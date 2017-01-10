12 дизайнерских идей отделки стен

Стены являются наиболее красноречивым фоном в дизайне любых помещений. Они создают основу интерьера, и благодаря разнообразию способов отделки могут радикально видоизменять комнату. Разнообразная отделка стен позволяет трансформировать помещение благодаря контрастным сочетаниям материалов, интересным цветовым решениям и визуальным приемам. Стены, в отделке которых применены различные способы декорирования, выглядят гораздо более привлекательными.

Если вы решили изменить текстуру ваших стен, вы всегда должны учитывать декоративный стиль пространства, в котором планируется выполнять эту работу. Подумайте о том, какие цвета, материалы вы будете применять в соответствии со стилистикой вашего дома. Чтобы его вид был простыми и элегантным, необходимо применять более простые и нейтральные материалы. Если есть желание оформить свое жилье неформально, подойдут нетрадиционные способы отделки стен, которые могут сделать ваш дом оригинальным и неповторимым.

Существуют текстуры, которые способны сильно влиять на внешность помещений, есть и другие, более спокойные материалы, не имеющие сильного влияния на общую стилистику. Но в любом случае оба варианта являются отличным выбором для декора вашего дома. Главное, подобрать материалы для отделки стен так, чтобы они гармонировали с общим интерьером дома.

Сегодня мы предлагаем вам 12 отличных идей с использованием различных текстур для изменения внешности стен вашего дома. Присоединяйтесь к нам, чтобы увидеть интересные способы отделки и наполнить себя вдохновением!