​Скандинавский дом для русской деревни за 2,3 млн

В маленьком теплом доме можно не отказывать себе в желании иметь панорамные двери-слайдеры в пол в гостиной или в современной отделке, ведь площадь ее отделки существенно меньше, чем в стандартном коттедже.

Так, за ту же символичную сумму в 2,3 млн рублей можно получить более комфортабельный интерьер, нежели при обычном русском проекте площадью побольше. А этот проект дома имеет площадь всего лишь в 80 кв. метров. Тем не менее, с собственной стройкой вы можете получить дом и в 150 кв. метров за ту же цену с бюджетным строительством и отделкой, если захотите. Правда, в данную цену в 2,3 млн в варианте с этим современным скандинавским домом уже включена работа строителей.

Этот проект создан студией Archipelag, которая находится во Вроцлаве, Польша. Мы благодарим архитекторов за предоставленную возможность увидеть развитие частного строительства в этой стране и заглянуть в свое собственное будущее!