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TOP-30 домов от польских архитекторов

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
PROJEKT DOMU RIKO III G2 - pełna harmonia wnętrza z ogrodem! , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
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Многим из нас полюбились дома от польских архитекторов homify! И не спроста! Рациональные планировки, бюджетное строительство из керамического блока, свежий подход к старым проблемам – лишь начало списка плюсов этих прекрасных домов!

Большинство из них рассчитаны на бюджет в 3-5 млн рублей с отделкой, что позволяет назвать их вполне бюджетными для российского рынка проектами. Часто они имеют расширенный формат остекления, удобную открытую планировку кухни-гостиной и мансардный формат двухэтажного дома, что тоже не может не радовать!

В этой Книге Идей мы представляем вам 30 удивительных проектов польских домов. Посмотреть их интерьеры и планировки можно, нажав на фотографию понравившегося дома и щелкнув справа по ссылке «Проект».

​Традиционный дом

PROJEKT DOMU MAGNUS II G2, Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Из-за простой конфигурации стен и вальмовой кровли такой дом легче всего построить самому. Проект называется Magnus II G2, он имеет площадь 175 кв. метров + гараж 36 метров + 16 метров котельная + 16 метров чердак. Минимальная стоимость возведения такого дома «под ключ» – 5,8 млн рублей с работой строителей и легкой отделкой.

​Ультра-стильный

NOWOCZESNY SAM G1 - DOM, W KTÓRYM KRÓLUJE WYGODA!, Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Еще один потрясающий проект выполнен в скандинавском стиле. Дом имеет мансардный формат, лаконичную форму и очень шикарную террасу с двориком в саду!

​Современное ранчо

Projekt Gabriel G1 ENERGO - nowoczesny dom z możliwością rozbudowy , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Gabriel G1 ENERGO является моделью энергоэффективного дома с панорамным остеклением. Он немного напоминает дом в стиле ранчо, но в целом выдержан в формате современного модерна. Площадь дома без гаража – 123 кв. метра.

​Мансардная мечта

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Meteor 2 – это мансардный дом в два уровня с верандой, которая больше похожа на шикарный зимний сад. Площадь дома – 154 кв. метра. Стоимость материалов для строительства его коробки – 1,8 млн рублей! Минимальная стоимость возведения – 4,3 млн рублей. Дом имеет гараж, три спальни наверху и одну внизу.

​Маленькая шкатулка

PROJEKT DOMU AMIRA G1 - stylowa elegancja i maksimum wygody! , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Еще один красивый мансардный дом имеет традиционную форму с легким намеком на французский стиль в архитектуре. Дом имеет гараж и частичное панорамное остекление, а также два балкона на втором этаже.

​Лаконичный вариант

PROJEKT DOMU RIKO III G2 - pełna harmonia wnętrza z ogrodem! , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Проект дома Рико назван так в честь тропического попугая. Шикарный, с удивительно строгой по форме кровлей, которая не нависает над домом, а лишь элегантно его обрамляет, выглядит очень современно.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Дом из иной Галактики

DOM W KOSZALINIE , Studio Projektowe Projektive Studio Projektowe Projektive Дома в стиле модерн
Studio Projektowe Projektive

Studio Projektowe Projektive
Studio Projektowe Projektive
Studio Projektowe Projektive

Об этом доме знают многие постоянные читатели homify, так как он является одним из самых популярных проектов российского издания. Особенно интересны здесь весьма футуристичные интерьеры!

​Компактный и аккуратный

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Из-за своей лаконичности этот маленький домик явно заслуживает вашего внимания. Благодаря своему урбанистичному внешнему виду он отлично смотрелся бы и в черте города! А ландшафтный проект лишь подчеркивает его строгость. Общая площадь – 110 кв. метров, стоимость материалов для возведения коробки – 1,8 млн рублей. Минимальная стоимость реализации «под ключ» – около 4 млн рублей с работой строителей и отделкой.

​Современный и красивый

Projekt domu Simon G2 , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Еще один очень интересный проект дома имеет террасу с отдельной кровлей, камин в гостиной, который превращается еще и в очаг на заднем дворике. Выглядит он очень атмосферно!

​Урбанистичный и смелый

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Этот шикарный дом стоит гораздо дороже обычных пригородных проектов, но все еще далек от люксовой планки бюджета. С панорамным остеклением, большим гаражом и стильной отделкой он стоит в эконом-режиме около 6,7 млн рублей. Прочитать о нем можно здесь.

​Простой и очень удобный

homify Бунгало
homify

homify
homify
homify

Этот дом может похвастаться очень простой и эргономичной планировкой, а внутри выглядит, как конфетка!

​Скандинавский проект

Projekty domów - House x06, Majchrzak Pracownia Projektowa Majchrzak Pracownia Projektowa Дома в стиле модерн
Majchrzak Pracownia Projektowa

Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa

А эта модель дома более, чем необычна. Она выполнена в скандинавском стиле, имеет открытую планировку первого уровня и необычный асимметричный формат, будто с пристройкой.

Скромный, но очень современный

Projekt domu HomeKONCEPT 44, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

Этот маленький домик имеет площадь около 100 кв. метров и выглядит как настоящая мечта! Достойная замена городской квартиры.

​Домик с внутренним двориком

homify
homify

homify
homify
homify

Внутренний дворик рядом с лестничным холлом – это потрясающая комбинация, заставляющая назвать этот домик минималистичным в восточном стиле.

​Современная вилла

homify
homify

homify
homify
homify

Такой дом в стиле модерн может и вовсе сойти за виллу, а подготовлен он для реализации в холодном климате!

​Интересный микс

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Необычная отделка фасадов с помощью красных панелей и отдельных панелей под бетон в районе подъездной площадки выглядит в этом проекте очень интересно!

​Асимметричный люкс

Dom w Gorzowie, STRUKTURA Łukasz Lewandowski STRUKTURA Łukasz Lewandowski Дома в стиле модерн
STRUKTURA Łukasz Lewandowski

STRUKTURA Łukasz Lewandowski
STRUKTURA Łukasz Lewandowski
STRUKTURA Łukasz Lewandowski

Этот дом стоит гораздо дороже остальных, но и выглядит просто фантастически!

​Традиционный кантри

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Очень удобный для маленькой семьи мини-формат, две спальни и стильное панорамное остекление характеризуют проект на снимке выше.

​Необычная конфигурация

Dom jednorodzinny w Zielonkach koło Krakowa, Studio S Biuro architektoniczne Michał Szymanowski Studio S Biuro architektoniczne Michał Szymanowski Дома в стиле модерн
Studio S Biuro architektoniczne Michał Szymanowski

Studio S Biuro architektoniczne Michał Szymanowski
Studio S Biuro architektoniczne Michał Szymanowski
Studio S Biuro architektoniczne Michał Szymanowski

Еще один нестандартный проект в нашей Книге Идей вдохновлен стилем лофт!

​Футуристичная сказка

RYB house, BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI Дома в стиле модерн
BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI

BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI
BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI
BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI

А этот и вовсе похож на футуристичный космический корабль, зашедший на посадку!

​Домик на большую семью

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Большая кровля – плюс для тех, кто любит, чтобы дом выделялся на улице!

​Маленький с гаражом

homify Дома в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Формат данного дома можно назвать таунхаусом, так как он имеет очень узкий фасад.

​Очень урбанистичный

Dom w Kowanówku, Prodom Architektura i Konstrukcja Prodom Architektura i Konstrukcja Дома в стиле модерн
Prodom Architektura i Konstrukcja

Prodom Architektura i Konstrukcja
Prodom Architektura i Konstrukcja
Prodom Architektura i Konstrukcja

Еще один проект дома, подходящий для города, а не только для пригорода, имеет очень приватный фасад и комбинированную отделку.

​Пляжная вилла

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Потрясающая пляжная вилла имеет детские на втором уровне, а справа – мастер-сьют с личным выходом на пляж для родителей.

Удивительная динамика

Dom, Konrad Idaszewski Architekt Konrad Idaszewski Architekt Дома в стиле модерн
Konrad Idaszewski Architekt

Konrad Idaszewski Architekt
Konrad Idaszewski Architekt
Konrad Idaszewski Architekt

Традиционные устои

Projekt domu Mati G1 , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Футуризм в люксе

Dom w Sękocinie, Z3Z ARCHITEKCI Z3Z ARCHITEKCI Дома в стиле минимализм
Z3Z ARCHITEKCI

Z3Z ARCHITEKCI
Z3Z ARCHITEKCI
Z3Z ARCHITEKCI

Панорамный шик

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

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