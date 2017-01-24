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​21 вариант декоративного зонирования в интерьере

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
nowocześnie w bieli, szarościach i czerni., Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Спальня в стиле модерн
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Удивительные, нестандартные, необычайно красивые и иногда даже интригующие – такие варианты декоративного зонирования в интерьере мы покажем в нашей новой Книге Идей.

​Рустик возвращается

Beach Front House, JSD Interiors JSD Interiors Ванная комната в рустикальном стиле Дерево Серый
JSD Interiors

JSD Interiors
JSD Interiors
JSD Interiors

Потрясающий предмет искусства из натуральных ветвей, собранных в декоративную композицию, популярен для зонирования на лестничных холлах, в прихожих, гостиных и в ванной комнате!

​Зонирование камином

homify Гостиные в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Очень распространенный в частных домах прием для зонирования гостиной и столовой может быть наилучшим решением и для дачи.

​Стеклянные перегородки с расстекловкой

RENOVATIE APPARTEMENT AMSTERDAM, DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates Кухня в классическом стиле
DENOLDERVLEUGELS Architects &amp; Associates

DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates
DENOLDERVLEUGELS Architects &amp; Associates
DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates

Перегородки в этом доме были частично снесены и заменены на декоративные стеклянные экраны и двери, что позволило сделать все комнаты более просторными и светлыми.

​Гамак

Vivienda zona Malasaña, Madrid, nimú equipo de diseño nimú equipo de diseño Гостиная в скандинавском стиле
nimú equipo de diseño

nimú equipo de diseño
nimú equipo de diseño
nimú equipo de diseño

Удивительный гамак позволит вам весьма богемным способом зонировать гостиную от детской зоны в ней или гостиную от столовой.

​Стеклянные двери и перегородки

nowocześnie w bieli, szarościach i czerni., Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Спальня в стиле модерн
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Еще один вариант со стеклом на этот раз не содержит разделяющих черных рам и выглядит очень минималистично!

​Деревянные реечные экраны

Planalto, FCstudio FCstudio Спальня в стиле модерн
FCstudio

FCstudio
FCstudio
FCstudio

Такой вариант популярен в интерьерах в стиле шале, ранчо, лофт и в стиле бразильяно. Он очень удобен и создает ощущение приватности, так как через вертикальные отверстия человеку смотреть в сто раз сложнее, чем через горизонтальные.

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​Кухонный остров

nowocześnie w bieli, szarościach i czerni., Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Гостиная в стиле модерн
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Зонирование кухонным островом отлично подходит для большой кухни или кухни-гостиной.

Подиум

Nowoczesne połączenia, Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Кухня в стиле модерн
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Еще один вариант с кухонным островом предусматривает еще и подиум со стороны столовой, что очень удобно и красиво.

​Декоративные экраны из пластика

Suíte Master - CASA COR 2013, ArchDesign STUDIO ArchDesign STUDIO Спальня в эклектичном стиле
ArchDesign STUDIO

ArchDesign STUDIO
ArchDesign STUDIO
ArchDesign STUDIO

Часто для данных целей используются модели из полиуретана, они могут принимать абсолютно любую форму, согласно эскизу.

​Кухня в форме буквы «П»

W beżach i brązach na Bemowie., Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Гостиная в стиле модерн
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Такой формат кухни называется американо и идеально подходит для кухни-гостиной площадью до 25 кв. метров.

​Гипсокартон + тонированное стекло

Дизайн-проект трехкомнатной квартиры 80 кв м в панельном доме, Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Студия интерьера Дениса Серова

Дизайн-проект трехкомнатной квартиры 80 кв м в панельном доме

Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова

Потрясающий вариант может быть частью  дизайн-проекта интерьера как дома, так и квартиры. Он отлично смотрится с тонированным в черный или шоколад стеклом.

​Частичная высокая перегородка

homify Столовая комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Эта кухня (около 8 кв. метров) раньше не имела окна. Теперь она – часть гостиной, а выход на нее есть и из прихожей, как раньше, и из самой гостиной. Очень удобная конфигурация имеет перегородку рядом со столовой группой.

​Стеллаж с подсветкой и декором

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Данный вариант очень популярен в частных домах Англии и Германии и отлично смотрится в формате пентхауса или городской квартиры.

​Зонирование с помощью цвета стен

APARTMENT ON THE TOP FLOOR, KODO projekty i realizacje wnętrz KODO projekty i realizacje wnętrz Кухня в стиле модерн
KODO projekty i realizacje wnętrz

KODO projekty i realizacje wnętrz
KODO projekty i realizacje wnętrz
KODO projekty i realizacje wnętrz

Здесь прихожая и коридор являются еще и частью кухни-гостиной, но цвет стен в них темнее, чем в основном помещении.

​Высокий модуль для кухни

w drewnie, bieli i szarościach, Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Гостиная в классическом стиле
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Этот модуль не является кухонным островом или барной стойкой, но тоже помогает зонировать кухню от столовой.

​Деревянные балки

Apartamento São Caetano, VSS ARQ VSS ARQ Столовая комната в стиле минимализм
VSS ARQ

VSS ARQ
VSS ARQ
VSS ARQ

Имитация настоящих деревянных балок старого дома популярна в эклектичных и эко-интерьерах.

Эксклюзивные конструкции

homify Столовая комната в стиле лофт Стекло Черный
homify

homify
homify
homify

Здесь между прихожей и гостиной стоит интересный шкаф для обуви с матовым стеклом, рисунком и подсветкой. Оригинальное решение!

​Туалетный столик посреди спальни

APARTAMENTO DECORADO FOREVER GUARULHOS, Pricila Dalzochio Arquitetura e Interiores Pricila Dalzochio Arquitetura e Interiores Спальня в стиле модерн Красный
Pricila Dalzochio Arquitetura e Interiores

Pricila Dalzochio Arquitetura e Interiores
Pricila Dalzochio Arquitetura e Interiores
Pricila Dalzochio Arquitetura e Interiores

Столь необычный и гламурный вариант столика с пуфиком отлично подойдет для маленькой спальни около 12 кв. метров.

​Зонирование с помощью материалов пола

Zaskakujące połączenie stylów, Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Кухня в стиле лофт
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

На кухне – керамическая плитка, а в коридоре и гостиной – ламинат, что позволяет визуально отделить пространства друг от друга.

​Дверь-слайдер и перегородка в тон

Warszawa / Praga, mieszkanie dwupoziomowe 62m2, razoo-architekci razoo-architekci Спальня в скандинавском стиле
razoo-architekci

razoo-architekci
razoo-architekci
razoo-architekci

Такая простая конструкция из фанеры или пластика идеально подойдет для студии или пентхауса в современном стиле.

​Гипсокартон + полиуретан

Строгий скандинавский стиль в двух комнатной квартиры в ЖК «Триколор», дизайн-бюро ARTTUNDRA дизайн-бюро ARTTUNDRA Гостиная в скандинавском стиле Синий
дизайн-бюро ARTTUNDRA

Строгий скандинавский стиль в двух комнатной квартиры в ЖК «Триколор»

дизайн-бюро ARTTUNDRA
дизайн-бюро ARTTUNDRA
дизайн-бюро ARTTUNDRA

Еще один шикарный пример зонирования составлен из гипсокартона и декоративного экрана с орнаментом из полиуретана. Такие детали интерьера всегда выполняются под заказ.

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