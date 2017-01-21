Ремонт дома с WOW-эффектом

Вы видели множество реконструкций старых домов, где трепетно восстанавливали каждую деталь, рисующую картинку минувшего времени. Но вариант, рассматриваемый нами сегодня, не относится к числу подобных ремонтов. Студия Trombe LTD предлагает нам новый взгляд на пригородный коттедж. И хотя основная часть конструкции представлена старыми кирпичными стенами, новая атмосфера этого дома в британской провинции удивляет современным сочетанием утонченного люкса и аристократичной роскоши.
Ранее это были два отдельных дома в формате таунхауса, их владельцы даже и не представляли, что традиционный кирпичный английский дом в два этажа может быть столь эффектным. После объединения в единое домовладение получился 2-квартирный комплекс с просторным садом и прогрессивным дизайном.
К одному из домов пристроена терраса с полностью стеклянными стенами. Верхняя часть конструкции обрамлена зеркальными панелями из нержавеющей стали. Супер-модный вариант экстерьера оказывается вписан в пригородную атмосферу за счет белой штукатурки основного дома и идеально выверенной планировки ландшафтного проекта.
В зону пристройки выведена столовая и часть гостиной, а кухня осталась в старом здании. В ходе полномасштабной реконструкции была произведена существенная перепланировка и теперь дом соответствует ожиданиям современного европейца об эргономичной планировке и люксовом комфорте больших пространств. В потолке пристройки запроектированы дополнительные световые окна. Смежная комната стала длиннее и, даже несмотря на размах остекления, нуждается в большей освещенности.
Широкоугольные объективы профессиональных интерьерных фотографов меняют масштабы пространства, но если видишь снимки одной и той же комнаты с нескольких ракурсов, в голове формируется все же достаточно реалистичная картинка. Флоат-стекло джамбо-формата предлагает невероятно эффектный вид на сад!
Стильная комбинация отделки фасадов со стороны внутреннего дворика подает традиционный домик в английской глубинке как супер-современный коттедж в центре Лондона. Только вот участок там явно будет по-меньше.
Стеклянный куб с односторонней зеркальностью прячет ванную комнату. Этот невероятно модный штрих в отделке виден с улицы, но обеспечивают абсолютную приватность для находящегося внутри человека. Да, к этому еще нужно привыкнуть, но с такой псевдо-открытостью приходит иное видение всего на свете. Мир не тот, чем кажется!
Аскетичный пейзаж за окном очень похож на картинку из окон большинства из нас. Ни тебе тропического изобилия фактур и раскрасок, ни пальм, ни кактусов. Но при использовании панорамного остекления с дверьми-слайдерами вы все-равно будто бы получаете кусочек природного рая в единоличное пользование.
Так потрясающе выглядит ночное небо, что видно из окна в крыше. Незабываемое зрелище!
При определенном освещении стены почти зеркальные и при взгляде изнутри. В остальное время они дают полный обзор окрестностей. А учитывая интерьер внутри, ощущения просто невероятные!
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