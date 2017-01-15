Маленькая студия 24 метра с отдельной спальней

Сегодня мы вам покажем совершенно удивительный вариант студии, после которого вы перестанете жаловаться на недостаток квадратных метров! Расположена она в одном из округов Парижа, где цены на жилье вполне сопоставимы с московскими, потому места мало почти всем живущем в городе. Владельцы этого маленького жилья совместно с дизайнерами из студии Fables de Murs придумали гениальный вариант расстановки мебели и расположения зон. А современная отделка и стильная мебель завершили гармоничный образ супер-маленькой, но мега-рациональной студии.
Концепция интерьера состояла в том, чтобы сделать все его составляющие незаметными. Ставка была сделана на черно-белый контраст в мебели, белые стены и темный ламинат слегка красноватого оттенка. Спрятано все, что можно спрятать. Сделано прозрачным все, что может быть таковым без ущерба минималистичной картинке интерьера.
В узком коридоре часть шкафа используется для хранения верхней одежды. За черными дверьми прячется мини-кухня, за матовыми – спальня со входом в туалетную комнату внутри шкафа. Все остальное пространство оставлено открытым и является гостиной и столовой. Ваша однушка уже завидует?
Столь сложное название достаточно точно описывает ее формат. Супер-стильная, мега-вместительная кухня мини-размера. Все выдержано в белой гамме, даже смеситель. И все это чудо в неиспользуемом состоянии прячется за черными дверьми. На наш взгляд, если заменить черные фасады белыми, будет еще лучше.
Внутри спальной зоны за матовыми слайдерами чудеса продолжаются. Супер-вместительный шкаф с дверцами и эффектными нишами с подсветкой почти не удивит вас, когда узнаете, что напротив кровати есть дверь в туалетную комнату. Как она там помещается, лучше спросить у волшебников-дизайнеров.
Вы же не ожидали здесь увидеть джакузи на двоих? Увы, здесь нет даже унитаза, удобства такого типа общие на несколько комнат на этаже, которые наверняка не могут похвастаться функционалом и стилем этой комнаты-студии. Тем не менее, здесь есть раковина и даже душ. Наклонный пол уложен конвертом, по центру – сливная решетка с функцией фильтра грубой очистки. Все гениальное действительно просто!
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