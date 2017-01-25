​20 популярных ошибок в дизайне и их ликвидация

Давайте рассмотрим популярные ошибки новичков в дизайне интерьера и поймем, как мы можем их избежать. Планируете ли вы создать дизайн-проект квартиры самостоятельно или хотите жить в интерьере, созданном профессиональным дизайнером, вам пригодятся некоторые из наших советов. Первая ошибка – это недооценивание своих возможностей и покупка ненужных вещей. Даже на самый скромный бюджет можно создать интерьер мечты, если точно знать, чего хочешь!
Отсутствие четкой цветовой гаммы или не следование выбранной – важная проблема в дизайне интерьера. Всего парочка новых принтов, не подходящих в общую концепцию, могут превратить минимализм в непонятную эклектику, французский стиль – в прованс, а рустик – в кантри.
Отсутствие подсветки в подвесном потолке, в коридоре по пути следования, в ступенях лестницы, на балконе или в виде прикроватных или придиванных ламп может привести к тому, что ваш интерьер останется плоским, даже с большим количеством деталей.
Оставлять старые нелюбимые вещи или покупать в общую комнату новые, которые обожает лишь один член семьи – значит ,как минимум, нерационально распределять бюджет.
Иногда старая мебель может стать интересным эклектичным акцентом, но создать такой эффект может лишь профессиональный дизайнер интерьера.
Сколько стоит сменить стену с фото-обоями? Около 20 тысяч рублей? А сколько – фотографии в крупных рамках или постеры, как на фото выше? Подумайте о том, что когда-нибудь вам разонравится этот стиль и акцент, и сделайте основу из модерна или любого другого универсального стиля (минимализм, бразильяно, неоклассика).
Разместить должным образом галерею фотографий в квартире – тоже искусство. Попробуйте использовать рамки с паспарту, контрастные по отношению к изображению, или перевести все фотографии в черно-белый вариант.
Данный термин определяет интерьеры, где стеллаж с книгами привлекает больше внимания, чем диван или телевизор, кухонный гарнитур затмевает парадную столовую зону или открытые полки притягивают больше внимания, чем глянцевые элементы декора.
Несмотря на то, что многие современные интерьеры универсальны, стили модерн и минимализм открыты к добавлению личностных маркеров, любимых оттенков, образов, фотографий!
Нужно разместить диван с кроватью в одной комнате? Не можете найти место для офиса в гостиной? Решения этому давно найдены – посмотрите Книги Идей на эту тему, не отказывайтесь от дивана и добавьте узкую полочку к модулю для TV с красивым креслом для ноутбука! Живите на современной волне!
Иногда тропический стиль может выйти из-под контроля. Так же, как и винтаж, прованс, шебби-шик или классика. Неуместным может считаться тот, что конкурирует с вашим желанием отдохнуть и расслабиться. На фотографии выше рассмотрен вариант тропического стиля, идеально подходящего под современный образ жизни.
Мы не всегда успеваем помнить при ремонте обо всем. Но вот о маленьких окнах забыть сложно! Даже в формате городской квартиры их нужно расширять, создавая французские балконы, остекленные панорамные лоджии и подобные удобные зоны.
Неудобная мебель может стать краеугольным камнем вашего разочарования в новом интерьере. Пробуйте все на ощупь до того, как примете окончательное решение.
Многие интерьеры может спасти лишний комод или вот такой пуфик у кровати, способный вместить еще несколько вещей и освободить полочки.
Иногда чем проще – тем лучше, и особенно это касается интерьера малогабаритных квартир. Не пытайтесь сделать невозможное и всегда смотрите на свой бюджет. Для маленького лучшим спасением будут стили модерн и скандинавский минимализм.
Ваш кот занял ваше любимое кресло? Не игнорируйте проблему и купите себе второе, иначе вы будете чувствовать, что так и не получили желаемого.
Все лишние кабели, провода, детали лучше всего прятать за мебелью, в специальных боксах. Мелкая бытовая техника на кухне может быть красиво расположена на дополнительной полочке сбоку, вмещающей и тостер, и миксер, и кофеварку, освобождая столешницу.
Яркая цветовая гамма для детской
Данный вариант дизайна не всегда является ошибкой, но в комнатах до 14 кв. метров лучше всего использовать пастельные оттенки.
Такой вариант знаком любителям сэкономить, которые должны научиться баловать себя именно тем, чего они действительно хотят.
Вы действительно можете создать интерьер мечты на основе минимального бюджета. Но для этого нужно не просто отбросить все свои предрассудки, но еще и практически стать другим человеком! Если вы движетесь в сторону современного, легкого, стильного интерьера, подумайте о том, что вас в реальности не устраивает. Может быть, нужно сменить место жительства, город или страну, профессию или даже семью, если это мешает вам иметь то, о чем вы мечтаете.
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