Как украсить дом с помощью белого декоративного кирпича?

Применение декоративного белого кирпича для отделки и декора стен является эстетичным, практичным и даже доступным способом получения уникального интерьера. Так как декоративный кирпич намного легче обычного облицовочного и тоньше его, то при необходимости это позволит даже облицевать все помещение. При этом не создается дополнительная нагрузка на несущие стены и фундамент. Но чаще всего выбирается какая-либо одна стена в комнате и облицовывается декоративным кирпичом.

Интерьерный кирпич представляет собой прямоугольник с ровными краями, иногда углы могут быть немного закруглены. Декоративный белый кирпич можно сочетать и с другими его видами, чтобы декоративный эффект был оптимальный. Главное – не стоит путать декоративный белый кирпич с декоративной плиткой под кирпич. Такая облицованная поверхность почти не отличается от кладки кирпичом.

В данной статье рассмотрено применение декоративного белого кирпича. Вы узнаете, как украсить дом с помощью декоративного белого кирпича, его преимущества, особенности укладки.