Такой вариант знаком любителям сэкономить, которые должны научиться баловать себя именно тем, чего они действительно хотят.

​Упущенные возможности

homify Детская комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Вы действительно можете создать интерьер мечты на основе минимального бюджета. Но для этого нужно не просто отбросить все свои предрассудки, но еще и практически стать другим человеком! Если вы движетесь в сторону современного, легкого, стильного интерьера, подумайте о том, что вас в реальности не устраивает. Может быть, нужно сменить место жительства, город или страну, профессию или даже семью, если это мешает вам иметь то, о чем вы мечтаете.

Далее на homify:

— Разные проекты домов на homify;

— Достойный дом для семейной жизни;

— Стильные спальни для двоих.

Как украсить небольшой дворик
Наверняка все мы совершали эти ошибки! А какие еще вы знаете?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо