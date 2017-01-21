Потрясающий современный дом

Этот дом радует очень бюджетной реализацией несмотря на то, что имеет панорамное остекление, интересный формат и даже очарование шале – горного альпийского дома.
Рассматриваемый сегодня коттедж имеет площадь в 135 кв. метров + гараж 20 кв метров + котельную в 8 кв. метров. Кубатура дома составляет около 600 куб. метров, эта цифра понадобится вам для составления собственной сметы на материалы.
Проект создан студией Archipelag, которая находится во Вроцлаве, Польша. Здесь, в городе с большим количеством исторических зданий, очень ценится удобная современная архитектура.
Сейчас теплые стеклопакеты для такого типа домов можно найти по цене от 8000 тысяч рублей за кв метр. Это – реальная стоимость панорамного остекления современного типа, теплого и пригодного для Сибири, Урала, Ленинградской области и, конечно же, более теплых мест нашей страны.
Так, модуль формата как в данной гостиной справа на фасаде с террасой, будет стоит около 32 тыс. рублей (две двери-слайдера) или около 40 тысяч рублей, если в вашем регионе еще не развиты точки покупки.
Отопление же в доме реализовано в формате газового котла и «теплого пола» без радиаторов, что очень удобно.
На первом этаже мы найдем гараж, котельную, прихожую, коридор с лестницей, ванную комнату и гостиную (36 метров) с кухней (10 метров) в открытом пространстве. Кроме того, при доме есть примерно 70-метровая терраса с двух сторон дома.
Планировка второго уровня насчитывает сразу четыре спальни и две ванные комнаты, а также дополнительную гардеробную для главной спальни. Площадь спален – 8, 11, 11 и 13,5 кв. метров, плюс здесь есть еще кладовка на лестнице (2,5 метра).
В Польше есть три системы расчета: «коробка», дом «под ключ», экономичный вариант дома «под ключ». Цена в 4 млн рублей относится к экономичному варианту дома с легкой отделкой. Так, стоимость «коробки» этого дома – 2,2 млн рублей, стоимость внутренней отделки – 400 тыс. рублей, коробка «замкнутая» – 2,8 млн рублей.
Все цены являются не теоретическими, а реальными, основанными на сметах в 100 или даже 200 позиций по работе строителей и материалам. Данные сметы часто доступны на официальном сайте для детального ознакомления. Кроме того, эти цены даны для Польши, что примерно соответствует реальным ценам в Москве, а в регионах РФ могут считаться завышенными примерно на 10-30% из-за разницы в стоимости оплаты труда и некоторых материалов, из-за региональности доступных у вас по более низкой цене.
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