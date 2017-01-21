Потрясающий современный дом

Этот дом радует очень бюджетной реализацией несмотря на то, что имеет панорамное остекление, интересный формат и даже очарование шале – горного альпийского дома.

Рассматриваемый сегодня коттедж имеет площадь в 135 кв. метров + гараж 20 кв метров + котельную в 8 кв. метров. Кубатура дома составляет около 600 куб. метров, эта цифра понадобится вам для составления собственной сметы на материалы.

Проект создан студией Archipelag, которая находится во Вроцлаве, Польша. Здесь, в городе с большим количеством исторических зданий, очень ценится удобная современная архитектура.