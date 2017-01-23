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18 супер-полезных советов по организации быта

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Zaskakujące połączenie stylów, Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Кухня в стиле лофт
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Все мы нуждаемся в доме, где бытовые хлопоты не доставляют нам лишних забот и не отнимают слишком много времени. Для этого быт нужно правильно организовать. Выбранные нами популярные приемы позволят сделать вашу жизнь легче и современней.

​Аудит холодильника

Nobilia Project 9 Lux flat fronted door in gloss lacquer in ivory Eco German Kitchens Кухня в стиле модерн МДФ Белый Nobilia kitchen furniture,Ivory gloss lacquer doors,Oak Provence frames,Arizona granite worktops,Siemens appliances,Blanco sink and tap
Eco German Kitchens

Nobilia Project 9 Lux flat fronted door in gloss lacquer in ivory

Eco German Kitchens
Eco German Kitchens
Eco German Kitchens

Аудит холодильника составляет не только просмотр продуктов и морозильной камеры, но еще и его оснащения. Проверьте, может быть вам нужны новые боксы для холодильника. Если вам не достает каких-либо элементов, обязательно докупите их. Может быть, вы захотите приобрести держатели для бутылок или что-то новое.

COVIELLO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS Кухня в стиле модерн
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

Используйте остров с полочками 

Возможность разместить некоторые продукты, бутылки, кулинарные книги никогда не бывает лишней!

w drewnie, bieli i szarościach, Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Гостиная в классическом стиле
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Добавьте лишний комод или два

Это поможет вам разместить вещи наиболее удобным способом.

​Объедините приятное с полезным

Bike Valet, Sonntagsstaat Sonntagsstaat ГостинаяХранение
Sonntagsstaat

Sonntagsstaat
Sonntagsstaat
Sonntagsstaat

Иногда нужно добавить капельку фантазии, чтобы занимающий лишнее место велосипед стал предметом гордости, после добавления к нему шикарной полочки для книг или ключей.

​Добавьте несколько мелких зон хранения

Apartament w Gdyni 2012, formativ. indywidualne projekty wnętrz formativ. indywidualne projekty wnętrz Гардеробная в стиле модерн
formativ. indywidualne projekty wnętrz

formativ. indywidualne projekty wnętrz
formativ. indywidualne projekty wnętrz
formativ. indywidualne projekty wnętrz

Иногда лишняя полочка в коридоре или на кухне избавляет нас от 50% хлопот в этой зоне квартиры. Подумайте, где бы вам хотелось иметь крючок или тумбу, шкаф или пуфик, полочку или буфет.

​Добавьте зону eat-me-first

Zaskakujące połączenie stylów, Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Кухня в стиле лофт
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Это особая зона на кухне, в которой лежат продукты, которые вы должны съесть первыми, а также часто используемые (чай, кофе, печенье и т.п.). Такая зона сделает планировку кухни более эргономичной.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Используйте организаторы для ящиков

DanKuchen keukenimpressies, DanKüchen Studio Hengelo DanKüchen Studio Hengelo КухняХранение
DanKüchen Studio Hengelo

DanKüchen Studio Hengelo
DanKüchen Studio Hengelo
DanKüchen Studio Hengelo

Продуманная организация в ящиках каждого модуля вашего гарнитура позволит сэкономит время и нервы при поиске необходимого.

​Откажитесь от открытой полки для обуви

GW's RESIDENCE, arctitudesign arctitudesign Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
arctitudesign

arctitudesign
arctitudesign
arctitudesign

Прихожая выглядит гораздо аккуратнее, когда обувь стоит за красивой светлой дверцей.

​Добавьте полочек с помощью гипсокартона

BALDUINA#2, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

Ниши и полочки из гипсокартона спасли многие малогабаритные квартиры от обилия лишней крупногабаритной мебели.

​Добавьте рейлинги

APPARTEMENT SIMON BOLIVAR 35 M2, cristina velani cristina velani Кухня в стиле модерн Серый
cristina velani

cristina velani
cristina velani
cristina velani

Чтобы освободить столешницу на кухне, вам пригодятся рейлинги!

​Используйте хранение в диване

Hells Kitchen Penthouse, Bhavin Taylor Design Bhavin Taylor Design Рабочий кабинет
Bhavin Taylor Design

Hells Kitchen Penthouse

Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design

Хранение в диване поможет вам сэкономить пространство в шкафу или комоде.

​Добавьте консольных столиков

Andar Modelo - Oeiras, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

Консольные столики гораздо более эффективны, чем принято считать. Попробуйте поставить один и вы уже не сможете остановиться.

​Используйте мебель с выдвижными ящиками и деталями

Casa Alto da Boa Vista, Cores Lovers Cores Lovers Медиа комнаты в эклектичном стиле Многоцветный
Cores Lovers

Cores Lovers
Cores Lovers
Cores Lovers

Такая мебель гораздо лучше подходит для малогабаритной квартиры, чем обычная корпусная. И лучше, если она будет встроенной.

​Используйте пространство над унитазом

Klasyk z kolorem, Perfect Space Perfect Space Ванная в классическом стиле
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

Повесьте шкаф, добавьте полочек, разместите здесь бак для нагрева воды!

​Добавьте полочку над кроватью

casa di ringhiera, marta novarini architetto marta novarini architetto Спальня в стиле модерн
marta novarini architetto

marta novarini architetto
marta novarini architetto
marta novarini architetto

Пара полочек никогда не бывают лишними там, где есть место для чтения

​Разместите сушилку (или шкаф) над стиралкой

Tres espacios en uno: cocina, lavadero y planchador, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica Кухня в рустикальном стиле Белый
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

Такой вариант очень удобен и не занимает много места.

​Расширьте возможности подоконника

MIESZKANIE WAKACYJNE STYL NOWOJORSKI – AVIATOR – GDAŃSK, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz Спальня в стиле модерн
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Подоконник может быть особенно широким, иметь место для сидения или продолжаться вдоль стены!

​Добавьте полочку за диваном

Mieszkanie na poddaszu 85m2, Meblościanka Studio Meblościanka Studio Гостиная в скандинавском стиле
Meblościanka Studio

Meblościanka Studio
Meblościanka Studio
Meblościanka Studio

Такая полочка даст возможность разместить книги, журналы, газеты, положить пульт и телефон.

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