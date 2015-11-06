Как украсить дом с помощью белого декоративного кирпича?

Применение декоративного белого кирпича для отделки и декора стен является эстетичным, практичным и даже доступным способом получения уникального интерьера. Так как декоративный кирпич намного легче обычного облицовочного и тоньше его, то при необходимости это позволит даже облицевать все помещение. При этом не создается дополнительная нагрузка на несущие стены и фундамент. Но чаще всего выбирается какая-либо одна стена в комнате и облицовывается декоративным кирпичом.
Интерьерный кирпич представляет собой прямоугольник с ровными краями, иногда углы могут быть немного закруглены. Декоративный белый кирпич можно сочетать и с другими его видами, чтобы декоративный эффект был оптимальный. Главное – не стоит путать декоративный белый кирпич с декоративной плиткой под кирпич. Такая облицованная поверхность почти не отличается от кладки кирпичом.
В данной статье рассмотрено применение декоративного белого кирпича. Вы узнаете, как украсить дом с помощью декоративного белого кирпича, его преимущества, особенности укладки.
Белый кирпич способен визуально расширить пространство, при этом он не поглощает свет. Чаще всего для декора берут клинкерный декоративный кирпич, для его изготовления используют глину. Такой материал отличается дороговизной, что связано с его сложным процессом производства. Он имеет высокую прочность и плотность, поверхность у граней гладкая. Больше всего этот кирпич применяется для декора помещений, где есть перепады температур, к примеру, лоджия, веранда, а также дымоход, камин. Часто используют еще декоративный кирпич на основе цемента и гипса, он ручной формовки. Кирпич на основе гипса более хрупок, применяется для мест, не имеющих частой нагрузки и не требующих мытья. Цементный декоративный кирпич более прочный, он может использоваться для отделки помещений с высокой влажностью, так как не подвергается ее влиянию.
Помимо того, что белый и красный кирпич создается разными способами, они еще производят разный визуальный эффект. Белый кирпич, даже если вы не знаете, как украсить дом с помощью декоративного белого кирпича, привнесет в него элегантность и утонченность, он больше подходит для современных домов и квартир. Белый кирпич ненавязчив, выглядит строже, в некоторой степени имеет минималистский вид. Он легко смотрится с яркими цветами и с яркой мебелью. Не утяжеляет пространство. Интересно, конечно, выглядит сочетание белого и красного кирпича. Поэтому, если вы хотите модернизировать интерьер, украсить его элегантной кладкой, то выбирайте именно декоративный белый кирпич.
Как украсить дом с помощью декоративного белого кирпича, в частности гостиную? В этом помещении кирпичом можно оформить телевизионные панели, камин (даже электрический), облицевать места вокруг дверей и зеркал, использовать для отделки внутренних и внешних углов. Редко для гостиной отделывают все стены декоративным кирпичом, так только делают для воссоздания интерьера средневекового замка, особенно в каминной. Помните, что кирпичные стены могут подавлять эмоционально находящихся там людей. Поэтому в основном делают отделку одной и иногда двух стен, если стоит угловой камин.
Декоративный кирпич используется для зонирования пространства в помещении, особенно это подходит для кухни, так как с его помощью можно выделить рабочую зону. Также в дизайне кухни многие его применяют для отделки барной стойки. Белый кирпич будет отлично смотреться с металлом и натуральным деревом.
Белые кирпичные стены в спальне выглядят по-особому очаровательно, они придают этой комнате уютный вид. Белая кладка хорошо смотрится с металлом, деревянными элементами, мягкими материалами. На данном фото для повышения эффекта контрастности с черным и серым цветами деревянные балки также покрасили в белый цвет. Такую стену можно украсить различными произведениями искусства, зеркалом, интересным освещением. Особенно свет сможет подчеркнуть всю красоту белой кладки. В качестве акцентной кирпичной стены чаще всего берут площадь у изголовья кровати.
Так как во всем доме именно ванная комната зачастую имеет маленькую площадь, то для этого помещения применение декоративного белого кирпича просто идеально. Увеличить зрительно пространство можно не только при помощи игры света, украшений, но и посредством данного материала. Как украсить дом с помощью белого декоративного кирпича, а особенно ванную комнату? Отделайте хотя бы одну стену декоративным белым кирпичом.
Главное преимущество белого декоративного – это его долговечность. Если вы его примените для декора стен, то он прослужит десятки лет. При этом его внешний вид не испортится, он не выгорает, не поддается влиянию химических веществ и перепадов температур. Такой кирпич устойчив к истиранию, механическому воздействию, поэтому он подходит для облицовки в гостиной, прихожей, для дверных проемов и мест, которые могут быстро испачкаться. Кирпич отличается высокой теплоизоляцией, это поможет очень снизить потери тепла, сохранить имеющийся микроклимат в комнате. При этом на ощупь стены будут оставаться теплыми.
Декоративный кирпич водонепроницаем, особенно если его дополнительно покрывают специальным раствором, улучшающим водоотталкивающие свойства. Для восстановления его чистоты используют среднеагрессивные химические вещества. Также материал характеризуется высокой звукоизоляцией. Еще важной особенностью является то, что кирпич экологически чист. Для его изготовления берут натуральные природные материалы, поэтому он не выделяет вредные соединения.
Как украсить дом с помощью декоративного белого кирпича в зависимости от стиля интерьера? Декор при помощи данного кирпича может быть сделан в разных стилях интерьера. Например, он подходит для стиля лофт. Отделывают в таком случае кирпичом одну стену, при этом важно, чтобы кладка имел реалистичный, неидеальный вид. В стиле кантри отделать этим материалом можно несколько стен, камин, дверные и оконные проемы. В стиле хай-тек кирпич должен обязательно иметь гладкую, глянцевую поверхность. Оформляется обычно одна стена, колонны (для них нужен глянцевый, блестящий белый кирпич). Затирка должна подходить по тону к используемому кирпичу, чтобы швов почти не было видно.
Таким образом, вы узнали, как украсить дом с помощью декоративного белого кирпича. Помните, что он в основном применяется для декора гостиной, прихожей, спальной комнаты, кухни и ванной комнаты. Важно не переусердствовать с такой отделкой, помнить, что все должно выглядеть стильно и гармонично. Если вы не знаете, как лучше использовать белый кирпич у себя в интерьере, то воспользуйтесь советами дизайнеров.