Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

​Скандинавский дом для русской деревни за 2,3 млн

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Дома в стиле модерн
Loading admin actions …

В маленьком теплом доме можно не отказывать себе в желании иметь панорамные двери-слайдеры в пол в гостиной или в современной отделке, ведь площадь ее отделки существенно меньше, чем в стандартном коттедже.

Так, за ту же символичную сумму в 2,3 млн рублей можно получить более комфортабельный интерьер, нежели при обычном русском проекте площадью побольше. А этот проект дома имеет площадь всего лишь в 80 кв. метров. Тем не менее, с собственной стройкой вы можете получить дом и в 150 кв. метров за ту же цену с бюджетным строительством и отделкой, если захотите. Правда, в данную цену в 2,3 млн в варианте с этим современным скандинавским домом уже включена работа строителей.

Этот проект создан студией Archipelag, которая находится во Вроцлаве, Польша. Мы благодарим архитекторов за предоставленную возможность увидеть развитие частного строительства в этой стране и заглянуть в свое собственное будущее!

​Скандинавское очарование

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Мансардный дом экономичного типа редко имеет окна в пол на втором этаже, но данный вариант – приятное исключение. Кроме того, у дома есть терраса, кухня-гостиная объединены, а мансарда вмещает сразу три спальни!

​Вид со стороны улицы

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Так выглядит парадный фасад этого удивительно атмосферного дома. Такой идеально смотрелся бы и в пригороде, и в деревне!

Как рассчитывается цена на такой дом

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Простая отделка фасадов рассчитана на экономичный бюджет – натуральное дерево с эффектом золы и штукатурка являются его основой.

Практически во всех польских студиях используется идентичная схема по построению смет. Так, есть три системы подсчета для разного типа клиентов. В каждой смете есть список позиций (примерно 100 на материалы и 100 на оплату труда по средним ценам по рынку), поэтому они могут считаться предельно точными.

Система «под ключ»: данная цена является комплексом из материалов и затрат на рабочую силу от строительной компании среднего уровня качества. В данном случае это 3 млн рублей.

Система «эконом»: включает материалы и работу строителей бюджетного качества. В данном случае это 2,3 млн рублей.

Стоимость материалов: без работы строителей. В данном случае это 1,6 млн рублей.

​Планировка первого уровня

homify Стены и пол в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

На первом этаже мы нашли 26-метровую кухню-гостиную, тамбур, коридор, туалет и топочную. На втором этаже расположились три спальни 7, 7,5 и 10,3 кв. метров с 4-метровой ванной комнатой и 2,5-метровой гардеробной. Проект рассчитан на семью из 3-4 человек и может быть идеальным решением для бюджетного строительства мансардного дома.

​Планировка второго уровня

homify Стены и пол в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Сам дом отапливается на газовом котле + «теплый пол», построен из ячеистого бетона с утеплением пенопластом, с железобетонными перекрытиями между этажами.

Далее на homify:

— Разные проекты домов на homify;

— Достойный дом для семейной жизни;

— Стильные спальни для двоих.

Фантастические семейные коттеджи
А вы по шкале от 1 до 10 на сколько оценили бы данный проект?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо