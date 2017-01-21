Ремонт дома с WOW-эффектом

Стеклянный куб с односторонней зеркальностью прячет ванную комнату. Этот невероятно модный штрих в отделке виден с улицы, но обеспечивают абсолютную приватность для находящегося внутри человека. Да, к этому еще нужно привыкнуть, но с такой псевдо-открытостью приходит иное видение всего на свете. Мир не тот, чем кажется!