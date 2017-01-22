Дома и дачи из транспортных контейнеров

Использование транспортных контейнеров в строительстве дает уникальную возможностью возвести дом за один день. Правда, ему все еще нужен фундамент, утепление стен, окна и двери, внутренняя отделка и инженерные системы, отопление.

Тем не менее, если вы решитесь на покупку б/у контейнеров, вы можете построить дом для небольшой семьи за 1 млн рублей или большую дачу – за 400 тысяч рублей. Примеров такой самостоятельной стройки множество, и мы хотели бы вдохновить вас профессиональными проектами со вкусом и стилем.