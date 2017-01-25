Эко-дом для пригорода

Что такое эко-дом? Для многих это здание, которое питается за счет альтернативных источников энергии. Для других это понятие связано с экологичными материалами в дизайне интерьера. Для третьих оно олицетворяет место, где живет семья с определенными убеждениями, а весь их образ жизни и повседневный быт показывает эко-стремления во всем, начиная от сортировки мусора и заканчивая умеренным пользованием гаджетами.

Эко-дом, что мы представляем в этой Книге Идей, сочетает в себе множество подобных деталей. Так, построен он по технологии SIP-панелей, которая по сравнению с блочным строительством может считаться вполне экологичной, имеет солнечные панели для питания дома электричеством, в интерьерах использует натуральное дерево и энергосберегающие стеклопакеты, что тоже позволяет экономить расход энергии. Этот дом вполне можно назвать пассивным, и он легко переживет обычную российскую зиму на отоплении тепловым грунтовым насосом и «теплым полом».

Во многих азиатских домах присутствуют эксперименты с различными системами отопления. Так, здесь могут быть не только «теплые полы», но и стены, радиаторы + встроенные в пол конвекторы, а также дополнительное печное (на дровах!) отопление и солнечные батареи.