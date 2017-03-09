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До и После: 4 лучших ванных комнаты после ремонта

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Small Bathroom Installation, Replace Your Bathroom Replace Your Bathroom
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Если вы въехали к квартиру, где до вас кто-то уже жил, вы точно знаете, какая комната больше всего нуждается в ремонте. Именно ванная комната является самой уязвимой для времени, больше всего накапливает грязь и ассоциируется с чужим присутствием, которое сродни вторжению неприятеля на вашу территорию.

Но даже то, что все годы ванной комнатой пользовались только вы и члены вашей семьи, не меняет дела, если после ремонта прошло более 5 лет. Но скорее всего вы и сами это уже поняли.

Рассмотрите подробнее снимки из сегодняшней подборки, может быть они станут той самой, недостающей частью картинки вашей новой ванной комнаты.

До: Унылое безобразие

Bath - Before Replace Your Bathroom
Replace Your Bathroom

Bath – Before

Replace Your Bathroom
Replace Your Bathroom
Replace Your Bathroom

Хорошо то, что в этом интерьере нас не встречает насыщенная палитра, характерная для многих ванных комнат из прошлого. Но слишком явно заметно, что ванная чаша уже далеко не новая.

До: Керамика пожелтела

Toilet - Before Replace Your Bathroom
Replace Your Bathroom

Toilet – Before

Replace Your Bathroom
Replace Your Bathroom
Replace Your Bathroom

Здесь та же удручающая картинка. Белое сидение для унитаза показывает это еще более отчетливо.

После: Белым по белому

Sink - After Replace Your Bathroom
Replace Your Bathroom

Sink – After

Replace Your Bathroom
Replace Your Bathroom
Replace Your Bathroom

Эта картинка может показаться излишне аскетичной, но добавьте сюда флакончики и новенькие полотенца и получите ванную комнату, которая идеально точно следует своей функции и всем своим видом дарит ощущение чистоты.

После: Бюджетная скромность

Toilet & Sink - After Replace Your Bathroom
Replace Your Bathroom

Toilet & Sink – After

Replace Your Bathroom
Replace Your Bathroom
Replace Your Bathroom

Не стали здесь и тратить деньги на модные штучки типа подвесного унитаза и встроенного бачка. Иногда важнее заменить что-то другое, а люкса добавить в декоре.

До: Коричневый унитаз и биде

homify
homify

homify
homify
homify

Ну, вот скажите, кому могло прийти в голову сделать унитаз коричневым? Аргументы из разряда «зато грязь не видно» при проектировании интерьера для ванной комнаты абсолютно не уместны. Здесь должна быть видна чистота. И желательно тотальная!

До: Темная полоска в душе

homify
homify

homify
homify
homify

То же самое касается и душевой кабины. Полосу темной плитки тоже сделали для того, чтобы мыть пореже?

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После: Правильная комбинация оттенков

homify Ванная комната в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Вот эта палитра подходит для ванной комнаты идеально. Поддон для душевой кабины заменили на полноразмерную ванную чашу. В стене – ниши, выложенные красивой мозаикой, которую использовали еще и для пола.

После: Складная шторка для ванны

homify Ванная комната в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Так эффектно выглядит эта «гармошка» в раскрытом состоянии. Обратите внимание на зеркало в роскошной раме и форму раковины. Нам нравится!

До и После: Современный редизайн

Remodelação de Apartamento, Braço de Prata , Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores Ванная комната в стиле модерн
Happy Ideas At Home – Arquitetura e Remodelação de Interiores

Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores
Happy Ideas At Home – Arquitetura e Remodelação de Interiores
Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores

Как можно было выбрать для пола такую рыжую плитку, она ведь совершенно не подходит к стенам. Но тем разительнее выглядят перемены. Благодаря тумбе для раковины, спроектированной именно для этой ванной комнаты, рядом с унитазом – так нужная там полочка.

До и После: Больше люкса

Remodelação de Apartamento, Braço de Prata , Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores Ванная комната в стиле модерн
Happy Ideas At Home – Arquitetura e Remodelação de Interiores

Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores
Happy Ideas At Home – Arquitetura e Remodelação de Interiores
Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores

В зоне душа тоже появилась ниша для флакончиков с шампуням, гелями, масками, кондиционерами и прочими банными штучками.

До: Ванная комната в очень старом доме

Maison de ville à BISCHHEIM, Agence ADI-HOME Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME

Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME

Знаете, а новым этот интерьер нам бы даже понравился. Правильно выбраны оттенки, да и комод из темного дерева гармонирует с круглым зеркалом в золоченой оправе. А сейчас все это невероятно старое.

После: Современные контрасты

Maison de ville à BISCHHEIM, Agence ADI-HOME Agence ADI-HOME Ванная комната в стиле модерн
Agence ADI-HOME

Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME

Ставка сделана на эффектные контрасты и модные формы. Выглядит вполне качественно.

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