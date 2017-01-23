18 супер-полезных советов по организации быта

Все мы нуждаемся в доме, где бытовые хлопоты не доставляют нам лишних забот и не отнимают слишком много времени. Для этого быт нужно правильно организовать. Выбранные нами популярные приемы позволят сделать вашу жизнь легче и современней.
Аудит холодильника составляет не только просмотр продуктов и морозильной камеры, но еще и его оснащения. Проверьте, может быть вам нужны новые боксы для холодильника. Если вам не достает каких-либо элементов, обязательно докупите их. Может быть, вы захотите приобрести держатели для бутылок или что-то новое.
Используйте остров с полочками
Возможность разместить некоторые продукты, бутылки, кулинарные книги никогда не бывает лишней!
Добавьте лишний комод или два
Это поможет вам разместить вещи наиболее удобным способом.
Иногда нужно добавить капельку фантазии, чтобы занимающий лишнее место велосипед стал предметом гордости, после добавления к нему шикарной полочки для книг или ключей.
Иногда лишняя полочка в коридоре или на кухне избавляет нас от 50% хлопот в этой зоне квартиры. Подумайте, где бы вам хотелось иметь крючок или тумбу, шкаф или пуфик, полочку или буфет.
Это особая зона на кухне, в которой лежат продукты, которые вы должны съесть первыми, а также часто используемые (чай, кофе, печенье и т.п.). Такая зона сделает планировку кухни более эргономичной.
Продуманная организация в ящиках каждого модуля вашего гарнитура позволит сэкономит время и нервы при поиске необходимого.
Прихожая выглядит гораздо аккуратнее, когда обувь стоит за красивой светлой дверцей.
Ниши и полочки из гипсокартона спасли многие малогабаритные квартиры от обилия лишней крупногабаритной мебели.
Чтобы освободить столешницу на кухне, вам пригодятся рейлинги!
Хранение в диване поможет вам сэкономить пространство в шкафу или комоде.
Консольные столики гораздо более эффективны, чем принято считать. Попробуйте поставить один и вы уже не сможете остановиться.
Такая мебель гораздо лучше подходит для малогабаритной квартиры, чем обычная корпусная. И лучше, если она будет встроенной.
Повесьте шкаф, добавьте полочек, разместите здесь бак для нагрева воды!
Пара полочек никогда не бывают лишними там, где есть место для чтения
Такой вариант очень удобен и не занимает много места.
Подоконник может быть особенно широким, иметь место для сидения или продолжаться вдоль стены!
Такая полочка даст возможность разместить книги, журналы, газеты, положить пульт и телефон.
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