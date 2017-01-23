​Чем отапливать дом дешевле: выбираем систему по цене

Лучшим вариантом для большинства регионов РФ мы по праву называем газовый котел с «теплым полом». Также интересен тепловой насос воздух-вода, который требует больше затрат на изначальную установку, но иногда может конкурировать по цене даже с газом.
Тепловой насос типа воздух-воздух позволяет нагреть наружный воздух с помощью сложного процесса. Здесь хладагент внутри испарителя нагревается и превращается в газ, затем поступает в компрессор и нагревается под высоким давлением, а затем превращается в конденсат и, теряя полученную энергию, снова превращается в жидкое состояние (изначальное). Выделенное тепло используется для обогрева помещений с помощью специальной вентиляционной системы. Есть возможность поставить и «теплый пол», и радиаторы больших форматов (но не маленьких).
Данный тип очень удобен тем, что универсален и подходит регионам без газа, но с дорогим электричеством. Установка такого теплового насоса стоит достаточно дорого, но в итоге получается гораздо экономичнее электричества, угля, дров и т.п.
Газовый котел очень дешев в установке. Радиаторы дешевле «теплого пола», но «теплый пол» в несколько раз комфортабельнее, потому самым дешевым и удобным вариантом становится газовый котел с радиаторами. А если есть бюджет на что-то еще, то лучше заменить радиаторы на «теплый пол». Такой тип отопления достаточно удобен для всех климатических поясов и домов с подведенным газом. Газ в баллонах становится менее экономичным вариантом и в данном случае не рассматривается.
Котел на бензине стоит весьма недешево и может рассматриваться лишь в качестве экстренного источника тепла и питания, на случай перебоев с электричеством или газом.
Данный тип насоса работает по обратному принципу Карно, который используется в холодильных установках. По типу работы тепловой насос здесь похож на кондиционер и имеет теплоноситель в виде воды. Такие тепловые насосы могут обеспечить дом и горячей водой, а не только отоплением. Правда, стабильно работает такой насос только при температуре не ниже -15, а затем его производительность становится достаточно низкорентабельной. Тем не менее, он подходит и для умеренного климата в РФ, если -15 и -20 у вас бывает редко.
В качестве расходного материала используется вода в естественных и искусственных водоемах, грунтовых водах. Здесь так же возможно обеспечение дома горячей водой, а расход электричества получается минимальным.
Грунтовые насосы используют тепло грунта. Так, в землю вкапываются пластиковые трубы с теплоносителем. Данный тип удобен для эксплуатации, но стоит весьма недешево.
Данный вариант очень распространен в Германии. Правда, дом нужно снабдить системой искусственной вентиляции, так как без этого эффект естественной вентиляции просто будет утерян.
Данный тип может быть заменой обычных электрических радиаторов, так как помогает сэкономить средства, нагревая лишь определенные места в доме, например, ночью. Правда, их эффективность несравнима с тепловыми насосами и отоплением на газу. Так, инфракрасные нагреватели экономичнее электрических котлов на 30%.
Термостат (электронный блок управления) есть в каждом современном электрическом нагревателе. Есть и обычные нагреватели без управления, они стоят очень дешево, от 1,5 тысяч рублей и, в принципе, тоже подходят для отопления. Так, один маленький нагреватель размером 50 на 50 см легко справляется с обогревом комнаты 15 кв. метров при температурах от +1 градуса. Тем не менее, обогрев получается дороже газового отопления.
Безумно хлопотное отопление на дровах и угле все еще присутствует во многих домах. В новом доме его создавать абсолютно нерентабельно и нецелесообразно. А заменить такую систему лучше всего на газовый котел с разводкой «теплого пола» или радиаторами (если без ремонта пола) по дому, что выходит дешевле.
Если взять, для примера, что стоимость отопления газом равна 1000 рублей, то твердотопливный котел будет стоить 2500 рублей (дрова), угольный – 900 рублей, электрический – 4000 рублей, инфракрасный – 2500 рублей, на сжиженном газе – 5000 рублей, на бензине – 6500 рублей, тепловой насос – 1500 рублей. Эти данные приведены для видения пропорций.
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