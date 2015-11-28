Пополнение в семье? Как организовать детскую за 9 месяцев

Детская комната представляет собой очень важное место для ребенка. Прежде чем родится малыш, родителям нужно очень досконально и тщательно продумать, как организовать детскую за 9 месяцев. Пространство должно быть продумано так, чтобы была видимая польза для развития ребенка, ему должно быть там комфортно и радостно. Помните, что должны быть созданы такие условия в период младенчества, при которых у малыша будут формироваться те или иные качества. Желательно, чтобы комната ребенка была отдельной. Это место должно представлять собой отдельный мир, где малыш может отдохнуть, поиграть, как он хочет, навести порядок потом. Не думайте, что если у подросшего малыша будет своя комната, то он не должен приучаться поддерживать там порядок.
В данной статье рассмотрены способы того, как организовать детскую за 9 месяцев. Также вы узнаете, на какие зоны можно распределить детскую комнату, какую мебель нужно использовать, какие основные принципы организации пространства.
Очень важно оптимально использовать имеющееся пространство. Важно расставить всю нужную мебель, но чтобы еще было и много места для игр. Формы и геометрия окружающего нас пространства достаточно сильно влияют на эмоции каждого человека. В интерьере в больших количествах присутствуют линии. Их видно на узорах обоев, на картинах, на занавесках и в других элементах интерьера. Чтобы пространство оказывало благотворное влияние на ребенка, родителям нужно знать, как организовать детскую за 9 месяцев. Для этого нужно придерживаться некоторых несложных правил.
Чтобы окружающее пространство не пугало младенца, нужно использовать в дизайне комнаты только округлые формы и плавные линии. Они вызывают положительные эмоции, ощущение надежности, легко воспринимаются. Родителям стоит помнить, что ломаные линии, зигзаги, неправильные формы могут создавать напряжение внутри, раздражать. Но если это использовать в меру и с умом, то от них будет польза, так как они помогут активизировать тонус организма, чтобы чувствовать себя бодро.
Что касается цветовой гаммы, то в детской комнате должны преобладать нежные и теплые тона. Яркие цвета могут привести к раздражительности, а темные могут вызвать подавленное настроение.
Обеспечьте в детской комнате хорошее освещение, это необходимо, чтобы при различных занятиях у ребенка не напрягались глаза. Также ученые доказали, что при хорошем дневном свете и искусственном значительно улучшается настроение. Хорошо, если окна будут большими, занавески будут легкими. Из осветительных приборов можно использовать торшеры, бра, настенные светильники.
Как организовать детскую за 9 месяцев? Прежде всего, комнату следует поделить на различные зоны. Это поможет сделать окружающую обстановку более насыщенной, так можно упорядочить жизнь малыша, избегая однообразности. Благодаря такому делению можно собрать в одну группу те элементы, которые обеспечивают развитие ребенка в каждой сфере по отдельности. Зоны можно отделить при помощи перегородок. Они должны быть не слишком явными и заметными, поэтому используйте ширмы, негромоздкую мебель. Обычно делят детскую комнату на три зоны. В игровой зоне находятся все игрушки ребенка. Там клеят яркие обои, можно выбрать самые дешевые и разрешить на них рисовать, раскрашивать. Спортивную зону оборудуют шведской стенкой, турником, качелями. То есть там ребенок должен попрыгать, полазить, выплеснув энергию. Для спальной зоны нужны светлые тона, подойдут голубой и зеленый. Отделить эту зону можно при помощи прозрачной занавески. Над кроваткой повесьте балдахин. Также можно каждую зону выделить разными цветами.
Вообще мебель для детской комнаты должна быть прочной, качественной, компактной. Лучше выбирать модели трансформеры. Дети вырастают очень быстро, поэтому берите также регулируемые модели. Самым главным предметом мебели для этой зоны, конечно же, является кровать. Лучше всего, если она будет стоять возле стены. Важно, чтобы ее место не было возле окна или радиатора. Возле радиатора образуется магнитное поле, которое может вызывать головные боли. С окна может поддувать иногда. Хорошо, если кровать будет с регулируемой длиной. Возле кроватки ставят комод с ночным светильником. Для детей от 3 лет подойдет плательный шкаф. Здесь следует использовать мягкие и спокойные цвета.
В этой зоне должна быть большая коробка с игрушками или специальные шкафчики, полочки. Можно поставить маленькие детские качели. Все остальное пространство должно быть пустым. Желательно, чтобы на полу был постелен коврик или детский специальный коврик.
Эту зону оборудовать сразу необязательно, но если у вас есть для этого место, то можно все и расставить. Важными элементами этого места являются стол и стул. Столик размещают у окна, чтобы иметь хорошее освещение. Вечером нужно использовать яркую лампу слева. Столик понадобится уже примерно к году, там ребенок будет лепить, рисовать, то есть творчески развиваться. В этой зоне можно использовать веселые и яркие оттенки.
С самых первый дней ребенка должны окружать яркие предметы, привлекательные игрушки, поэтому не забудьте добавить их в интерьер детской комнаты. В полтора месяца уже можно будет повесить над кроваткой мобиль, чтобы малыш учился за ним наблюдать. Также в комнате должны быть игрушки, издающие разные звуки, пищащие и гремящие. Все это должно находиться в детской до полутора лет, потом можно добавить любимые детьми кастрюльки, поварешки, ложки, разрешайте малышу ими греметь и шуметь.
При создании интерьера детской комнаты не забудьте о том, что она должна иметь собственный характер, в ней все должно быть так, как удобно и нужно конкретным родителям и ребенку. Например, если ребенок отличается пассивностью, молчалив, то в интерьере используйте зигзаги, неровности, шероховатости. Чтобы побуждать малыша к действиям, возьмите ворсистый коврик, фоторамки, вазочки, предметы необычных форм. Для активного, неусидчивого, может быть даже агрессивного ребенка нужна успокаивающая обстановка. Обойдитесь без резких линий, острых углов. Линии пусть будут округлыми, текстуры должны быть гладкими и мягкими. Предметы интерьера также не должны иметь четкие и угловатые формы.
Таким образом, вы узнали, как организовать детскую за 9 месяцев. Создавая интерьер этого помещения, руководствуйтесь интуицией, чтобы все сделать как можно лучше. Потом, когда ребенок подрастет, считайтесь с его мнением, так как данная комната создается для него в первую очередь. Если вы выполните все перечисленные рекомендации дизайнеров, то увидите, насколько комната будет функциональной и удобной.