Эко-дом для пригорода

Что такое эко-дом? Для многих это здание, которое питается за счет альтернативных источников энергии. Для других это понятие связано с экологичными материалами в дизайне интерьера. Для третьих оно олицетворяет место, где живет семья с определенными убеждениями, а весь их образ жизни и повседневный быт показывает эко-стремления во всем, начиная от сортировки мусора и заканчивая умеренным пользованием гаджетами.
Эко-дом, что мы представляем в этой Книге Идей, сочетает в себе множество подобных деталей. Так, построен он по технологии SIP-панелей, которая по сравнению с блочным строительством может считаться вполне экологичной, имеет солнечные панели для питания дома электричеством, в интерьерах использует натуральное дерево и энергосберегающие стеклопакеты, что тоже позволяет экономить расход энергии. Этот дом вполне можно назвать пассивным, и он легко переживет обычную российскую зиму на отоплении тепловым грунтовым насосом и «теплым полом».
Во многих азиатских домах присутствуют эксперименты с различными системами отопления. Так, здесь могут быть не только «теплые полы», но и стены, радиаторы + встроенные в пол конвекторы, а также дополнительное печное (на дровах!) отопление и солнечные батареи.
Азиатский стиль в архитектуре сам по себе очень минималистичен. И в отличие от современного минимализма, который часто используется в Европе, он все еще является весьма аскетичным стилем, без бонусов. Потому дома в Японии и Южной Корее лаконичны до предела. Здесь нет глянца, блеска, ярких красок и орнаментов, интересных рельефных деталей, даже отделки декоративным камнем или эффектной подсветки.
Потому такой дом может легко стать прототипом для дома в деревне или пригороде, с желанием построить его максимально экологично. А вот для Европы больше подойдет вариант дома из керамических блоков, а также керамический паркет для пола, так как древесина (натуральная) стоит здесь гораздо дороже.
В дизайне интерьера мы наблюдает деревянную мебель, пол, частично стены и потолок с видимыми потолочными балками. Кровля дополнительно утеплена так, что не теряет тепла. Столовая расположена на потрясающей веранде с видом с холма на поля и деревья, реку, что позволяет назвать это место очень вдохновляющим.
Напоминаем вам, что в современном доме отдельная от места для завтраков столовая – не только место для обедов и ужинов. Часто она становится и кабинетом, и местом выполнения домашнего задания для детей, и даже детской игровой. Здесь можно посидеть с ноутбуком, даже если вы еще не убрали со стола после обеда, так как места здесь всегда достаточно!
Такая отделка деревом смотрится очень интересно в формате эко-дома. Тем не менее, мы настоятельно рекомендуем красить стены в белый или бежевый, то есть максимально светлые оттенки, так как полностью деревянный дом оказывает реальное психологическое давление на человека, при чем не самого приятного свойства.
Дизайн кухни здесь выполнен в формате двух линейных модулей – кулинарного со столешницей вдоль окна и барной стойки ближе к гостиной.
Данный факт позволяет увеличить высоту потолков и сделать так, что ваш дом становится просторнее и привлекательнее. Деньги, не потраченные на перекрытия, пускаются в утепление и отделку кровли, что в итоге выходит все равно дороже, но делает дом более комфортабельным.
Отсюда видно балкон на втором уровне и «кожаный» диван у камина.
Отдельная игровая зона для детей, даже маленького формата, характерна для азиатских домов.
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