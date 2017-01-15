Маленькая студия 24 метра с отдельной спальней

Вы же не ожидали здесь увидеть джакузи на двоих? Увы, здесь нет даже унитаза, удобства такого типа общие на несколько комнат на этаже, которые наверняка не могут похвастаться функционалом и стилем этой комнаты-студии. Тем не менее, здесь есть раковина и даже душ. Наклонный пол уложен конвертом, по центру – сливная решетка с функцией фильтра грубой очистки. Все гениальное действительно просто!

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