​11 уникальных идей для ворот и дверей

Безопасность современного мира дает возможность рассматривать двери и ворота не как нечто, позволяющее скрыться ото всего за семью замками. Сегодня мы больше расцениваем их как то, что создает образ правильного дома – гостеприимного, семейного, радушного, уютного и т.д. Именно для этого нам и нужен особый дизайнерский подход, создающий картинку, удовлетворяющую нашим мечтам об идеальном доме.
Смещение функций ворот и дверей от условной «закрытости» замечено архитекторами всего мира, и даже если в вашем регионе или в вашем коттеджном поселке все еще важно «держать все двери на засовах», дизайнерские изыски со всего света помогут вам подкорректировать облик. И тогда даже «крепостная стена» вокруг вашего коттеджа будет выглядеть так, как вы захотите.
Оформленные деревянными панелями, что используются и на фасаде гаража, эти ворота в закрытом состоянии представляют собой почти сплошную стену. Обратите внимание, как продуман образ дома, видимый с этого ракурса. Эффектно расчерченные панели на самом доме рифмуются с гео-решеткой на подъезде к гаражу. А цвет деревянных панелей гармонично сочетается со все еще модным марсала на входной двери.
В этом дюплексе остекление фасада реализовано сразу на два этажа. Оно прерывается лишь реечными панелями под дерево и крупноформатной металлической дверью с глухим полотном цвета остальных рам. Для стилистики лофта – самое то!
Для виллы в тосканском стиле отлично подходит забор из каменной кладки и простые деревянные ворота. Конечно же, сегодня вся эта система снабжена современным видео-домофоном, потому в традиционное окошко на двери вы увидите не лицо привратника, а дисплей с микрофоном.
Подобный домик скорее всего расположен на месте старой фермы с угодьями, потому не нуждается к ограждении по периметру дома. Здесь нам больше интересен арочный проем перед входной дверью и сама дверь со стеклами в верхней части.
Мало кто сейчас оформляет фасад в моно-формате, используя только один тип материалов. Но сделать их микс гармоничным и соответствующим типу и стилю самого строения не так просто, как может показаться.
Мы уже видели подобные конструкции, выполненные из разных материалов. Они используются там, где хотелось бы полностью открыться миру. Например в гостиной, примыкающей к веранде, используются пластиковые варианты, а деревянные, как эти, пригодятся на летней кухне и террасе.
Эффектно расчерченные черным металлом габаритные стеклянные двери часто используются в лофтах для зонирования. А дополненные жалюзи или плотными шторами они создают иллюзию стен
Оформить фасад дома на узком участке можно тем же материалом, что и ворота, в которые въезжает машина на паркинг под навесом перед домом.
Дом со стеклянными стенами и крупноформатным остеклением нуждается в притенении. Реализовать его можно таким вот способом.
Подчеркнутая брутальность этой двери вполне подходит к основному пространству.
Жить в комнате с такими стенами-окнами-дверьми – настоящее удовольствие!
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