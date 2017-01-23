​14 потрясающих микро-лофтов

Микро-лофт – это маленькая двухуровневая квартира, часто открытой планировки, где второй уровень не имеет приватности. Правда, существуют различные понятия о микро-лофтах, но в целом они сходятся в одном – в такой квартире есть второй уровень и она может похвастаться супер-рациональной и компактной планировкой.

Для дизайна интерьера микро-лофта используются такие стили, как минимализм, модерн, футуризм, лофт и индастриал, американский винтаж, скандинавский. Обычно они располагаются либо в старом здании с высокими потолками в центре города, либо на мансарде, либо в новом доме с изначальной планировкой микро-лофта.

Так, первый уровень микро-лофта может иметь площадь от 20(!) кв. метров, но обычно равняется примерно 40 кв метрам, а второй занимает около половины. Есть и большие микро-лофты, площадью 80 + 40 кв метров, которые могут быть похожи на пентхаусы или даже являться ими.

Еще одна особенность микро-лофта – двусветное помещение гостиной, в которой и находится лестница, потому спальня на втором этаже освещается с помощью тех же окон. А кухня и ванная комната с прихожей оказываются под спальней, будто в нише, и имеют обычную или даже слегка уменьшенную высоту потолков.