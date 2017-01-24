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​11 уникальных идей для ворот и дверей

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
RENOVATIE APPARTEMENT AMSTERDAM, DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates Кухня в классическом стиле
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Безопасность современного мира дает возможность рассматривать двери и ворота не как нечто, позволяющее скрыться ото всего за семью замками. Сегодня мы больше расцениваем их как то, что создает образ правильного дома – гостеприимного, семейного, радушного, уютного и т.д. Именно для этого нам и нужен особый дизайнерский подход, создающий картинку, удовлетворяющую нашим мечтам об идеальном доме.

Смещение функций ворот и дверей от условной «закрытости» замечено архитекторами всего мира, и даже если в вашем регионе или в вашем коттеджном поселке все еще важно «держать все двери на засовах», дизайнерские изыски со всего света помогут вам подкорректировать облик. И тогда даже «крепостная стена» вокруг вашего коттеджа будет выглядеть так, как вы захотите.

​Подъемно-поворотные ворота для гаража

Livingtube, DANKE Architekten DANKE Architekten Окна и двери в стиле модерн
DANKE Architekten

DANKE Architekten
DANKE Architekten
DANKE Architekten

Оформленные деревянными панелями, что используются и на фасаде гаража, эти ворота в закрытом состоянии представляют собой почти сплошную стену. Обратите внимание, как продуман образ дома, видимый с этого ракурса. Эффектно расчерченные панели на самом доме рифмуются с гео-решеткой на подъезде к гаражу. А цвет деревянных панелей гармонично сочетается со все еще модным марсала на входной двери.

​Стекло и металл на фасаде

BIFFAR HAUSTÜREN, Biffar GmbH & Co. KG Biffar GmbH & Co. KG Окна и двери в стиле модерн
Biffar GmbH &amp; Co. KG

Biffar GmbH & Co. KG
Biffar GmbH &amp; Co. KG
Biffar GmbH & Co. KG

В этом дюплексе остекление фасада реализовано сразу на два этажа. Оно прерывается лишь реечными панелями под дерево и крупноформатной металлической дверью с глухим полотном цвета остальных рам. Для стилистики лофта – самое то!

​Брутальный камень и дерево

homify Окна и двери в рустикальном стиле
homify

homify
homify
homify

Для виллы в тосканском стиле отлично подходит забор из каменной кладки и простые деревянные ворота. Конечно же, сегодня вся эта система снабжена современным видео-домофоном, потому в традиционное окошко на двери вы увидите не лицо привратника, а дисплей с микрофоном.

​Полная открытость

Brick and Stone Cottage , Christopher Architecture & Interiors Christopher Architecture & Interiors Дома в стиле кантри
Christopher Architecture &amp; Interiors

Christopher Architecture & Interiors
Christopher Architecture &amp; Interiors
Christopher Architecture & Interiors

Подобный домик скорее всего расположен на месте старой фермы с угодьями, потому не нуждается к ограждении по периметру дома. Здесь нам больше интересен арочный проем перед входной дверью и сама дверь со стеклами в верхней части.

​Комбинирование материалов

Neubau Terrassenwohnen Elbbahnhof, arc architekturconzept GmbH arc architekturconzept GmbH Окна и двери в стиле минимализм
arc architekturconzept GmbH

arc architekturconzept GmbH
arc architekturconzept GmbH
arc architekturconzept GmbH

Мало кто сейчас оформляет фасад в моно-формате, используя только один тип материалов. Но сделать их микс гармоничным и соответствующим типу и стилю самого строения не так просто, как может показаться.

​Складные двери по типу «гармошки»

CASA MANGULICA, Alberto Zavala Arquitectos Alberto Zavala Arquitectos Окна и двери в стиле модерн
Alberto Zavala Arquitectos

Alberto Zavala Arquitectos
Alberto Zavala Arquitectos
Alberto Zavala Arquitectos

Мы уже видели подобные конструкции, выполненные из разных материалов. Они используются там, где хотелось бы полностью открыться миру. Например в гостиной, примыкающей к веранде, используются пластиковые варианты, а деревянные, как эти, пригодятся на летней кухне и террасе.

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​Сдвижные двери в металлическом обрамлении

RENOVATIE APPARTEMENT AMSTERDAM, DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates Кухня в классическом стиле
DENOLDERVLEUGELS Architects &amp; Associates

DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates
DENOLDERVLEUGELS Architects &amp; Associates
DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates

Эффектно расчерченные черным металлом габаритные стеклянные двери часто используются в лофтах для зонирования. А дополненные жалюзи или плотными шторами они создают иллюзию стен

​Подъемно-поворотные ворота

Fachada de Réguas de bambu autoclavado- Projeto Arq. Isay Weinfeld, BAMBU CARBONO ZERO BAMBU CARBONO ZERO Окна и двери в стиле минимализм
BAMBU CARBONO ZERO

BAMBU CARBONO ZERO
BAMBU CARBONO ZERO
BAMBU CARBONO ZERO

Оформить фасад дома на узком участке можно тем же материалом, что и ворота, в которые въезжает машина на паркинг под навесом перед домом.

​Складные экраны для стеклянного дома

Maison B1, SARL BOURILLET ET ASSOCIES SARL BOURILLET ET ASSOCIES Окна и двери в стиле модерн
SARL BOURILLET ET ASSOCIES

SARL BOURILLET ET ASSOCIES
SARL BOURILLET ET ASSOCIES
SARL BOURILLET ET ASSOCIES

Дом со стеклянными стенами и крупноформатным остеклением нуждается в притенении. Реализовать его можно таким вот способом.

​Навесная дверь с верхней рельсой

homify Окна и двери в стиле лофт
homify

homify
homify
homify

Подчеркнутая брутальность этой двери вполне подходит к основному пространству.

​Двери-слайдеры с выходом на террасу

INTERIOR WITH TERRACE, mg2 architetture mg2 architetture Балкон и терраса в стиле модерн
mg2 architetture

mg2 architetture
mg2 architetture
mg2 architetture

Жить в комнате с такими стенами-окнами-дверьми – настоящее удовольствие!

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