Петербургские напевы для ценителей изыска

Удивительной планировки квартиру удалось создать и обустроить дизайнерам СТУДИИ БРАТЬЕВ ЖИЛИНЫХ. Квартира площадью 86 кв. м была приобретена супружеской парой. Заказчики хотели получить уникальный уголок, где можно насладиться жизнью и отдохнуть. Дизайнеры превратили стандартную планировку коридорного типа в открытое пространство плавно перетекающее из комнаты в комнату.
Вдоль окон протянулась видовая галерея с зонами столовой и кабинета. Гостиная, спальня и кухня через широкие проемы примыкают к главной оси квартиры. Весьма функциолальным решением стало использование штор и раздвижных стеклянных дверей: такой способ позволяет объединить или разделять пространство. Хозяева квартиры — истинные ценители антиквариата, поэтому часть мебели специально для проекта приобреталась в профильных магазинах, а другая — выполнена на заказ. Несмотря на насыщенное наполнение квартиры мебелью и аксессуарами, пространство остается “воздушным”.
В дальней части квартиры разместилась просторная столовая, созданная в лучших традициях. Круглый стол покрыт белоснежной скатертью и сервирован старинным форфоровым сервизом, он занял главную позицию и расположился в центре комнаты. У стены размещен массивный дубовый сервант с каменной столешницей: внутри него таится роскошь. Речь идет о прекрасном антикварном фарфоре. Такие изысканные предметы должны храниться со вкусом! Обеденную зону украшает потолочная люстра с широким тканевым абажуром. В пространстве этой комнаты иной светильник смотрелся бы менее гармонично (или даже вычурно). Далее мы попадаем на небольшую, но очень уютную кухню.
Центральное место в квартире отведено гостиной. Она имеет сложную форму октагона. В гостиную можно попасть как из прихожей, так и из кабинета. Оформлена она в единой цветовой и стилистической гамме. В центе расположился мягкий ансамбль уютных диванчиков. Обшивка мебели многослойная, в бежево-кремовой гаме и с обилием подушек. Цвет стен – светло горчичный. Сложная геометрия помещения подчеркнута потолочными плинтусами
Кухню и центральную комнату объединяет просторный портал. Это отличное дизайнерское и в то же время довольно функциональное решение для визуального расширения пространства. Все проемы, арочные и мебельные конструкции с полками выполнены из темного дерева с сохранением природной текстуры.
Наполнив спальню светлыми тонами, дизайнеры добились ощущения легкости в пространстве. На небольшой площади разместилась широкая двухспальная кровать с деревянным изголовьем, а также комод и тумбочки. Стены оклеены обоями светлого цвета с изящным растительным рисунком. Спальню от кабинета отделяют тяжелые раздвижные двери и шторы серо-синего цвета. Фацетные стекла компенсируют отсутствие окон.
Санузел не уступает в оформлении. Массивные тяжелые двери и наличники с каннелюрами, широкое зеркало во всю стену, а также кафель цвета слоновой кости придают пространству стильную историческую атмосферу – именно то, что так характерно для домов векового возраста!