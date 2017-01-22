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Дома и дачи из транспортных контейнеров

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Casa Container Brasil - Projetos, 23594414850 23594414850 Дома в стиле модерн
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Использование транспортных контейнеров в строительстве дает уникальную возможностью возвести дом за один день. Правда, ему все еще нужен фундамент, утепление стен, окна и двери, внутренняя отделка и инженерные системы, отопление.

Тем не менее, если вы решитесь на покупку б/у контейнеров, вы можете построить дом для небольшой семьи за 1 млн рублей или большую дачу – за 400 тысяч рублей. Примеров такой самостоятельной стройки множество, и мы хотели бы вдохновить вас профессиональными проектами со вкусом и стилем.

Домик в 18 кв метров

Hiloft - mobiler Wohnraum, Hiloft Hiloft Дома в стиле модерн Железо / Сталь Черный
Hiloft

Hiloft
Hiloft
Hiloft

Как известно, для маленького контейнера можно придумать различные варианты применения. Офис, гостевой дом, дача, часть (комната) в большом жилом доме, сауна. Площади большинства контейнеров достаточно для маленькой комнаты, а чтобы сделать большую, можно объединить два.

Ранчо с двумя спальнями

Casa Container Brasil - Projetos, 23594414850 23594414850 Дома в стиле модерн
23594414850

23594414850
23594414850
23594414850

Отделка железом и деревом фасада этого дома выглядит очень стильно. Дом построен сразу из нескольких контейнеров и стоит на приподнятом фундаменте. Как известно, в дизайне интерьера и экстерьера такого дома стоит выбирать лишь стили из ограниченного списка. Чаще всего под такой дом подходят лофт, индастриал, модерн и минимализм, ранчо, скандинавский и кантри.

Домик в лесу с сауной

Casa Container Brasil - Projetos, 23594414850 23594414850 Дома в стиле модерн
23594414850

23594414850
23594414850
23594414850

Такой удивительный домик получился из контейнеров на свайном фундаменте. Интересно, что отделка внутри и снаружи выполнена из натурального дерева. Чем не современная дача?

Домик с одной спальней

Loft-Container 20', Ferraro Habitat Ferraro Habitat Дома в стиле минимализм
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

Интерьер дома из контейнера не обязательно должен быть простым. Он имеет полное право быть мульти-функциональным, стильным, интересным, красочным и даже люксовым.

Вилла в два уровня

Casa Container Brasil - Projetos, 23594414850 23594414850 Дома в стиле модерн
23594414850

23594414850
23594414850
23594414850

Минимализм на этой вилле смотрится отменно, а сам дом построен из нескольких транспортных контейнеров. Для большого дома вам потребуется 6-12 штук, для дачи – 1-4 штуки, для бунгало – 4-6 штук. Стоимость контейнеров начинается от 60 тысяч рублей (бывших в употреблении) и от 300 тысяч рублей (за новый).

Большое ранчо

Casa Container Brasil - Projetos, 23594414850 23594414850 Дома в стиле модерн
23594414850

23594414850
23594414850
23594414850

Такое шикарное ранчо стоит на интересном бетонном фундаменте с отделкой натуральным камнем, который остался еще от предыдущего дома!

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Футуристичный пентхаус

Loft Sustentável - Ambiente da Casa Cor SC 2015, Studium Saut Arte & Interiores Studium Saut Arte & Interiores Дома в стиле модерн
Studium Saut Arte &amp; Interiores

Studium Saut Arte & Interiores
Studium Saut Arte &amp; Interiores
Studium Saut Arte & Interiores

Даже столь стильный проект может изначально быть обычным морским контейнером!

Тропическая идиллия

Casa Container Brasil - Projetos, 23594414850 23594414850 Дома в стиле модерн
23594414850

23594414850
23594414850
23594414850

Дом из контейнеров идеально подходит для летнего проживания, при этом его стоимость в 5 раз меньше обычного летнего дома. А вот зимний дом из контейнеров дешевле обычного лишь на 15-30%!

Люксовая студия

homify Дома в рустикальном стиле
homify

homify
homify
homify

Для дачи такой контейнер подходит лучше всего. Объединив два или три, вы получите кухню-гостиную, две отдельные комнаты и ванную.

Асимметричный люкс-лофт

Grillagh Water, Patrick Bradley Architects Patrick Bradley Architects Дома в стиле модерн
Patrick Bradley Architects

Grillagh Water

Patrick Bradley Architects
Patrick Bradley Architects
Patrick Bradley Architects

Можно ставить контейнеры один на другой, вплоть до этажности, которая возможна на вашем участке, так как контейнеры отлично справляются с высокими нагрузками.

Коттедж из контейнеров

Дом-L из четырех морских контейнеров , CHM architect CHM architect Дома в стиле минимализм container,sipping containers,home,house,дом из контейнеров,сборный дом
CHM architect

Дом-L из четырех морских контейнеров

CHM architect
CHM architect
CHM architect

Коттеджи из контейнеров популярны в развитых странах, а также в Латинской Америке, где такой вариант считается и бюджетным, и модным. Правда, такие дома вряд ли станут главным вариантом для строительства, ведь ограниченность в стилях видна невооруженным глазом.

Дом в стиле лофт на одного

Casa Bugambilia, Con Contenedores S.A. de C.V. Con Contenedores S.A. de C.V. Дома в стиле лофт
Con Contenedores S.A. de C.V.

Con Contenedores S.A. de C.V.
Con Contenedores S.A. de C.V.
Con Contenedores S.A. de C.V.

Дом из контейнера отлично подходит для молодого человека, который не хочет тратить слишком много средств на собственное жилье. Так, дом в 40 кв. метров, пригодный для круглогодичного проживания, может обойтись в 600 тысяч рублей.

Шале + лофт

Loft Casal, cioli arquitetura e design cioli arquitetura e design Дома в стиле лофт
cioli arquitetura e design

cioli arquitetura e design
cioli arquitetura e design
cioli arquitetura e design

В отделке лучше всего комбинировать несколько стилей. Например, шале и лофт, рустик и лофт или лофт и минимализм.

Минимализм + лофт

Casa Bugambilia, Con Contenedores S.A. de C.V. Con Contenedores S.A. de C.V. Ванная комнатаРаковины
Con Contenedores S.A. de C.V.

Con Contenedores S.A. de C.V.
Con Contenedores S.A. de C.V.
Con Contenedores S.A. de C.V.

Очень важно в отделке ванных комнат предусмотреть стильный дизайн-проект, так как эта часть – самая уязвимая к тому, чтобы стать «слишком индустриальной».

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