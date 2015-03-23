Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

5 цветов весны

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Apple, solovyovdesign.by solovyovdesign.by Сад Мебель
Loading admin actions …

Весна – это самая ожидаемая пора года, которая традиционно ассоциируется с новым началом, позитивными эмоциями, радостным предвкушением долгих прогулок по вечернему городу и долгожданными поездками на природу. Чтобы весенне настроение сопровождало нас повсюду, давайте воспроизведем атмосферу этой чудесной поры года в своем доме. Пять ярких цветов, о которых пойдет речь в этой Книге идей, позволят весне надолго переехать в интерьеры наших квартир.

Обаятельный желтый

Органайзер из бетона Extraboss Owner /designer ГостинаяАксессуары и декорации
Owner /designer

Органайзер из бетона Extraboss

Owner /designer
Owner /designer
Owner /designer

Весной дни наконец-то становятся длиннее, и каждое утро мы наблюдаем, как солнечные лучи светят все ярче и  кажется, что температура воздуха теплеет с каждым часом. Аксессуары желтого цвета подчеркнут радостное и беззаботное настроение, добавят в интерьер нотки веселья и праздника. Необычный органайзер из бетона Extraboss, созданный российским дизайнером Константином Барановым, не только освежит внешний вид письменного стола, но и поможет регулярно поддерживать на нем строгий порядок.

Природная свежесть: зеленая гостиная

Фитостены в салоне мобильной связи RaStenia Озеленение
RaStenia

Фитостены в салоне мобильной связи

RaStenia
RaStenia
RaStenia

В наш скоротечный век, когда технологии проникли практически во все сферы жизни, очень важно не забывать о необходимости контакта с природой. Люди, которые часто бывают на свежем воздухе, отличаются высокой стрессоустойчивостью и стабильно хорошим настроением. К сожалению, вечно занятым жителям больших городов бывает не так просто найти время даже на короткий пикник в ближайшем парке. Поэтому идея компании Rastenia, создающей фитостены и фитомодули, совместить передовые мобильные технологии с элементами живой природы, не может не восхищать. При желании такую же фитостену можно установить и в домашних условиях.

Красные декоративные подушки

Apple solovyovdesign.by Сад Мебель
solovyovdesign.by

Apple

solovyovdesign.by
solovyovdesign.by
solovyovdesign.by

Коллекция мебели из искуственного ротанга, которую вы видите на фото, была произведена под итальянской маркой Bellarden и даже попала на съемки одного из выпусков известной программы Дачный ответ. Мебель для террасы неизменно символизирует наступление весны, а значит и начало дачного сезона. Когда-то наши бабушки призывали весну протяжными закличками – Весна, весна красная! Приди, весна, с радостью… А теперь пусть роль закличек выполняют красные декоративные подушки, которые обязательно ускорят приход тепла и отступление зимних холодов.

Чудный цвет морской волны

Апартаменты с одной спальней в комплексе "Garden of eden" Болгария, Студия Татьяны Гребневой Студия Татьяны Гребневой ГостинаяДиваны и кресла
Студия Татьяны Гребневой

Апартаменты с одной спальней в комплексе Garden of eden Болгария

Студия Татьяны Гребневой
Студия Татьяны Гребневой
Студия Татьяны Гребневой

Многие из нас связывают приход весны с наступлением долгожданного отпускного сезона. Что может быть приятнее, чем предвкушение дальних поездок в теплые края, где нас ждет радостная встреча с солнцем, морем и ласковым ветром. Приблизить эту встречу помогут предметы мебели и аксессуары цвета морской волны. Интерьер, который вы видите перед собой, был оформлен дизайнером Татьяной Гребневой. Эти апартаменты с панорамным видом на море находятся в небольшом курортном городке Святой Влас, что на Юго-Востоке Болгарии.

Сочетание малинового и желтого

квартира "Дом для художника", 'Живые вещи 'Максимовых- Павлычевых' 'Живые вещи 'Максимовых- Павлычевых' ГостинаяДиваны и кресла
&#39;Живые вещи &#39;Максимовых- Павлычевых&#39;

квартира Дом для художника

'Живые вещи 'Максимовых- Павлычевых'
&#39;Живые вещи &#39;Максимовых- Павлычевых&#39;
'Живые вещи 'Максимовых- Павлычевых'

Специалисты дизайнерской студии с необычным названием Живые вещи Максимовых-Павлычевых не боятся экспериментировать с цветом. Работая над проектом Дом для художника они смело включили в интерьер квартиры старые кресла, расшитые разноцветными кусками ткани. На фоне белых стен эти пестрые и контрастные аппликации создают в комнате оживленное и бодрое настроение, свидетельствующее о неотступном приходе весны.

Фасады частных домов
Какие цвета вы ассоциируете с весной? 

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо