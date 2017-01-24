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Неприметный дом за 2 млн рублей

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
YThouse, e.co room e.co room ГостинаяДиваны и кресла Железобетон Белый
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Сегодня нет никакой надобности запирать себя в поле моно-культурных традиций, касается ли дело гардероба, еды или собственного дома. Современность предлагает нам столько вариантов, что просто глаза разбегаются. Строя дом в Подмосковье или Поволжье, в Сибири или на Дальнем Востоке, мы можем выбрать практически все. Некоторые ограничения налагают доступные в регионе материалы или специалисты по определенным технологиям, но на самом деле при достаточном бюджете уже и это не является особой проблемой.

Именно из-за тотального морфинга, которому подвержен наш мир из-за повсеместного взаимопроникновения разных культур, мы видим идеальное воплощение домика в  американском стиле в Германии или скандинавского интерьера – в центре Токио.

Потому мы и предлагаем при выборе проекта собственного дома смотреть гораздо шире, видеть не только срубы, но и фахверк, не только модерн, но и этнику в африканском стиле. Вы не поймете, что вам действительно нравится, пока не попробуете.

Сегодня мы предлагаем вам рассмотреть дом от ECO-Room, глядя на него через призму собственного опыта, полученного у себя в стране. Вдруг что-то из корейской экзотики подойдет и вашему дому.

​Парадный фасад

YThouse, e.co room e.co room Гаражи Железобетон Белый
e.co room

e.co room
e.co room
e.co room

Если ваш дом находится рядом с проезжей частью или пешеходной дорожкой, заботясь о приватности своей жизни, вы можете расположить окна так, чтобы они оказались не на уровне глаз проходящих и проезжающих. Может помочь и их необычное расположение, которое и в интерьере создаст креатив.

​Ярусность внутри дома

YThouse, e.co room e.co room ГостинаяДиваны и кресла Железобетон Белый
e.co room

e.co room
e.co room
e.co room

Планируя построить маленький дом, вы наверняка опасаетесь, что вам будет слишком тесно. Многие азиатские дома решают эту проблему достаточно просто. Запроектировав высокие потолки, они разбивают пространство на ярусы, разнося по ним функциональные зоны. Например, кухня является высшей точкой, а ванная располагается на нижней платформе. Тогда получается, что люди, даже находясь на расстоянии пары метров друг от друга, не пересекаются взглядами по прямой и оттого ощущают себя более свободно.

​Современные гаджеты

YThouse, e.co room e.co room Ванная комнатаУнитазы Железобетон Белый
e.co room

e.co room
e.co room
e.co room

Интересно, что рассказывая об азиатских проектах, большинство европейских авторов выносят столь современный унитаз в верх статьи. Такой уровень комфорта недоступен большинству из нас, в то время как для Японии и Южной Кореи это не является чем-то особенно необычным. Мы бы тоже с радостью установили себе такое чудо и наслаждались всеми благами цивилизации и в этой комнате.

​Приватные зоны

YThouse, e.co room e.co room Рабочий кабинет Письменные столы Железобетон Белый
e.co room

e.co room
e.co room
e.co room

Так как азиатские семьи привыкли жить в достаточно стесненных условиях, они научились еще на стадии проектирования заботиться о разнообразных приватных местечках, где можно спокойно почитать или просто отдохнуть (или поработать) в тишине. Культурные особенности приучают с детства ценить время уединения каждого члена семьи.

​Природное окружение

YThouse, e.co room e.co room Озеленение Железобетон Белый
e.co room

e.co room
e.co room
e.co room

Все восточные культуры очень уважительно относятся к природе и планете, которая дает нам кров и пищу. И даже если в современное время не все понимают, что это действительно так, фито-дизайн и ландшафтное проектирование сегодня в тренде. В зонах, которые максимально соприкасаются с природой, дизайнеры дают возможность именно пейзажу играть главную роль.

​Физическая активность

YThouse, e.co room e.co room Озеленение Железобетон Белый
e.co room

e.co room
e.co room
e.co room

Именно из восточного мира к нам пришло большинство активити, что собирают полные залы в мегаполисах и вокруг них. Никого не удивляет студия йоги в бывшем Дворце Пионеров или группа тайчи в парке воскресным утром. Да, все это уже адаптировано под наш образ жизни и даже привычки в питании, но основа-то осталась. А в корейском доме висит теперь баскетбольное кольцо, показывая, что все мы стремимся к тому, чтобы наше здоровое тело не мешало радоваться жизни и стремиться к новым горизонтам.

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