Шикарный дом для современной семьи

На первом этаже мы видим узкие окна в пол в маленьких комнатах. Здесь расположены две спальни, ванная комната и гостиная с кухней, а на втором этаже – еще две спальни с ванными комнатами и кабинетом. Такая конфигурация идеальна для семьи, которая хочет разделить зону для родителей и детей, обеспечив всем максимальное удобство и должную приватность.

Эффектные окна в пол позволяют не только получить современный облик дома и высокий комфорт, но еще и дают возможность выходить из двух спален на террасу.