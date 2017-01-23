​Чем отапливать дом дешевле: выбираем систему по цене

Тепловой насос типа воздух-воздух позволяет нагреть наружный воздух с помощью сложного процесса. Здесь хладагент внутри испарителя нагревается и превращается в газ, затем поступает в компрессор и нагревается под высоким давлением, а затем превращается в конденсат и, теряя полученную энергию, снова превращается в жидкое состояние (изначальное). Выделенное тепло используется для обогрева помещений с помощью специальной вентиляционной системы. Есть возможность поставить и «теплый пол», и радиаторы больших форматов (но не маленьких).

Данный тип очень удобен тем, что универсален и подходит регионам без газа, но с дорогим электричеством. Установка такого теплового насоса стоит достаточно дорого, но в итоге получается гораздо экономичнее электричества, угля, дров и т.п.