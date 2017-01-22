Дома и дачи из транспортных контейнеров

Использование транспортных контейнеров в строительстве дает уникальную возможностью возвести дом за один день. Правда, ему все еще нужен фундамент, утепление стен, окна и двери, внутренняя отделка и инженерные системы, отопление.
Тем не менее, если вы решитесь на покупку б/у контейнеров, вы можете построить дом для небольшой семьи за 1 млн рублей или большую дачу – за 400 тысяч рублей. Примеров такой самостоятельной стройки множество, и мы хотели бы вдохновить вас профессиональными проектами со вкусом и стилем.
Как известно, для маленького контейнера можно придумать различные варианты применения. Офис, гостевой дом, дача, часть (комната) в большом жилом доме, сауна. Площади большинства контейнеров достаточно для маленькой комнаты, а чтобы сделать большую, можно объединить два.
Отделка железом и деревом фасада этого дома выглядит очень стильно. Дом построен сразу из нескольких контейнеров и стоит на приподнятом фундаменте. Как известно, в дизайне интерьера и экстерьера такого дома стоит выбирать лишь стили из ограниченного списка. Чаще всего под такой дом подходят лофт, индастриал, модерн и минимализм, ранчо, скандинавский и кантри.
Такой удивительный домик получился из контейнеров на свайном фундаменте. Интересно, что отделка внутри и снаружи выполнена из натурального дерева. Чем не современная дача?
Интерьер дома из контейнера не обязательно должен быть простым. Он имеет полное право быть мульти-функциональным, стильным, интересным, красочным и даже люксовым.
Минимализм на этой вилле смотрится отменно, а сам дом построен из нескольких транспортных контейнеров. Для большого дома вам потребуется 6-12 штук, для дачи – 1-4 штуки, для бунгало – 4-6 штук. Стоимость контейнеров начинается от 60 тысяч рублей (бывших в употреблении) и от 300 тысяч рублей (за новый).
Такое шикарное ранчо стоит на интересном бетонном фундаменте с отделкой натуральным камнем, который остался еще от предыдущего дома!
Даже столь стильный проект может изначально быть обычным морским контейнером!
Дом из контейнеров идеально подходит для летнего проживания, при этом его стоимость в 5 раз меньше обычного летнего дома. А вот зимний дом из контейнеров дешевле обычного лишь на 15-30%!
Для дачи такой контейнер подходит лучше всего. Объединив два или три, вы получите кухню-гостиную, две отдельные комнаты и ванную.
Можно ставить контейнеры один на другой, вплоть до этажности, которая возможна на вашем участке, так как контейнеры отлично справляются с высокими нагрузками.
Коттеджи из контейнеров популярны в развитых странах, а также в Латинской Америке, где такой вариант считается и бюджетным, и модным. Правда, такие дома вряд ли станут главным вариантом для строительства, ведь ограниченность в стилях видна невооруженным глазом.
Дом из контейнера отлично подходит для молодого человека, который не хочет тратить слишком много средств на собственное жилье. Так, дом в 40 кв. метров, пригодный для круглогодичного проживания, может обойтись в 600 тысяч рублей.
В отделке лучше всего комбинировать несколько стилей. Например, шале и лофт, рустик и лофт или лофт и минимализм.
Очень важно в отделке ванных комнат предусмотреть стильный дизайн-проект, так как эта часть – самая уязвимая к тому, чтобы стать «слишком индустриальной».
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