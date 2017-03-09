До и После: 4 лучших ванных комнаты после ремонта

Если вы въехали к квартиру, где до вас кто-то уже жил, вы точно знаете, какая комната больше всего нуждается в ремонте. Именно ванная комната является самой уязвимой для времени, больше всего накапливает грязь и ассоциируется с чужим присутствием, которое сродни вторжению неприятеля на вашу территорию.
Но даже то, что все годы ванной комнатой пользовались только вы и члены вашей семьи, не меняет дела, если после ремонта прошло более 5 лет. Но скорее всего вы и сами это уже поняли.
Рассмотрите подробнее снимки из сегодняшней подборки, может быть они станут той самой, недостающей частью картинки вашей новой ванной комнаты.
Хорошо то, что в этом интерьере нас не встречает насыщенная палитра, характерная для многих ванных комнат из прошлого. Но слишком явно заметно, что ванная чаша уже далеко не новая.
Здесь та же удручающая картинка. Белое сидение для унитаза показывает это еще более отчетливо.
Эта картинка может показаться излишне аскетичной, но добавьте сюда флакончики и новенькие полотенца и получите ванную комнату, которая идеально точно следует своей функции и всем своим видом дарит ощущение чистоты.
Не стали здесь и тратить деньги на модные штучки типа подвесного унитаза и встроенного бачка. Иногда важнее заменить что-то другое, а люкса добавить в декоре.
Ну, вот скажите, кому могло прийти в голову сделать унитаз коричневым? Аргументы из разряда «зато грязь не видно» при проектировании интерьера для ванной комнаты абсолютно не уместны. Здесь должна быть видна чистота. И желательно тотальная!
То же самое касается и душевой кабины. Полосу темной плитки тоже сделали для того, чтобы мыть пореже?
Вот эта палитра подходит для ванной комнаты идеально. Поддон для душевой кабины заменили на полноразмерную ванную чашу. В стене – ниши, выложенные красивой мозаикой, которую использовали еще и для пола.
Так эффектно выглядит эта «гармошка» в раскрытом состоянии. Обратите внимание на зеркало в роскошной раме и форму раковины. Нам нравится!
Как можно было выбрать для пола такую рыжую плитку, она ведь совершенно не подходит к стенам. Но тем разительнее выглядят перемены. Благодаря тумбе для раковины, спроектированной именно для этой ванной комнаты, рядом с унитазом – так нужная там полочка.
В зоне душа тоже появилась ниша для флакончиков с шампуням, гелями, масками, кондиционерами и прочими банными штучками.
Знаете, а новым этот интерьер нам бы даже понравился. Правильно выбраны оттенки, да и комод из темного дерева гармонирует с круглым зеркалом в золоченой оправе. А сейчас все это невероятно старое.
Ставка сделана на эффектные контрасты и модные формы. Выглядит вполне качественно.
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