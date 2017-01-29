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22 идеи для визуального увеличения пространства

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Столовая комната в стиле модерн
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Маленькая квартира? Это не приговор! Узкие коридоры, крохотные кухни? Нужно просто провести ремонт с умом!

​Зеркальные двери для шкафа-купе

Appartemento Baldo degli Udaldi - Roma, Luca Tranquilli - Fotografo Luca Tranquilli - Fotografo Кухня в стиле модерн
Luca Tranquilli – Fotografo

Luca Tranquilli - Fotografo
Luca Tranquilli – Fotografo
Luca Tranquilli - Fotografo

Если выбирать между различными вариантами дизайна шкафа-купе, лучше всего остановиться либо на зеркальных дверях, либо на белом глянце. Такие дверцы в маленькой комнате визуально выглядят лучше всего.

​Светлый пол

mieszkanie prywatne 3 pokoje czarno-białe - apartamenty na polanie - Gdynia , Anna Maria Sokołowska Architektura Wnętrz Anna Maria Sokołowska Architektura Wnętrz Гостиная в стиле модерн Белый
Anna Maria Sokołowska Architektura Wnętrz

Anna Maria Sokołowska Architektura Wnętrz
Anna Maria Sokołowska Architektura Wnętrz
Anna Maria Sokołowska Architektura Wnętrz

В маленькой квартире очень важна отделка не только стен, но и пола. Бледные бежевые и серые оттенки идеально подходят для дизайна современной малогабаритной квартиры.

​Нейтральная цветовая гамма

COVIELLO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS Спальня в стиле модерн
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

Оттенки серого, кофейного, белого и бежевого могут отлично сочетаться между собой в маленьком интерьере, не делая его слишком контрастным и импульсивным.

​Объединение кухни и гостиной

TRIESTE , MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS Кухня в стиле модерн
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

В данном случае вы видите, как объединили 9-метровую кухню с гостиной, выиграв тем самым не только в площади, но и в дизайне.

​Подсветка нитью для мебели

BTO @ Punggolin Hotel Style, Designer House Designer House Кухня в стиле модерн
Designer House

Designer House
Designer House
Designer House

Под тумбой для ТВ, под кроватью и прикроватными тумбочками, для обоих из двух модулей кухонного гарнитура подсветка может сослужить шикарную службу вашему интерьеру.

​Отсутствие ярких акцентов

VEGEZIO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS Гостиная в стиле модерн
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

Очень часто отсутствие ярких цветов и оттенков в интерьере поможет вам сделать его более сбалансированным. Добавить их можно в любой момент, но наверняка вам понравится и такой вариант, ведь он выглядит более легким.

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​Блестящие, искрящиеся светильники

homify Столовая комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Именно такие светильники помогают сделать интерьер более насыщенным на маленькой площади, с бликами и отблесками по стенам и потолку, мебели.

​Прозрачная мебель

BALDUINA#2, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS Столовая комната в стиле модерн
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

Новый тренд в дизайне интерьера – прозрачная акриловая мебель (стулья, кофейные столики, прикроватные тумбочки), она помогает маленькому пространству оставаться полупустым на вид.

​Зеркальная отделка стен

homify
homify

homify
homify
homify

На фотографии выше зеркальная стена в зоне столовой помогает быстро адаптироваться к виду комнаты. И лишь потом вы осознаете, что она в два раза меньше, чем вам показалось.

​Глянцевая отделка стен

佳茂上苑, 思維空間設計 思維空間設計 Кухня в стиле модерн
思維空間設計

思維空間設計
思維空間設計
思維空間設計

Создавая максимальный отблеск от источников света, глянцевая отделка стен позволяет сделать комнату светлее и визуально больше.

​Жалюзи вместо штор

S Z K Ł O we wnętrzu, DK architektura wnętrz DK architektura wnętrz Гостиная в стиле модерн
DK architektura wnętrz

DK architektura wnętrz
DK architektura wnętrz
DK architektura wnętrz

Очень часто шторы могут выглядеть слишком тяжеловесно, тогда как жалюзи дают особенный минималистичный эффект.

​Множество источников света

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Несколько источников света по всей комнате позволяет визуально сделать сразу несколько зон для отдыха и досуга, что положительно сказывается на восприятии любого маленького интерьера.

APPARTEMENT AVEC VUE, Agence Manuel MARTINEZ Agence Manuel MARTINEZ Ванная комната в стиле минимализм
Agence Manuel MARTINEZ

Agence Manuel MARTINEZ
Agence Manuel MARTINEZ
Agence Manuel MARTINEZ

Отделка стен белым

И в комнатах, и в ванной, и на кухне – белый для стен является универсальным решением, будь то покраска по штукатурке, обои или керамическая плитка.

​Светлые аксессуары

Espacios decorados by Wallart, CUSTOMS handmade CUSTOMS handmade Стены и пол в стиле модерн
CUSTOMS handmade

Espacios decorados by Wallart

CUSTOMS handmade
CUSTOMS handmade
CUSTOMS handmade

Если вы – любитель мелочей в декоре, аксессуаров и сувениров, то заставьте себя выбирать лишь из определенной светлой цветовой гаммы. Так вы сделаете свой интерьер более воздушным.

​Стеклянные двери

Neubau Einfamilienhaus mit Garage in Erkelenz, Architekturbüro J. + J. Viethen Architekturbüro J. + J. Viethen Ванная комната в стиле модерн
Architekturbüro J. + J. Viethen

Architekturbüro J. + J. Viethen
Architekturbüro J. + J. Viethen
Architekturbüro J. + J. Viethen

Во многих случаях стеклянные двери помогут вам добиться нужного эффекта открытости и простора. Например, из коридора в гостиную или из спальни в ванную комнату. Популярны такие двери и на лоджию.

​Белое на белом

South London Apartment Bhavin Taylor Design Спальня в стиле модерн
Bhavin Taylor Design

South London Apartment

Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design

Если вы любите определенные насыщенные цвета и оттенки, орнаменты, сложные узоры и темное дерево, позвольте белому быть не только на стенах, но и в декоре между сильными оттенками.

​Стеклянная мебель

Andar Modelo - Oeiras, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores Спальня в стиле модерн
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

Наравне с пластиковой акриловой, стеклянная мебель позволяет скомпенсировать маленькую площадь помещения и сделать интерьер более легким.

​Акцентные стены

BALDUINA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS Ванная комната в стиле модерн
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

Создание в ванной комнате акцентной стены контрастного цвета позволяет сделать интерьер более сложным и интересным. Это разнообразит его, делая более привлекательным, несмотря на маленькую площадью.

​Глянцевая мебель и поверхности

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Глянец не просто красиво смотрится в современном интерьере, но и действительно делает его эффектнее.

​Один нежный оттенок для акцента

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Другой вариант для белого фона – один нежный и легкий оттенок для акцента. Среди них – салатовый, лавандовый, сиреневый, бледно-голубой, бледно-розовый, ванильный.

​Белые окна и двери

Mieszkanie w stylu skandynawskim, Pasja Do Wnętrz Pasja Do Wnętrz Гостиная в скандинавском стиле
Pasja Do Wnętrz

Pasja Do Wnętrz
Pasja Do Wnętrz
Pasja Do Wnętrz

Очень часто белые окна и двери дают возможность удивительным образом выжать максимум из своей маленькой квартиры.

​Двери-слайдеры для мебели

Infografías 3d de apartamento privado , A3D INFOGRAFIA A3D INFOGRAFIA Гостиная в стиле модерн
A3D INFOGRAFIA

A3D INFOGRAFIA
A3D INFOGRAFIA
A3D INFOGRAFIA

Как и шкафы-купе, кухни и зоны TV тоже могут быть оснащены дверьми-слайдерами, которые скрывают все ненужное, когда это необходимо.

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