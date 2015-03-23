5 цветов весны

Весна – это самая ожидаемая пора года, которая традиционно ассоциируется с новым началом, позитивными эмоциями, радостным предвкушением долгих прогулок по вечернему городу и долгожданными поездками на природу. Чтобы весенне настроение сопровождало нас повсюду, давайте воспроизведем атмосферу этой чудесной поры года в своем доме. Пять ярких цветов, о которых пойдет речь в этой Книге идей, позволят весне надолго переехать в интерьеры наших квартир.
Весной дни наконец-то становятся длиннее, и каждое утро мы наблюдаем, как солнечные лучи светят все ярче и кажется, что температура воздуха теплеет с каждым часом. Аксессуары желтого цвета подчеркнут радостное и беззаботное настроение, добавят в интерьер нотки веселья и праздника. Необычный органайзер из бетона
Extraboss, созданный российским дизайнером Константином Барановым, не только освежит внешний вид письменного стола, но и поможет регулярно поддерживать на нем строгий порядок.
В наш скоротечный век, когда технологии проникли практически во все сферы жизни, очень важно не забывать о необходимости контакта с природой. Люди, которые часто бывают на свежем воздухе, отличаются высокой стрессоустойчивостью и стабильно хорошим настроением. К сожалению, вечно занятым жителям больших городов бывает не так просто найти время даже на короткий пикник в ближайшем парке. Поэтому идея компании Rastenia, создающей фитостены и фитомодули, совместить передовые мобильные технологии с элементами живой природы, не может не восхищать. При желании такую же фитостену можно установить и в домашних условиях.
Коллекция мебели из искуственного ротанга, которую вы видите на фото, была произведена под итальянской маркой Bellarden и даже попала на съемки одного из выпусков известной программы
Дачный ответ. Мебель для террасы неизменно символизирует наступление весны, а значит и начало дачного сезона. Когда-то наши бабушки призывали весну протяжными закличками –
Весна, весна красная! Приди, весна, с радостью… А теперь пусть роль закличек выполняют красные декоративные подушки, которые обязательно ускорят приход тепла и отступление зимних холодов.
Garden of edenБолгария
Многие из нас связывают приход весны с наступлением долгожданного отпускного сезона. Что может быть приятнее, чем предвкушение дальних поездок в теплые края, где нас ждет радостная встреча с солнцем, морем и ласковым ветром. Приблизить эту встречу помогут предметы мебели и аксессуары цвета морской волны. Интерьер, который вы видите перед собой, был оформлен дизайнером Татьяной Гребневой. Эти апартаменты с панорамным видом на море находятся в небольшом курортном городке Святой Влас, что на Юго-Востоке Болгарии.
Дом для художника
Специалисты дизайнерской студии с необычным названием
Живые вещи Максимовых-Павлычевых не боятся экспериментировать с цветом. Работая над проектом
Дом для художника они смело включили в интерьер квартиры старые кресла, расшитые разноцветными кусками ткани. На фоне белых стен эти пестрые и контрастные аппликации создают в комнате оживленное и бодрое настроение, свидетельствующее о неотступном приходе весны.