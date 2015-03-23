5 цветов весны

В наш скоротечный век, когда технологии проникли практически во все сферы жизни, очень важно не забывать о необходимости контакта с природой. Люди, которые часто бывают на свежем воздухе, отличаются высокой стрессоустойчивостью и стабильно хорошим настроением. К сожалению, вечно занятым жителям больших городов бывает не так просто найти время даже на короткий пикник в ближайшем парке. Поэтому идея компании Rastenia, создающей фитостены и фитомодули, совместить передовые мобильные технологии с элементами живой природы, не может не восхищать. При желании такую же фитостену можно установить и в домашних условиях.