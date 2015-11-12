Высоко жить не запретишь: квартира из технического помещения

Для работы дизайнерам студии DESING-BUREAU
DEPO досталось техническое помещение площадью 86 кв.метров на 17 этаже.
Задача была ясна – дизайнерам предстояло сделать современную, жилую квартиру для семьи с сохранением
максимума свободного пространства, а также, организовать и функционально обустроить
основные зоны: кухня, спальни, гостиная, выделить рабочую и зону отдыха. Для
работы специалистам достался почти
чистый холст. Давайте посмотрим
поближе на результат.
Отсутствие несущих перегородок в квартире, большие панорамные окна, балкон, длинная потолочная балка и переменная высота потолка (от 2,5 до 5 метров) – вот такие были вводные данные перед началом работ.
В результате дизайнеры грамотно распланировали свободное пространство, организовав расположение функциональных зон параллельно. Благодаря столь грамотному решению, квартира не потеряла драгоценные сантиметры, а только приобрела их
В дизайне преимущество было отдано светлым и приглушенным оттенкам, стены и потолок в основном белые, на полу – золотистный дубовый паркет. Мебель выбрана светлых тонов с природной текстурой. Как дополнительный элемент декора можно отметить обилие зелени, расположенной во всех зонах квартиры. Это придает ей яркость и делает пространство уютным.
В процессе работы балкон присоединили к общей площади квартиры – это увеличило размеры жилого пространства. Перегородки или стены решено было не возводить, в основном обошлись грамотным зонированием. Детская и ванная комнаты спрятаны от посторонних глаз, однако остальные зоны (спальня, гостиная и рабочее пространство) сосредоточились в центральной части квартиры. Таким образом организовалось большое, свободное пространство, не отягощенное мебелью и перегородками.
Кухня и так кабинет объединены между собой. Зонирование осуществлено напольным покрытием. К слову, пол в этой квартире – с подогревом. Да и сам цвет керамики – загляденье! Стены сделаны под покраску, что очень удобно, так как позволяет в любой момент освежить пространство новым цветом. Кухонный гарнитур и обеденный стол сделаны из натурального дерева, поэтому, можно сказать, интерьер на фоне стены прекрасного зеленого оттенка выглядит весьма экологично.
Стиль лофт получился спокойный и уравновешенный, функциональные зоны отделены, но не мешают свободному перемещению. Гостиную и кабинет разделяет несущий элемент – перегородка, отделанная искусственным кирпичом. На ней размещен телевизор. На противоположной стене изображено
Проун Эля Лисицкого, русского художника авангардиста. Так специалисты попытались уравновесить и сгладить некоторые участки в квартире, отобразив основные формы и цвета используемые в дизайне интерьера.
Колебание уровня потолков позволило организовать спальню на специально созданной антресоли. Она открытая, но спроектирована так, что не видна с первого этажа. В отделке дизайнеры предпочли простоту белого цвета. Это позволило использовать различные по цветам и формам аксессуары. Спальня расположилась в самой удачной точке обзора и, благодаря панорамным окнам, отсюда стало возможным любоваться городом в любое время суток.
В квартире используется минимум мебели. Но где же хранятся все вещи? Систему хранения организовали на противоположной стороне от кухни. Там разместили сделанный под заказ встроеный шкаф, верхняя часть которого скошена (повторяя форму потолка). Отделочные панели шкафа стекляные, что еще более раздвигает пространство, а так же усиливает бликовое освещение. Так же можно заметить балку, она окрашена в бордовый цвет, как и стена с дверью детской спальни и используется как крепление для дополнительного освещения.
Рабочая зона объединена с гостиной. Всё это невероятно уютное пространство расположилось вдоль окон. Действительно, вряд ли гость останется равнодушным к впечатляющей толщине стен и широким подоконникам, которые были выполнены на заказ. Неосознанно возникает ощущение величественности и исторической значимости – через годы хозяева без тени смущения могут рассказывать, что в интерьерах этой комнаты создавались великие интеллектуальные шедевры и велись наиболее важные (с точки зрения вклада в историю/культуру/политику/философию) диалоги. Дизайнерам удалось воссоздать здесь дух творчества, который является необычайно сильной движущей силой, способной воодушевить на подвиги любого рода.