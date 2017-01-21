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Потрясающий современный дом

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Projekt Nikolas G1 - nowoczesny dom, który zachwyca!, Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
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Этот дом радует очень бюджетной реализацией несмотря на то, что имеет панорамное остекление, интересный формат и даже очарование шале – горного альпийского дома.

Рассматриваемый сегодня коттедж имеет площадь в 135 кв. метров + гараж 20 кв метров + котельную в 8 кв. метров. Кубатура дома составляет около 600 куб. метров, эта цифра понадобится вам для составления собственной сметы на материалы.

Проект создан студией Archipelag, которая находится во Вроцлаве, Польша. Здесь, в городе с большим количеством исторических зданий, очень ценится удобная современная архитектура.

​Остекление и отопление

Projekt Nikolas G1 - nowoczesny dom, który zachwyca!, Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Сейчас теплые стеклопакеты для такого типа домов можно найти по цене от 8000 тысяч рублей за кв метр. Это – реальная стоимость панорамного остекления современного типа, теплого и пригодного для Сибири, Урала, Ленинградской области и, конечно же, более теплых мест нашей страны.

Так, модуль формата как в данной гостиной справа на фасаде с террасой, будет стоит около 32 тыс. рублей (две двери-слайдера) или около 40 тысяч рублей, если в вашем регионе еще не развиты точки покупки.

Отопление же в доме реализовано в формате газового котла и «теплого пола» без радиаторов, что очень удобно.

​Планировка

Projekt Nikolas G1 - nowoczesny dom, który zachwyca!, Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

На первом этаже мы найдем гараж, котельную, прихожую, коридор с лестницей, ванную комнату и гостиную (36 метров) с кухней (10 метров) в открытом пространстве. Кроме того, при доме есть примерно 70-метровая терраса с двух сторон дома.

Планировка второго уровня насчитывает сразу четыре спальни и две ванные комнаты, а также дополнительную гардеробную для главной спальни. Площадь спален – 8, 11, 11 и 13,5 кв. метров, плюс здесь есть еще кладовка на лестнице (2,5 метра).

Как рассчитывается стоимость такого дома

Projekt Nikolas G1 - nowoczesny dom, który zachwyca!, Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

В Польше есть три системы расчета: «коробка», дом «под ключ», экономичный вариант дома «под ключ». Цена в 4 млн рублей относится к экономичному варианту дома с легкой отделкой. Так, стоимость «коробки» этого дома – 2,2 млн рублей, стоимость внутренней отделки – 400 тыс. рублей, коробка «замкнутая» – 2,8 млн рублей.

Все цены являются не теоретическими, а реальными, основанными на сметах в 100 или даже 200 позиций по работе строителей и материалам. Данные сметы часто доступны на официальном сайте для детального ознакомления. Кроме того, эти цены даны для Польши, что примерно соответствует реальным ценам в Москве, а в регионах РФ могут считаться завышенными примерно на 10-30% из-за разницы в стоимости оплаты труда и некоторых материалов, из-за региональности доступных у вас по более низкой цене.

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