​21 вариант декоративного зонирования в интерьере

Удивительные, нестандартные, необычайно красивые и иногда даже интригующие – такие варианты декоративного зонирования в интерьере мы покажем в нашей новой Книге Идей.
Потрясающий предмет искусства из натуральных ветвей, собранных в декоративную композицию, популярен для зонирования на лестничных холлах, в прихожих, гостиных и в ванной комнате!
Очень распространенный в частных домах прием для зонирования гостиной и столовой может быть наилучшим решением и для дачи.
Перегородки в этом доме были частично снесены и заменены на декоративные стеклянные экраны и двери, что позволило сделать все комнаты более просторными и светлыми.
Удивительный гамак позволит вам весьма богемным способом зонировать гостиную от детской зоны в ней или гостиную от столовой.
Еще один вариант со стеклом на этот раз не содержит разделяющих черных рам и выглядит очень минималистично!
Такой вариант популярен в интерьерах в стиле шале, ранчо, лофт и в стиле бразильяно. Он очень удобен и создает ощущение приватности, так как через вертикальные отверстия человеку смотреть в сто раз сложнее, чем через горизонтальные.
Зонирование кухонным островом отлично подходит для большой кухни или кухни-гостиной.
Еще один вариант с кухонным островом предусматривает еще и подиум со стороны столовой, что очень удобно и красиво.
Часто для данных целей используются модели из полиуретана, они могут принимать абсолютно любую форму, согласно эскизу.
Такой формат кухни называется американо и идеально подходит для кухни-гостиной площадью до 25 кв. метров.
Потрясающий вариант может быть частью дизайн-проекта интерьера как дома, так и квартиры. Он отлично смотрится с тонированным в черный или шоколад стеклом.
Эта кухня (около 8 кв. метров) раньше не имела окна. Теперь она – часть гостиной, а выход на нее есть и из прихожей, как раньше, и из самой гостиной. Очень удобная конфигурация имеет перегородку рядом со столовой группой.
Данный вариант очень популярен в частных домах Англии и Германии и отлично смотрится в формате пентхауса или городской квартиры.
Здесь прихожая и коридор являются еще и частью кухни-гостиной, но цвет стен в них темнее, чем в основном помещении.
Этот модуль не является кухонным островом или барной стойкой, но тоже помогает зонировать кухню от столовой.
Имитация настоящих деревянных балок старого дома популярна в эклектичных и эко-интерьерах.
Здесь между прихожей и гостиной стоит интересный шкаф для обуви с матовым стеклом, рисунком и подсветкой. Оригинальное решение!
Столь необычный и гламурный вариант столика с пуфиком отлично подойдет для маленькой спальни около 12 кв. метров.
На кухне – керамическая плитка, а в коридоре и гостиной – ламинат, что позволяет визуально отделить пространства друг от друга.
Такая простая конструкция из фанеры или пластика идеально подойдет для студии или пентхауса в современном стиле.
Еще один шикарный пример зонирования составлен из гипсокартона и декоративного экрана с орнаментом из полиуретана. Такие детали интерьера всегда выполняются под заказ.
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