Высоко жить не запретишь: квартира из технического помещения

Для работы дизайнерам студии DESING-BUREAU DEPO досталось техническое помещение площадью 86 кв.метров на 17 этаже. Задача была ясна – дизайнерам предстояло сделать современную, жилую квартиру для семьи с сохранением максимума свободного пространства, а также, организовать и функционально обустроить основные зоны: кухня, спальни, гостиная, выделить рабочую и зону отдыха. Для работы специалистам достался почти чистый холст . Давайте посмотрим поближе на результат.

Отсутствие несущих перегородок в квартире, большие панорамные окна, балкон, длинная потолочная балка и переменная высота потолка (от 2,5 до 5 метров) – вот такие были вводные данные перед началом работ.

В результате дизайнеры грамотно распланировали свободное пространство, организовав расположение функциональных зон параллельно. Благодаря столь грамотному решению, квартира не потеряла драгоценные сантиметры, а только приобрела их