Петербургские напевы для ценителей изыска

Удивительной планировки квартиру удалось создать и обустроить дизайнерам СТУДИИ БРАТЬЕВ ЖИЛИНЫХ. Квартира площадью 86 кв. м была приобретена супружеской парой. Заказчики хотели получить уникальный уголок, где можно насладиться жизнью и отдохнуть. Дизайнеры превратили стандартную планировку коридорного типа в открытое пространство плавно перетекающее из комнаты в комнату.

Вдоль окон протянулась видовая галерея с зонами столовой и кабинета. Гостиная, спальня и кухня через широкие проемы примыкают к главной оси квартиры. Весьма функциолальным решением стало использование штор и раздвижных стеклянных дверей: такой способ позволяет объединить или разделять пространство. Хозяева квартиры — истинные ценители антиквариата, поэтому часть мебели специально для проекта приобреталась в профильных магазинах, а другая — выполнена на заказ. Несмотря на насыщенное наполнение квартиры мебелью и аксессуарами, пространство остается “воздушным”.