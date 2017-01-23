​14 потрясающих микро-лофтов

Микро-лофт – это маленькая двухуровневая квартира, часто открытой планировки, где второй уровень не имеет приватности. Правда, существуют различные понятия о микро-лофтах, но в целом они сходятся в одном – в такой квартире есть второй уровень и она может похвастаться супер-рациональной и компактной планировкой.
Для дизайна интерьера микро-лофта используются такие стили, как минимализм, модерн, футуризм, лофт и индастриал, американский винтаж, скандинавский. Обычно они располагаются либо в старом здании с высокими потолками в центре города, либо на мансарде, либо в новом доме с изначальной планировкой микро-лофта.
Так, первый уровень микро-лофта может иметь площадь от 20(!) кв. метров, но обычно равняется примерно 40 кв метрам, а второй занимает около половины. Есть и большие микро-лофты, площадью 80 + 40 кв метров, которые могут быть похожи на пентхаусы или даже являться ими.
Еще одна особенность микро-лофта – двусветное помещение гостиной, в которой и находится лестница, потому спальня на втором этаже освещается с помощью тех же окон. А кухня и ванная комната с прихожей оказываются под спальней, будто в нише, и имеют обычную или даже слегка уменьшенную высоту потолков.
Этот удивительный современный лофт выглядит очень современно! Высота потолков здесь около 4 метров, поэтому она делится на 2,2 и 1,8 метров там, где уровня в квартире два. Общая площадь первого этажа – около 30 кв. метров, второго – около 15 кв. метров, итого – 45 кв. метров изысканного микро-лофта.
Следующий лофт выглядит еще более современным благодаря кухне с островом, пепельной цветовой гамме и интересному формату панорамного остекления, как в пентхаусе. Общая площадь квартиры – около 70 кв. метров.
Еще один просторный лофт имеет спальню на втором уровне (слева, стеклянная стена) и библиотеку-кабинет (справа). Гостиная является двусветной и угловой в здании с панорамным остеклением от пола до потолка.
Этот интересный французский лофт является очень маленьким, площадью около 30 кв. метров! Это удивительно, что место для жизни двоих разместилось с таким шиком на такой столь площади! На втором уровне есть гардероб и два окна в кровле.
Еще один маленький лофт имеет второй уровень просто для кровати, под которой находится гардероб с зеркалом. Удобно и очень экономично!
Маленький, но очень стильный микро-лофт в данном случае является мастер-сьютом со спальней, ванной комнатой под вторым уровнем и кабинетом-гардеробной на втором.
Следующий микро-лофт был запроектирован еще застройщиком как квартира данного типа. Он узкий, но очень стильный и современный.
Обычно в американском микро-лофте присутствуют все признаки обычного лофта – черные окна, кирпичная кладка, дерево, железные перила и деревянные или металлические потолки.
Один из самых шикарных лофтов нашей коллекции имеет ванную со стеклянными стенами на втором уровне, гардероб и кухню с удобным островом. На первом уровне есть еще один гостевой туалет.
Еще один лофт в очень современном варианте имеет двусветный формат с балконом и спальню с гардеробом на втором этаже.
Еще один интересный лофт использует имеющуюся площадь максимально красивым способом, рационально располагая шкаф-купе под пространством спальни.
Этот маленький лофт имеет площадь около 45 кв. метров и выглядит очень уютно. Скандинавский стиль здесь аккуратно дополнен кирпичной кладкой.
Этот шикарный микро-лофт имеет площадь около 100 кв. метров, две ванные комнаты, большую гостиную (около 35 кв. метров), кухню-столовую (30 кв. метров) и еще 20 кв. метров отведено на втором этаже под главную спальню с большим гардеробом. Остальная площадь – прихожая и ванная комната.
Эта маленькая квартирка на мансарде имеет второй уровень в центре, где кровля располагается выше всего. Здесь есть и кухня, и гостиная, и отдельные спальни с ванными комнатами, а интерьер оформлен в скандинавском стиле.
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