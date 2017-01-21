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Как очень дешево отремонтировать квартиру: 10 идей

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Lisbon Blues, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Гостиная в стиле модерн
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Хотите сэкономить до 80% бюджета на ремонт квартиры? Идеи не новые, но наверняка парочка из них уж точно не приходила к нам в голову в последнее время!

​Импровизированная покраска по штукатурке

Stripes, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Кухня в стиле модерн
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Такой вариант покраски стен выйдет в несколько раз дешевле, чем дорогие обои. Это будет стоить примерно так же, как и дешевые бумажные, но будет смотреться очень даже неплохо. Такой вариант подойдет тем, кто знает, как управляться с валиком и комбинировать оттенки, а также тем, кто знает, что некоторая дотошность в таком деле не помешает.

​Старая мебель, окрашенная в белый

Stripes, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Гостиная в стиле модерн
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Может ли белый цвет действительно скрыть все недостатки? Нет, но половину – точно! Поэтому покрасив старый буфет или кофейный столик в белый, вы можете попробовать отложить покупку новых еще на 3-6 лет!

​Новый ковер поверх старого пола

Stripes, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Спальня в стиле модерн
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Не хотите менять ламинат? Купите огромный ковер поверх всего пола или постелите ковролин поверх ламината! Идея нестандартная, но вполне приемлемая, если вы не хотите затягивать с ремонтом и срочно хотите что-то изменить в жизни!

​Сделайте кровать сами!

Stripes, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Спальня в стиле модерн
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Шикарная кровать с текстильным изголовьем стоит около 80 тысяч рублей. Сделать такую же по вашим эскизам вам могут в мастерской, изголовье закажите,  а каркас кровати купите в дешевом магазине. Выйдет около 20 тысяч рублей в простом варианте, но без бренда!

Гламурные аксессуары

Stripes, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Спальня в стиле модерн
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Удивительно, но 10 гламурных аксессуаров на комнату могут в корне изменить даже ваш образ жизни! Попробуйте начать со шкатулки и подсвечников, подойдите ближе к модным прикроватным лампочкам, добавьте вазу и модную золотую канцелярию!

​Переобивка старой мягкой мебели

Stripes, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Детская комната в стиле модерн
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Иногда переобивка настолько сильно изменяет внешний облик мебели, что она действительно ощущается новой. Главное – выбрать совершенно другой цвет и рисунок, цветочный изменить на полоску и наоборот!

Нужна помощь с проектом дома?
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​Капелька люкса

Lisbon Blues, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Гостиная в стиле модерн
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Если вы хотите создать люксовый интерьер на обычный бюджет, вам не обойтись без парочки дополнительных источников света – прикроватных и придиванных ламп, замены биокамина в виде гипсокартонной ниши с подсвечниками и свечами, включая электронные.

​Постельное белье

Lisbon Blues, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Спальня в стиле модерн
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Шикарное постельное белье даже в белой комнате с простым ламинатом (главное – не рыжим!) будет смотреться просто потрясающе! Не экономьте на нем, на коврах, на шторах и другом текстиле, включая декоративные подушки.

​Ниши вместо мебели

Lisbon Blues, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Спальня в стиле модерн
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Такие ниши с полочками из гипсокартона сэкономят вам до 200 тысяч рублей на мебели, которая по-другому была бы стеллажом для гостиной, полочками для косметики и аксессуаров, в шкафу – отделением для шляп и обуви, в ванной – целой тумбой, на балконе – шкафом.

​Мебель своими руками

Lisbon Blues, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Некоторую мебель действительно можно сделать своими руками. Это не так просто, как может показаться мечтателю, но все же вполне возможно. Просто нужно комбинировать детали из различных магазинов (строительных, салонов текстиля и аксессуаров и т.п.) и стараться находить вещи со скидками.

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