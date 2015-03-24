Кушетки для дома – сиеста в четырех стенах

Незаслуженно забытые кушетки вновь оказались в центре внимания дизайнеров интерьера. Как правило, наше первое знакомство с этим элегантным предметом мебели происходит на страницах книг классиков русской литературы, когда затянутые в корсет дамы, изображая легкое недомогание, изящно падают на мягкую кушетку у кровати. На самом деле, этот маленький диванчик имеет длинную историю. Появившись еще в Древней Греции, они снова вошли в моду в XVII-XVIII веках, когда художники демонстративного барокко обратили внимание на предметы роскоши из античной эпохи.
Что такое кушетка? Для какой комнаты она подойдет больше всего? Какие существуют разновидности кушеток? Ответ на эти вопросы, вы найдете в Книге идей, посвященной кушеткам для дома.
Как было упомянуто выше, кушетки – это маленькие диваны, напоминающие шезлонг или скамью, созданные для того, чтобы отдыхать в ней в положении полулежа. Главная особенность кушетки – отсутствие полноценной спинки. Существует множество разных моделей кушеток – с одним или с двумя подлокотниками, кушетки с изголовьем, кушетки дюшес и кушетки рекамье. Преставленная на фото кушетка как раз является типичной кушеткой рекамье с двумя плавно изогнутыми подлокотниками.
Во времена Людовика XV кушетки отпраздновали свое второе рождение. Они стали настолько популярны, что без их присутствия не обходился ни один дом аристократа. Любовь к роскоши, сложному и изящному дизайну обеспечили кушетке центральное место в дворцовых интерьерах этой вычурной и яркой эпохи.
Современные дизайнеры и декораторы любят экспериментировать. Им ничего не стоит смешать в одной комнате легкость французского прованса, романтику средиземноморского стиля и винтажную эстетику модного
шебби шик. В интерьере этой эклектично оформленной спальни нашлось место и для небольшой, но очень элегантной кушетки.
Кушетки без подлокотников в виде шезлонгов появились на рынке не так давно и завоевали заслуженную симпатию среди любителей необычной мебели. Они идеально подходят для квартир, оформленных в стиле минимализм или хай-тек. Благодаря этим мягким, кожаным мини-диванам с обтекаемой формой, интерьер вашей квартиры будет выглядеть ультрасовременно.
Кушетки прекрасно смотрятся в детских комнатах. Если вы с ранних лет решили приобщить своего ребенка к классическому стилю, почему бы не поставить в его комнату элегантный мини-диван, подобно тому, который мы видим на фото. В некоторых моделях кушеток для детских комнат предусмотрен ящик для хранения игрушек, что позволит сэкономить место. Еще одно неоспоримое преимущество кушетки в детской – родители всегда могут прилечь рядом с кроватью ребенка, когда малыш не может уснуть.