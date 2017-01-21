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Ремонт дома с WOW-эффектом

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Welsh Wonder - Country Home with various structural glass interventions, Trombe Ltd Trombe Ltd Кухня в стиле модерн
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Вы видели множество реконструкций старых домов, где трепетно восстанавливали каждую деталь, рисующую картинку минувшего времени. Но вариант, рассматриваемый нами сегодня, не относится к числу подобных ремонтов. Студия Trombe LTD предлагает нам новый взгляд на пригородный коттедж. И хотя основная часть конструкции представлена старыми кирпичными стенами, новая атмосфера этого дома в британской провинции удивляет современным сочетанием утонченного люкса и аристократичной роскоши.

​Двухквартирный комплекс

External photo Trombe Ltd Кухня в стиле модерн doors,sliding doors,minimal frame,glass,glazing,extension,kitchen,dinning room,mirrored glass
Trombe Ltd

External photo

Trombe Ltd
Trombe Ltd
Trombe Ltd

Ранее это были два отдельных дома в формате таунхауса, их владельцы даже и не представляли, что традиционный кирпичный английский дом в два этажа может быть столь эффектным. После объединения в единое домовладение получился 2-квартирный комплекс с просторным садом и прогрессивным дизайном.

​Эффектная пристройка

External photo Trombe Ltd Кухня в стиле модерн kitchen,dining area,bifold doors,sliding doors,minimal frame,glass,extension,structural glazing
Trombe Ltd

External photo

Trombe Ltd
Trombe Ltd
Trombe Ltd

К одному из домов пристроена терраса с полностью стеклянными стенами. Верхняя часть конструкции обрамлена зеркальными панелями из нержавеющей стали. Супер-модный вариант экстерьера оказывается вписан в пригородную атмосферу за счет белой штукатурки основного дома и идеально выверенной планировки ландшафтного проекта.

​Пристройка изнутри

Internal shot Trombe Ltd Столовая комната в стиле модерн kitchen,dining room,doors,frameless,minimal frame,sliding doors,mirror finish,glass,glazing
Trombe Ltd

Internal shot

Trombe Ltd
Trombe Ltd
Trombe Ltd

В зону пристройки выведена столовая и часть гостиной, а кухня осталась в старом здании. В ходе полномасштабной реконструкции была произведена существенная перепланировка и теперь дом соответствует ожиданиям современного европейца об эргономичной планировке и люксовом комфорте больших пространств. В потолке пристройки запроектированы дополнительные световые окна. Смежная комната стала длиннее и, даже несмотря на размах остекления, нуждается в большей освещенности.

​Вид на сад

Internal photo Trombe Ltd Кухня в стиле модерн extension,doors,bifold doors,sliding doors,minimal frame,glass,glazing,structural glazing
Trombe Ltd

Internal photo

Trombe Ltd
Trombe Ltd
Trombe Ltd

Широкоугольные объективы профессиональных интерьерных фотографов меняют масштабы пространства, но если видишь снимки одной и той же комнаты с нескольких ракурсов, в голове формируется все же достаточно реалистичная картинка. Флоат-стекло джамбо-формата предлагает невероятно эффектный вид на сад!

​Во внутреннем дворике

External photo Trombe Ltd Дома в стиле модерн glass,mirror finish,extension,doors,structural glazing,bathroom,living room,frameless
Trombe Ltd

External photo

Trombe Ltd
Trombe Ltd
Trombe Ltd

Стильная комбинация отделки фасадов со стороны внутреннего дворика подает традиционный домик в английской глубинке как супер-современный коттедж в центре Лондона. Только вот участок там явно будет по-меньше.

​Стеклянный куб на втором этаже

External photo Trombe Ltd Ванная комната в стиле модерн bathroom,mirroring glass,glass,extension,glass box,structural glazing
Trombe Ltd

External photo

Trombe Ltd
Trombe Ltd
Trombe Ltd

Стеклянный куб с односторонней зеркальностью прячет ванную комнату. Этот невероятно модный штрих в отделке виден с улицы, но обеспечивают абсолютную приватность для находящегося внутри человека. Да, к этому еще нужно привыкнуть, но с такой псевдо-открытостью приходит иное видение всего на свете. Мир не тот, чем кажется!

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​Гостиная

Internal shot Trombe Ltd Гостиная в стиле модерн doors,glass,glazing,living room,sitting room,extension
Trombe Ltd

Internal shot

Trombe Ltd
Trombe Ltd
Trombe Ltd

Аскетичный пейзаж за окном очень похож на картинку из окон большинства из нас. Ни тебе тропического изобилия фактур и раскрасок, ни пальм, ни кактусов. Но при использовании панорамного остекления с дверьми-слайдерами вы все-равно будто бы получаете кусочек природного рая в единоличное пользование.

​Окно в небо

Internal shot Trombe Ltd Гостиная в стиле модерн rooflight,solar control,glass,glazing,structural glazing,frameless
Trombe Ltd

Internal shot

Trombe Ltd
Trombe Ltd
Trombe Ltd

Так потрясающе выглядит ночное небо, что видно из окна в крыше. Незабываемое зрелище!

​Внутри ванной комнаты

Internal photo Trombe Ltd Ванная комната в стиле модерн bathroom,bath,mirror finish,glass,glazing,structural glazing,glass box,frameless
Trombe Ltd

Internal photo

Trombe Ltd
Trombe Ltd
Trombe Ltd

При определенном освещении стены почти зеркальные и при взгляде изнутри. В остальное время они дают полный обзор окрестностей. А учитывая интерьер внутри, ощущения просто невероятные!

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