TOP-30 домов от польских архитекторов

Многим из нас полюбились дома от польских архитекторов homify! И не спроста! Рациональные планировки, бюджетное строительство из керамического блока, свежий подход к старым проблемам – лишь начало списка плюсов этих прекрасных домов!
Большинство из них рассчитаны на бюджет в 3-5 млн рублей с отделкой, что позволяет назвать их вполне бюджетными для российского рынка проектами. Часто они имеют расширенный формат остекления, удобную открытую планировку кухни-гостиной и мансардный формат двухэтажного дома, что тоже не может не радовать!
В этой Книге Идей мы представляем вам 30 удивительных проектов польских домов. Посмотреть их интерьеры и планировки можно, нажав на фотографию понравившегося дома и щелкнув справа по ссылке «Проект».
Из-за простой конфигурации стен и вальмовой кровли такой дом легче всего построить самому. Проект называется Magnus II G2, он имеет площадь 175 кв. метров + гараж 36 метров + 16 метров котельная + 16 метров чердак. Минимальная стоимость возведения такого дома «под ключ» – 5,8 млн рублей с работой строителей и легкой отделкой.
Еще один потрясающий проект выполнен в скандинавском стиле. Дом имеет мансардный формат, лаконичную форму и очень шикарную террасу с двориком в саду!
Gabriel G1 ENERGO является моделью энергоэффективного дома с панорамным остеклением. Он немного напоминает дом в стиле ранчо, но в целом выдержан в формате современного модерна. Площадь дома без гаража – 123 кв. метра.
Meteor 2 – это мансардный дом в два уровня с верандой, которая больше похожа на шикарный зимний сад. Площадь дома – 154 кв. метра. Стоимость материалов для строительства его коробки – 1,8 млн рублей! Минимальная стоимость возведения – 4,3 млн рублей. Дом имеет гараж, три спальни наверху и одну внизу.
Еще один красивый мансардный дом имеет традиционную форму с легким намеком на французский стиль в архитектуре. Дом имеет гараж и частичное панорамное остекление, а также два балкона на втором этаже.
Проект дома Рико назван так в честь тропического попугая. Шикарный, с удивительно строгой по форме кровлей, которая не нависает над домом, а лишь элегантно его обрамляет, выглядит очень современно.
Об этом доме знают многие постоянные читатели homify, так как он является одним из самых популярных проектов российского издания. Особенно интересны здесь весьма футуристичные интерьеры!
Из-за своей лаконичности этот маленький домик явно заслуживает вашего внимания. Благодаря своему урбанистичному внешнему виду он отлично смотрелся бы и в черте города! А ландшафтный проект лишь подчеркивает его строгость. Общая площадь – 110 кв. метров, стоимость материалов для возведения коробки – 1,8 млн рублей. Минимальная стоимость реализации «под ключ» – около 4 млн рублей с работой строителей и отделкой.
Еще один очень интересный проект дома имеет террасу с отдельной кровлей, камин в гостиной, который превращается еще и в очаг на заднем дворике. Выглядит он очень атмосферно!
Этот шикарный дом стоит гораздо дороже обычных пригородных проектов, но все еще далек от люксовой планки бюджета. С панорамным остеклением, большим гаражом и стильной отделкой он стоит в эконом-режиме около 6,7 млн рублей. Прочитать о нем можно здесь.
Этот дом может похвастаться очень простой и эргономичной планировкой, а внутри выглядит, как конфетка!
А эта модель дома более, чем необычна. Она выполнена в скандинавском стиле, имеет открытую планировку первого уровня и необычный асимметричный формат, будто с пристройкой.
Этот маленький домик имеет площадь около 100 кв. метров и выглядит как настоящая мечта! Достойная замена городской квартиры.
Внутренний дворик рядом с лестничным холлом – это потрясающая комбинация, заставляющая назвать этот домик минималистичным в восточном стиле.
Такой дом в стиле модерн может и вовсе сойти за виллу, а подготовлен он для реализации в холодном климате!
Необычная отделка фасадов с помощью красных панелей и отдельных панелей под бетон в районе подъездной площадки выглядит в этом проекте очень интересно!
Этот дом стоит гораздо дороже остальных, но и выглядит просто фантастически!
Очень удобный для маленькой семьи мини-формат, две спальни и стильное панорамное остекление характеризуют проект на снимке выше.
Еще один нестандартный проект в нашей Книге Идей вдохновлен стилем лофт!
А этот и вовсе похож на футуристичный космический корабль, зашедший на посадку!
Большая кровля – плюс для тех, кто любит, чтобы дом выделялся на улице!
Формат данного дома можно назвать таунхаусом, так как он имеет очень узкий фасад.
Еще один проект дома, подходящий для города, а не только для пригорода, имеет очень приватный фасад и комбинированную отделку.
Потрясающая пляжная вилла имеет детские на втором уровне, а справа – мастер-сьют с личным выходом на пляж для родителей.
Далее на homify:
— Разные проекты домов на homify;
— Достойный дом для семейной жизни;