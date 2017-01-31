​Скандинавский дом для русской деревни за 2,3 млн

В маленьком теплом доме можно не отказывать себе в желании иметь панорамные двери-слайдеры в пол в гостиной или в современной отделке, ведь площадь ее отделки существенно меньше, чем в стандартном коттедже.
Так, за ту же символичную сумму в 2,3 млн рублей можно получить более комфортабельный интерьер, нежели при обычном русском проекте площадью побольше. А этот проект дома имеет площадь всего лишь в 80 кв. метров. Тем не менее, с собственной стройкой вы можете получить дом и в 150 кв. метров за ту же цену с бюджетным строительством и отделкой, если захотите. Правда, в данную цену в 2,3 млн в варианте с этим современным скандинавским домом уже включена работа строителей.
Этот проект создан студией Archipelag, которая находится во Вроцлаве, Польша. Мы благодарим архитекторов за предоставленную возможность увидеть развитие частного строительства в этой стране и заглянуть в свое собственное будущее!
Мансардный дом экономичного типа редко имеет окна в пол на втором этаже, но данный вариант – приятное исключение. Кроме того, у дома есть терраса, кухня-гостиная объединены, а мансарда вмещает сразу три спальни!
Так выглядит парадный фасад этого удивительно атмосферного дома. Такой идеально смотрелся бы и в пригороде, и в деревне!
Простая отделка фасадов рассчитана на экономичный бюджет – натуральное дерево с эффектом золы и штукатурка являются его основой.
Практически во всех польских студиях используется идентичная схема по построению смет. Так, есть три системы подсчета для разного типа клиентов. В каждой смете есть список позиций (примерно 100 на материалы и 100 на оплату труда по средним ценам по рынку), поэтому они могут считаться предельно точными.
Система «под ключ»: данная цена является комплексом из материалов и затрат на рабочую силу от строительной компании среднего уровня качества. В данном случае это 3 млн рублей.
Система «эконом»: включает материалы и работу строителей бюджетного качества. В данном случае это 2,3 млн рублей.
Стоимость материалов: без работы строителей. В данном случае это 1,6 млн рублей.
На первом этаже мы нашли 26-метровую кухню-гостиную, тамбур, коридор, туалет и топочную. На втором этаже расположились три спальни 7, 7,5 и 10,3 кв. метров с 4-метровой ванной комнатой и 2,5-метровой гардеробной. Проект рассчитан на семью из 3-4 человек и может быть идеальным решением для бюджетного строительства мансардного дома.
Сам дом отапливается на газовом котле + «теплый пол», построен из ячеистого бетона с утеплением пенопластом, с железобетонными перекрытиями между этажами.
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