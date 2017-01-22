Шикарный дом для современной семьи

Еще один современный дом в нашей Книге Идей покажет нам, как можно комфортабельно и красиво жить в доме, построенном в стиле модерн. Студия Architekturbüro J. + J. Viethen спроектировала его для молодой семьи с маленькими детьми, которые теперь смогут все лето бегать по террасе и саду, плавать в бассейне, а хозяйку порадует простота уборки из-за отделки из качественных современных материалов.
На первом этаже мы видим узкие окна в пол в маленьких комнатах. Здесь расположены две спальни, ванная комната и гостиная с кухней, а на втором этаже – еще две спальни с ванными комнатами и кабинетом. Такая конфигурация идеальна для семьи, которая хочет разделить зону для родителей и детей, обеспечив всем максимальное удобство и должную приватность.
Эффектные окна в пол позволяют не только получить современный облик дома и высокий комфорт, но еще и дают возможность выходить из двух спален на террасу.
Дом работает на системе солнечных батарей, которые обеспечивают абсолютно все – электричество, горячую воду и даже отопление. Такой вариант идеален для климата с умеренной и при этом солнечной зимой. Вспомогательной системой отопления в пасмурные дни является электричество. Так, примерно 80-95% энергии обеспечивают солнечные панели, которые являются популярным вариантом для отопления в Германии.
В дизайне интерьера используется стиль модерн с традиционными акцентами в виде приятных цветов и орнаментов на белом фоне. Благодаря наличию множества белых элементов мебели, декора и текстиля, в интерьере появляется эффект айри – воздушности, которая делает дом идеальным для проживания с маленькими детьми.
Кухня находится в нише, имеет отдельную кладовую и гарнитур, составленный из высоких и низких модулей. Расположена она в той же комнате, что и столовая, но визуально зонирована как мебелью, так и акцентным оттенком чирок для стен.
Так выглядит главная спальня и ванная комната на первом этаже. Стильные и современные, вместе с гардеробной они составляют мастер-сьют примерно в 30 кв. метров!
Выдержанная в ахроматической палитре и оформленная в стиле модерн, ванная комната может похвастаться панорамным видом на сад из углового окна.
Две террасы находятся с разных сторон бассейна: правая со столовой группой, левая с шезлонгами. Общая площадь террас – более 60 кв. метров, а сам участок является очень маленьким, всего лишь 4 сотки, где примерно 120 кв. метров занимает первый этаж здания.
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