Петербургские напевы для ценителей изыска

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Квартира для ценителей петербургского стиля, Студия братьев Жилиных Студия братьев Жилиных Ванная в классическом стиле
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Удивительной планировки квартиру удалось создать и обустроить дизайнерам СТУДИИ БРАТЬЕВ ЖИЛИНЫХ. Квартира площадью 86 кв. м была приобретена супружеской парой. Заказчики хотели получить уникальный уголок, где можно насладиться жизнью и отдохнуть. Дизайнеры превратили стандартную планировку коридорного типа в открытое пространство плавно перетекающее из комнаты в комнату. 

Вдоль окон протянулась видовая галерея с зонами столовой и кабинета. Гостиная, спальня и кухня через широкие проемы примыкают к главной оси квартиры. Весьма функциолальным решением стало использование штор и раздвижных стеклянных дверей: такой способ позволяет объединить или разделять пространство. Хозяева квартиры — истинные ценители антиквариата, поэтому часть мебели специально для проекта приобреталась в профильных магазинах, а другая — выполнена на заказ. Несмотря на насыщенное наполнение квартиры мебелью и аксессуарами, пространство остается “воздушным”.

Для трапезы

Квартира для ценителей петербургского стиля, Студия братьев Жилиных Студия братьев Жилиных Столовая комната в классическом стиле
Студия братьев Жилиных

Квартира для ценителей петербургского стиля

Студия братьев Жилиных
Студия братьев Жилиных
Студия братьев Жилиных

В дальней части квартиры разместилась просторная столовая, созданная в лучших традициях. Круглый стол покрыт белоснежной скатертью и сервирован старинным форфоровым сервизом, он занял главную позицию и расположился в центре комнаты. У стены размещен массивный дубовый сервант с каменной столешницей: внутри него таится роскошь. Речь идет о прекрасном антикварном фарфоре. Такие изысканные предметы должны храниться со вкусом! Обеденную зону украшает потолочная люстра с широким тканевым абажуром. В пространстве этой комнаты иной светильник смотрелся бы менее гармонично (или даже вычурно). Далее мы попадаем на небольшую, но очень уютную кухню.

География комнат

Квартира для ценителей петербургского стиля, Студия братьев Жилиных Студия братьев Жилиных Гостиная в классическом стиле
Студия братьев Жилиных

Квартира для ценителей петербургского стиля

Студия братьев Жилиных
Студия братьев Жилиных
Студия братьев Жилиных

Центральное место в квартире отведено гостиной. Она имеет сложную форму октагона. В гостиную можно попасть как из прихожей, так и из кабинета. Оформлена она в единой цветовой и стилистической гамме. В центе расположился мягкий ансамбль уютных диванчиков. Обшивка мебели многослойная, в бежево-кремовой гаме и с обилием подушек.  Цвет стен – светло горчичный. Сложная геометрия помещения подчеркнута потолочными плинтусами

Двери, которые выглядят как окна

Квартира для ценителей петербургского стиля, Студия братьев Жилиных Студия братьев Жилиных Гостиная в классическом стиле
Студия братьев Жилиных

Квартира для ценителей петербургского стиля

Студия братьев Жилиных
Студия братьев Жилиных
Студия братьев Жилиных

Кухню и центральную комнату объединяет просторный портал. Это отличное дизайнерское и в то же время довольно функциональное решение для визуального расширения пространства. Все проемы, арочные и мебельные конструкции с полками выполнены из темного дерева с сохранением природной текстуры.

Спальня

Квартира для ценителей петербургского стиля, Студия братьев Жилиных Студия братьев Жилиных Спальня в классическом стиле
Студия братьев Жилиных

Квартира для ценителей петербургского стиля

Студия братьев Жилиных
Студия братьев Жилиных
Студия братьев Жилиных

Наполнив спальню светлыми тонами, дизайнеры добились ощущения легкости в пространстве. На небольшой площади разместилась широкая двухспальная кровать с деревянным изголовьем, а также комод и тумбочки. Стены оклеены обоями светлого цвета с изящным растительным рисунком. Спальню от кабинета отделяют тяжелые раздвижные двери и шторы серо-синего цвета. Фацетные стекла компенсируют отсутствие окон.

Санузел

Квартира для ценителей петербургского стиля, Студия братьев Жилиных Студия братьев Жилиных Ванная в классическом стиле
Студия братьев Жилиных

Квартира для ценителей петербургского стиля

Студия братьев Жилиных
Студия братьев Жилиных
Студия братьев Жилиных

Санузел не уступает в оформлении. Массивные тяжелые двери и наличники с каннелюрами, широкое зеркало во всю стену, а также кафель цвета слоновой кости придают пространству стильную историческую атмосферу – именно то, что так характерно для домов векового возраста!

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