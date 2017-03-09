До и После: 4 лучших ванных комнаты после ремонта

Если вы въехали к квартиру, где до вас кто-то уже жил, вы точно знаете, какая комната больше всего нуждается в ремонте. Именно ванная комната является самой уязвимой для времени, больше всего накапливает грязь и ассоциируется с чужим присутствием, которое сродни вторжению неприятеля на вашу территорию.

Но даже то, что все годы ванной комнатой пользовались только вы и члены вашей семьи, не меняет дела, если после ремонта прошло более 5 лет. Но скорее всего вы и сами это уже поняли.

Рассмотрите подробнее снимки из сегодняшней подборки, может быть они станут той самой, недостающей частью картинки вашей новой ванной комнаты.