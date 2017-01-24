TOP-30 домов от польских архитекторов

Многим из нас полюбились дома от польских архитекторов homify! И не спроста! Рациональные планировки, бюджетное строительство из керамического блока, свежий подход к старым проблемам – лишь начало списка плюсов этих прекрасных домов!

Большинство из них рассчитаны на бюджет в 3-5 млн рублей с отделкой, что позволяет назвать их вполне бюджетными для российского рынка проектами. Часто они имеют расширенный формат остекления, удобную открытую планировку кухни-гостиной и мансардный формат двухэтажного дома, что тоже не может не радовать!

В этой Книге Идей мы представляем вам 30 удивительных проектов польских домов. Посмотреть их интерьеры и планировки можно, нажав на фотографию понравившегося дома и щелкнув справа по ссылке «Проект».