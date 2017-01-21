Как очень дешево отремонтировать квартиру: 10 идей

Хотите сэкономить до 80% бюджета на ремонт квартиры? Идеи не новые, но наверняка парочка из них уж точно не приходила к нам в голову в последнее время!
Такой вариант покраски стен выйдет в несколько раз дешевле, чем дорогие обои. Это будет стоить примерно так же, как и дешевые бумажные, но будет смотреться очень даже неплохо. Такой вариант подойдет тем, кто знает, как управляться с валиком и комбинировать оттенки, а также тем, кто знает, что некоторая дотошность в таком деле не помешает.
Может ли белый цвет действительно скрыть все недостатки? Нет, но половину – точно! Поэтому покрасив старый буфет или кофейный столик в белый, вы можете попробовать отложить покупку новых еще на 3-6 лет!
Не хотите менять ламинат? Купите огромный ковер поверх всего пола или постелите ковролин поверх ламината! Идея нестандартная, но вполне приемлемая, если вы не хотите затягивать с ремонтом и срочно хотите что-то изменить в жизни!
Шикарная кровать с текстильным изголовьем стоит около 80 тысяч рублей. Сделать такую же по вашим эскизам вам могут в мастерской, изголовье закажите, а каркас кровати купите в дешевом магазине. Выйдет около 20 тысяч рублей в простом варианте, но без бренда!
Удивительно, но 10 гламурных аксессуаров на комнату могут в корне изменить даже ваш образ жизни! Попробуйте начать со шкатулки и подсвечников, подойдите ближе к модным прикроватным лампочкам, добавьте вазу и модную золотую канцелярию!
Иногда переобивка настолько сильно изменяет внешний облик мебели, что она действительно ощущается новой. Главное – выбрать совершенно другой цвет и рисунок, цветочный изменить на полоску и наоборот!
Если вы хотите создать люксовый интерьер на обычный бюджет, вам не обойтись без парочки дополнительных источников света – прикроватных и придиванных ламп, замены биокамина в виде гипсокартонной ниши с подсвечниками и свечами, включая электронные.
Шикарное постельное белье даже в белой комнате с простым ламинатом (главное – не рыжим!) будет смотреться просто потрясающе! Не экономьте на нем, на коврах, на шторах и другом текстиле, включая декоративные подушки.
Такие ниши с полочками из гипсокартона сэкономят вам до 200 тысяч рублей на мебели, которая по-другому была бы стеллажом для гостиной, полочками для косметики и аксессуаров, в шкафу – отделением для шляп и обуви, в ванной – целой тумбой, на балконе – шкафом.
Некоторую мебель действительно можно сделать своими руками. Это не так просто, как может показаться мечтателю, но все же вполне возможно. Просто нужно комбинировать детали из различных магазинов (строительных, салонов текстиля и аксессуаров и т.п.) и стараться находить вещи со скидками.
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