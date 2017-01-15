Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Маленькая студия 24 метра с отдельной спальней

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Espace de couchage dans un studio, Fables de murs Fables de murs Гостиная в стиле модерн
Loading admin actions …

Сегодня мы вам покажем совершенно удивительный вариант студии, после которого вы перестанете жаловаться на недостаток квадратных метров! Расположена она в одном из округов Парижа, где цены на жилье вполне сопоставимы с московскими, потому места мало почти всем живущем в городе. Владельцы этого маленького жилья совместно с дизайнерами из студии Fables de Murs придумали гениальный вариант расстановки мебели и расположения зон. А современная отделка и стильная мебель завершили гармоничный образ супер-маленькой, но мега-рациональной студии.

​Общий образ

Espace de couchage dans un studio, Fables de murs Fables de murs Гостиная в стиле модерн
Fables de murs

Fables de murs
Fables de murs
Fables de murs

Концепция интерьера состояла в том, чтобы сделать все его составляющие незаметными. Ставка была сделана на черно-белый контраст в мебели, белые стены и темный ламинат слегка красноватого оттенка. Спрятано все, что можно спрятать. Сделано прозрачным все, что может быть таковым без ущерба минималистичной картинке интерьера.

​Зонирование пространства

Espace de couchage dans un studio, Fables de murs Fables de murs Гостиная в стиле модерн
Fables de murs

Fables de murs
Fables de murs
Fables de murs

В узком коридоре часть шкафа используется для хранения верхней одежды. За черными дверьми прячется мини-кухня, за матовыми – спальня со входом в туалетную комнату внутри шкафа. Все остальное пространство оставлено открытым и является гостиной и столовой. Ваша однушка уже завидует?

​Супер-мега-мини-кухня

Espace de couchage dans un studio, Fables de murs Fables de murs Гостиная в стиле модерн
Fables de murs

Fables de murs
Fables de murs
Fables de murs

Столь сложное название достаточно точно описывает ее формат. Супер-стильная, мега-вместительная кухня мини-размера. Все выдержано в белой гамме, даже смеситель. И все это чудо в неиспользуемом состоянии прячется за черными дверьми. На наш взгляд, если заменить черные фасады белыми, будет еще лучше.

​Стильная спальня

Espace de couchage dans un studio, Fables de murs Fables de murs Гостиная в стиле модерн
Fables de murs

Fables de murs
Fables de murs
Fables de murs

Внутри спальной зоны за матовыми слайдерами чудеса продолжаются. Супер-вместительный шкаф с дверцами и эффектными нишами с подсветкой почти не удивит вас, когда узнаете, что напротив кровати есть дверь в туалетную комнату. Как она там помещается, лучше спросить у волшебников-дизайнеров.

​Миниатюрная ванная комната

Espace de couchage dans un studio, Fables de murs Fables de murs Гостиная в стиле модерн
Fables de murs

Fables de murs
Fables de murs
Fables de murs

Вы же не ожидали здесь увидеть джакузи на двоих? Увы, здесь нет даже унитаза, удобства такого типа общие на несколько комнат на этаже, которые наверняка не могут похвастаться функционалом и стилем этой комнаты-студии. Тем не менее, здесь есть раковина и даже душ. Наклонный пол уложен конвертом, по центру – сливная решетка с функцией фильтра грубой очистки. Все гениальное действительно просто!

Далее на homify:

— Дачные дома от профессионалов homify!;

— Проекты домов в американском стиле;

— Идеи дизайна красивой кухни.

​Ранчо в стиле кантри

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Add SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо