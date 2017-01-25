​20 популярных ошибок в дизайне и их ликвидация

Вы действительно можете создать интерьер мечты на основе минимального бюджета. Но для этого нужно не просто отбросить все свои предрассудки, но еще и практически стать другим человеком! Если вы движетесь в сторону современного, легкого, стильного интерьера, подумайте о том, что вас в реальности не устраивает. Может быть, нужно сменить место жительства, город или страну, профессию или даже семью, если это мешает вам иметь то, о чем вы мечтаете.

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