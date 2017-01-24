Неприметный дом за 2 млн рублей

Сегодня нет никакой надобности запирать себя в поле моно-культурных традиций, касается ли дело гардероба, еды или собственного дома. Современность предлагает нам столько вариантов, что просто глаза разбегаются. Строя дом в Подмосковье или Поволжье, в Сибири или на Дальнем Востоке, мы можем выбрать практически все. Некоторые ограничения налагают доступные в регионе материалы или специалисты по определенным технологиям, но на самом деле при достаточном бюджете уже и это не является особой проблемой.

Именно из-за тотального морфинга, которому подвержен наш мир из-за повсеместного взаимопроникновения разных культур, мы видим идеальное воплощение домика в американском стиле в Германии или скандинавского интерьера – в центре Токио.

Потому мы и предлагаем при выборе проекта собственного дома смотреть гораздо шире, видеть не только срубы, но и фахверк, не только модерн, но и этнику в африканском стиле. Вы не поймете, что вам действительно нравится, пока не попробуете.

Сегодня мы предлагаем вам рассмотреть дом от ECO-Room, глядя на него через призму собственного опыта, полученного у себя в стране. Вдруг что-то из корейской экзотики подойдет и вашему дому.