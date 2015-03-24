Кушетки для дома – сиеста в четырех стенах

Незаслуженно забытые кушетки вновь оказались в центре внимания дизайнеров интерьера. Как правило, наше первое знакомство с этим элегантным предметом мебели происходит на страницах книг классиков русской литературы, когда затянутые в корсет дамы, изображая легкое недомогание, изящно падают на мягкую кушетку у кровати. На самом деле, этот маленький диванчик имеет длинную историю. Появившись еще в Древней Греции, они снова вошли в моду в XVII-XVIII веках, когда художники демонстративного барокко обратили внимание на предметы роскоши из античной эпохи.

Что такое кушетка? Для какой комнаты она подойдет больше всего? Какие существуют разновидности кушеток? Ответ на эти вопросы, вы найдете в Книге идей, посвященной кушеткам для дома.