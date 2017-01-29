22 идеи для визуального увеличения пространства

Маленькая квартира? Это не приговор! Узкие коридоры, крохотные кухни? Нужно просто провести ремонт с умом!
Если выбирать между различными вариантами дизайна шкафа-купе, лучше всего остановиться либо на зеркальных дверях, либо на белом глянце. Такие дверцы в маленькой комнате визуально выглядят лучше всего.
В маленькой квартире очень важна отделка не только стен, но и пола. Бледные бежевые и серые оттенки идеально подходят для дизайна современной малогабаритной квартиры.
Оттенки серого, кофейного, белого и бежевого могут отлично сочетаться между собой в маленьком интерьере, не делая его слишком контрастным и импульсивным.
В данном случае вы видите, как объединили 9-метровую кухню с гостиной, выиграв тем самым не только в площади, но и в дизайне.
Под тумбой для ТВ, под кроватью и прикроватными тумбочками, для обоих из двух модулей кухонного гарнитура подсветка может сослужить шикарную службу вашему интерьеру.
Очень часто отсутствие ярких цветов и оттенков в интерьере поможет вам сделать его более сбалансированным. Добавить их можно в любой момент, но наверняка вам понравится и такой вариант, ведь он выглядит более легким.
Именно такие светильники помогают сделать интерьер более насыщенным на маленькой площади, с бликами и отблесками по стенам и потолку, мебели.
Новый тренд в дизайне интерьера – прозрачная акриловая мебель (стулья, кофейные столики, прикроватные тумбочки), она помогает маленькому пространству оставаться полупустым на вид.
На фотографии выше зеркальная стена в зоне столовой помогает быстро адаптироваться к виду комнаты. И лишь потом вы осознаете, что она в два раза меньше, чем вам показалось.
Создавая максимальный отблеск от источников света, глянцевая отделка стен позволяет сделать комнату светлее и визуально больше.
Очень часто шторы могут выглядеть слишком тяжеловесно, тогда как жалюзи дают особенный минималистичный эффект.
Несколько источников света по всей комнате позволяет визуально сделать сразу несколько зон для отдыха и досуга, что положительно сказывается на восприятии любого маленького интерьера.
Отделка стен белым
И в комнатах, и в ванной, и на кухне – белый для стен является универсальным решением, будь то покраска по штукатурке, обои или керамическая плитка.
Если вы – любитель мелочей в декоре, аксессуаров и сувениров, то заставьте себя выбирать лишь из определенной светлой цветовой гаммы. Так вы сделаете свой интерьер более воздушным.
Во многих случаях стеклянные двери помогут вам добиться нужного эффекта открытости и простора. Например, из коридора в гостиную или из спальни в ванную комнату. Популярны такие двери и на лоджию.
Если вы любите определенные насыщенные цвета и оттенки, орнаменты, сложные узоры и темное дерево, позвольте белому быть не только на стенах, но и в декоре между сильными оттенками.
Наравне с пластиковой акриловой, стеклянная мебель позволяет скомпенсировать маленькую площадь помещения и сделать интерьер более легким.
Создание в ванной комнате акцентной стены контрастного цвета позволяет сделать интерьер более сложным и интересным. Это разнообразит его, делая более привлекательным, несмотря на маленькую площадью.
Глянец не просто красиво смотрится в современном интерьере, но и действительно делает его эффектнее.
Другой вариант для белого фона – один нежный и легкий оттенок для акцента. Среди них – салатовый, лавандовый, сиреневый, бледно-голубой, бледно-розовый, ванильный.
Очень часто белые окна и двери дают возможность удивительным образом выжать максимум из своей маленькой квартиры.
Как и шкафы-купе, кухни и зоны TV тоже могут быть оснащены дверьми-слайдерами, которые скрывают все ненужное, когда это необходимо.
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