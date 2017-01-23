18 супер-полезных советов по организации быта

Аудит холодильника составляет не только просмотр продуктов и морозильной камеры, но еще и его оснащения. Проверьте, может быть вам нужны новые боксы для холодильника. Если вам не достает каких-либо элементов, обязательно докупите их. Может быть, вы захотите приобрести держатели для бутылок или что-то новое.