Как очень дешево отремонтировать квартиру: 10 идей

Такой вариант покраски стен выйдет в несколько раз дешевле, чем дорогие обои. Это будет стоить примерно так же, как и дешевые бумажные, но будет смотреться очень даже неплохо. Такой вариант подойдет тем, кто знает, как управляться с валиком и комбинировать оттенки, а также тем, кто знает, что некоторая дотошность в таком деле не помешает.