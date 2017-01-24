​11 уникальных идей для ворот и дверей

Безопасность современного мира дает возможность рассматривать двери и ворота не как нечто, позволяющее скрыться ото всего за семью замками. Сегодня мы больше расцениваем их как то, что создает образ правильного дома – гостеприимного, семейного, радушного, уютного и т.д. Именно для этого нам и нужен особый дизайнерский подход, создающий картинку, удовлетворяющую нашим мечтам об идеальном доме.

Смещение функций ворот и дверей от условной «закрытости» замечено архитекторами всего мира, и даже если в вашем регионе или в вашем коттеджном поселке все еще важно «держать все двери на засовах», дизайнерские изыски со всего света помогут вам подкорректировать облик. И тогда даже «крепостная стена» вокруг вашего коттеджа будет выглядеть так, как вы захотите.