12 дизайнерских идей отделки стен

Стены являются наиболее красноречивым фоном в дизайне любых помещений. Они создают основу интерьера, и благодаря разнообразию способов отделки могут радикально видоизменять комнату. Разнообразная отделка стен позволяет трансформировать помещение благодаря контрастным сочетаниям материалов, интересным цветовым решениям и визуальным приемам. Стены, в отделке которых применены различные способы декорирования, выглядят гораздо более привлекательными.
Если вы решили изменить текстуру ваших стен, вы всегда должны учитывать декоративный стиль пространства, в котором планируется выполнять эту работу. Подумайте о том, какие цвета, материалы вы будете применять в соответствии со стилистикой вашего дома. Чтобы его вид был простыми и элегантным, необходимо применять более простые и нейтральные материалы. Если есть желание оформить свое жилье неформально, подойдут нетрадиционные способы отделки стен, которые могут сделать ваш дом оригинальным и неповторимым.
Существуют текстуры, которые способны сильно влиять на внешность помещений, есть и другие, более спокойные материалы, не имеющие сильного влияния на общую стилистику. Но в любом случае оба варианта являются отличным выбором для декора вашего дома. Главное, подобрать материалы для отделки стен так, чтобы они гармонировали с общим интерьером дома.
Сегодня мы предлагаем вам 12 отличных идей с использованием различных текстур для изменения внешности стен вашего дома. Присоединяйтесь к нам, чтобы увидеть интересные способы отделки и наполнить себя вдохновением!
Кирпичные стены всегда выглядят впечатляюще. Это идеальный выбор для отделки, так как текстура кирпича выглядит насыщенно и особенно оригинально. Его экологическая эстетика, безусловно, служит дополнительным аргументом в пользу выбора этого материала.
Кирпич является ярким представителем индустриального стиля. Поэтому всем, кто желает наиболее ярко продемонстрировать свое предпочтение этому направлению в отделке интерьера, стоит обратить более пристальное внимание на этот способ отделки стен в своем доме.
Дерево, конечно, является основным строительным компонентом в отделке домов. Этот интересный материал выглядит довольно, естественно, комфортно и тепло. Дерево также идеально подходит для облицовки стен внутри дома. Отделка этим материалом осуществляется относительно просто, так что если у вас есть определенные навыки выполнения строительных работ, можете сделать это самостоятельно.
Для того чтобы отделка дома выглядела динамичной и уникальной, можно использовать несколько разных текстур для облицовки стен внутри дома. При этом возможно сочетание самых различных материалов, которые способны обогащать обстановку, делать ее насыщенной и неповторимой. Отделочные материалы, применяемые для этих целей, должны гармонировать по текстуре и цвету.
Комбинирование плитки и металла в отделке стен, разбавленное деревом и растениями, дает сложный, но очень интересный результат.
Живая стена является очень изысканным элементом интерьера, все чаще применяемым во время отделки стен. Такой прием декорирования способен показать совершенно новое пространство с использованием необычайно интересного способа озеленения помещений. Чтобы наполнить свой дом природой не обязательно вносить радикальные изменения в интерьер. Достаточно приобрести оригинальные конструкции, которые предназначены для вертикального размещения растений. Уход за такими зелеными насаждениями довольно простой, но создаваемый визуальный эффект бесспорно, поражает!
Зеленую стену можно создать в любой, даже не очень большой комнате вашего дома, не обязательно иметь для этого много пространства.
Камень, как и все природные материалы, может предложить вам множество контрастов. Его природные свойства позволяют воспользоваться большим количеством оттенков. Так что вы можете комбинировать различные типы камня, такие как сланец, гранит или песчаник.
Главным преимуществом камня является его устойчивость к атмосферным воздействиям. Именно поэтому он является одним из любимых материалов для покрытия стен. Каменные поверхности привносят больше личности в любое пространство, делают его насыщенным и богатым.
Камень обеспечивает тепло, гостеприимство и безопасность. Каменная стена может стать визуальным центром в домашних условиях. Если ваш бюджет несколько ограничен, вы можете прибегнуть к использованию материалов, имитирующих камень. Кроме того, можно добавить оригинальный декоративный штрих, такой, к примеру, как цветной слой. Окрашенная каменная стена – это оригинально!
3D панели дарят новую жизнь стенам, придавая им современный характер. Они могут быть изготовлены из натуральных волокон, таких как стебли сахарного тростника.
Эти панели можно окрашивать в самые различные цвета. Они легкие и экологически чистые, при этом легко устанавливаются, и на стенах выглядят захватывающе!
Одним из наиболее распространенных материалов, используемых для создания текстур на стенах, является ПВХ. В основном такое широкое распространение он получил благодаря тому, что представляет собой материал, устойчивый к конденсату и влаге. Именно поэтому он идеально подходит для отделки стен во всех комнатах дома. Кроме того, он практичен в использовании – его легко чистить и обслуживать.
Плитка с рельефным рисунком и самой разнообразной текстурой наделяет стены большой глубиной и динамизмом. Она идеально подходит для омолаживания комнаты, которая действительно в этом нуждается. С помощью всего лишь нескольких цветовых штрихов плитка подарит новую жизнь кухонным стенам.
Гипсокартон является наиболее часто используемых материалов в строительстве благодаря его широкой функциональности. В интерьере стены, покрытые гипсокартонном и оштукатуренные при помощи различных техник, позволяют выбрать самые оригинальные варианты для преобразования комнаты в доме. Это вдохновляющий пример того, какого эффекта мы можем достичь с этим удивительно практичным материалом. Он предоставляет интересную возможность наделить стены необычайно красивой текстурой и индивидуальностью.
Дизайнеры интерьеров берутся за оформление стен, чтобы создать координационный центр внимания, от которого зависят все остальные элементы интерьера. Цвет и текстура делают стену живой и динамичной. Такой поистине захватывающий эффект регулирования пространства подчеркивает особенную атмосферу дома, его изысканность и неповторимую притягательность.
Как уже упоминалось в начале этой статьи, есть текстуры с очень заметной особой притягательностью, и другие, более расслабленные и спокойные. Они идеально подходят для стен спальни, где вы можете поиграть с простыми материалами в светлых тонах.
Текстиль является лучшим выбором для этой части дома. В конструкции, показанной на этом фото, спинка кровати становится мягкой и комфортной стеной, которая акцентирует внимание на особенной отделке спальни, наделяя ее элегантностью и уютом.
Фантазия дизайнеров интерьеров не ограничивается использованием одного какого либо материала с интересной текстурой и цветом. Именно в сочетании различных материалов и удачном комбинировании цветовых решений кроется успех каждого обновленного помещения.
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