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​Чем отапливать дом дешевле: выбираем систему по цене

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Projekt Witek - mały dom, wielkie wrażenie!, Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
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Лучшим вариантом для большинства регионов РФ  мы по праву называем газовый котел с «теплым полом». Также интересен тепловой насос воздух-вода, который требует больше затрат на изначальную установку, но иногда может конкурировать по цене даже с газом.

​Тепловой насос воздух-воздух

Chamanna, Pablo Horváth Pablo Horváth Дома в классическом стиле
Pablo Horváth

Pablo Horváth
Pablo Horváth
Pablo Horváth

Тепловой насос типа воздух-воздух позволяет нагреть наружный воздух с помощью сложного процесса. Здесь хладагент внутри испарителя нагревается и превращается в газ, затем поступает в компрессор и нагревается под высоким давлением, а затем превращается в конденсат и, теряя полученную энергию, снова превращается в жидкое состояние (изначальное). Выделенное тепло используется для обогрева помещений с помощью специальной вентиляционной системы. Есть возможность поставить и «теплый пол», и радиаторы больших форматов (но не маленьких).

Данный тип очень удобен тем, что универсален и подходит регионам без газа, но с дорогим электричеством. Установка такого теплового насоса стоит достаточно дорого, но в итоге получается гораздо экономичнее электричества, угля, дров и т.п.

​Газовый котел: радиаторы или «теплый пол»

Projekt Nikolas G1 - nowoczesny dom, który zachwyca!, Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Газовый котел очень дешев в установке. Радиаторы дешевле «теплого пола», но «теплый пол» в несколько раз комфортабельнее, потому самым дешевым и удобным вариантом становится газовый котел с радиаторами. А если есть бюджет на что-то еще, то лучше заменить радиаторы на «теплый пол». Такой тип отопления достаточно удобен для всех климатических поясов и домов с подведенным газом. Газ в баллонах становится менее экономичным вариантом и в данном случае не рассматривается.

​Котел на бензине

Dom letniskowy na Kaszubach, Magdalena Zawada Magdalena Zawada Дома в скандинавском стиле
Magdalena Zawada

Magdalena Zawada
Magdalena Zawada
Magdalena Zawada

Котел на бензине стоит весьма недешево и может рассматриваться лишь в качестве экстренного источника тепла и питания, на случай перебоев с электричеством или газом.

​Тепловой насос воздух-вода

Villa SR, reitsema & partners architecten bna reitsema & partners architecten bna Балкон и терраса в стиле модерн
reitsema &amp; partners architecten bna

reitsema & partners architecten bna
reitsema &amp; partners architecten bna
reitsema & partners architecten bna

Данный тип насоса работает по обратному принципу Карно, который используется в холодильных установках. По типу работы тепловой насос здесь похож на кондиционер и имеет теплоноситель в виде воды. Такие тепловые насосы могут обеспечить дом и горячей водой, а не только отоплением. Правда, стабильно работает такой насос только при температуре не ниже -15, а затем его производительность становится достаточно низкорентабельной. Тем не менее, он подходит и для умеренного климата в РФ, если -15 и -20 у вас бывает редко.

​Тепловой насос вода-вода

Brouwhuis, Bedaux de Brouwer Architecten Bedaux de Brouwer Architecten Дома в скандинавском стиле
Bedaux de Brouwer Architecten

Bedaux de Brouwer Architecten
Bedaux de Brouwer Architecten
Bedaux de Brouwer Architecten

В качестве расходного материала используется вода в естественных и искусственных водоемах, грунтовых водах. Здесь так же возможно обеспечение дома горячей водой, а расход электричества получается минимальным.

​Грунтовой тепловой насос

Hammer House ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Hammer House

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Грунтовые насосы используют тепло грунта. Так, в землю вкапываются пластиковые трубы с теплоносителем. Данный тип удобен для эксплуатации, но стоит весьма недешево.

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​Теплые водяные стены

OPEN HOUSE, THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh Дома в стиле кантри
THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh

THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh
THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh
THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh

Данный вариант очень распространен в Германии. Правда, дом нужно снабдить системой искусственной вентиляции, так как без этого эффект естественной вентиляции просто будет утерян.

​Инфракрасные нагреватели

Blick über Wien, Architekturbüro Reinberg ZT GmbH Architekturbüro Reinberg ZT GmbH Дома в стиле модерн
Architekturbüro Reinberg ZT GmbH

Architekturbüro Reinberg ZT GmbH
Architekturbüro Reinberg ZT GmbH
Architekturbüro Reinberg ZT GmbH

Данный тип может быть заменой обычных электрических радиаторов, так как помогает сэкономить средства, нагревая лишь определенные места в доме, например, ночью. Правда, их эффективность несравнима с тепловыми насосами и отоплением на газу. Так, инфракрасные нагреватели экономичнее электрических котлов на 30%.

​Электрические нагреватели (напольные, настенные, встроенные)

Stockgrove house, Tye Architects Tye Architects Дома в стиле модерн
Tye Architects

Stockgrove house

Tye Architects
Tye Architects
Tye Architects

Термостат (электронный блок управления) есть в каждом современном электрическом нагревателе. Есть и обычные нагреватели без управления, они стоят очень дешево, от 1,5 тысяч рублей и, в принципе, тоже подходят для отопления. Так, один маленький нагреватель размером 50 на 50 см легко справляется с обогревом комнаты 15 кв. метров при температурах от +1 градуса. Тем не менее, обогрев получается дороже газового отопления.

​Отопление на дровах и угле: буржуйка, кирпичная печь

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Безумно хлопотное отопление на дровах и угле все еще присутствует во многих домах. В новом доме его создавать абсолютно нерентабельно и нецелесообразно. А заменить такую систему лучше всего на газовый котел с разводкой «теплого пола» или радиаторами (если без ремонта пола) по дому, что выходит дешевле.

Для коттеджа в пригороде: газовый котел и теплый пол

Projekt Witek - mały dom, wielkie wrażenie!, Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Для дорогого и большого дома: тепловой насос и теплый пол

Chalet Mineral Lodge Concrete LCDA Столовая комната в скандинавском стиле
Concrete LCDA

Chalet Mineral Lodge

Concrete LCDA
Concrete LCDA
Concrete LCDA

Для летней дачи: электрические нагреватели

グランドピアノがある猫も楽しく過ごせる家, 遊友建築工房 遊友建築工房 Гостиная в стиле модерн
遊友建築工房

遊友建築工房
遊友建築工房
遊友建築工房

Для небольшого коттеджа без газа: инфракрасные нагреватели

House in the snow Brown & Brown Architects Дома в стиле модерн Камень modern,timber,stone,glass,house,rural,scotland,cairngorms,site,lowcost,sustainable,strathdon
Brown &amp; Brown Architects

House in the snow

Brown & Brown Architects
Brown &amp; Brown Architects
Brown & Brown Architects

Для дома без газа и электричества: печь на угле

Small Cottage at Mt.Yatsugatake, Japan, Cottage Style / コテージスタイル Cottage Style / コテージスタイル Дома в стиле кантри
Cottage Style / コテージスタイル

Small Cottage at Mt.Yatsugatake, Japan

Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル

​Итоговые цены

Villa in Overath, Architekturbüro Schlesinger Architekturbüro Schlesinger
Architekturbüro Schlesinger

Architekturbüro Schlesinger
Architekturbüro Schlesinger
Architekturbüro Schlesinger

Если взять, для примера, что стоимость отопления газом равна 1000 рублей, то твердотопливный котел будет стоить 2500 рублей (дрова), угольный – 900 рублей, электрический – 4000 рублей, инфракрасный – 2500 рублей, на сжиженном газе – 5000 рублей, на бензине – 6500 рублей, тепловой насос – 1500 рублей. Эти данные приведены для видения пропорций.

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