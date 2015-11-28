Пополнение в семье? Как организовать детскую за 9 месяцев

Детская комната представляет собой очень важное место для ребенка. Прежде чем родится малыш, родителям нужно очень досконально и тщательно продумать, как организовать детскую за 9 месяцев. Пространство должно быть продумано так, чтобы была видимая польза для развития ребенка, ему должно быть там комфортно и радостно. Помните, что должны быть созданы такие условия в период младенчества, при которых у малыша будут формироваться те или иные качества. Желательно, чтобы комната ребенка была отдельной. Это место должно представлять собой отдельный мир, где малыш может отдохнуть, поиграть, как он хочет, навести порядок потом. Не думайте, что если у подросшего малыша будет своя комната, то он не должен приучаться поддерживать там порядок.

В данной статье рассмотрены способы того, как организовать детскую за 9 месяцев. Также вы узнаете, на какие зоны можно распределить детскую комнату, какую мебель нужно использовать, какие основные принципы организации пространства.