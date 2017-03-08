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До и после: Впечатляющее преображение 5 ванных комнат

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Remodelação Interior de Apartamento - Porto, Germano de Castro Pinheiro, Lda Germano de Castro Pinheiro, Lda Ванная комната в стиле модерн
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Однажды утром просыпаешься и понимаешь, что так жить нельзя! Сколько можно откладывать ремонт в ванной комнате? И ладно бы от этого страдал только сам, к самопожертвованию-то готов почти каждый. Но не обустроенная ванная комната не дает шанса на «доброе утро» и всем домочадцам, потому решено – переходим к водным процедурам, то есть к ремонту ванной комнаты. А там глядишь и втянемся, отремонтируем кухню, балкон, спальню и даже гостиную.

Специалисты homify с радостью поддержат вас в этом начинании. В рубрике «До и После» вы найдете немало впечатляющих ремонтов, которые спасли уже не одну семью от хаоса и не комфортабельного быта. Дело за малым – выбрать то, что подойдет именно вам. Начнем просмотр?

​До: Светленько, но уже не чистенько

Apatamento Portas de Benfica, INNER TREE INNER TREE
INNER TREE

INNER TREE
INNER TREE
INNER TREE

Сразу после ремонта это смотрелось вполне неплохо. Сделаем скидку на время, когда в продаже не было того сегодняшнего изобилия. Но со временем сюда добавились элементы, полностью разрушившие образ, да и возраст виден по стыкам и сколам.

​После: Безупречный выбор

Apatamento Portas de Benfica, INNER TREE INNER TREE
INNER TREE

INNER TREE
INNER TREE
INNER TREE

Серо-каменная палитра, модные формы, минималистичная подача. Излив будет смонтирован напольный, что добавит люкса и стиля.

​До: Давайте сбежим отсюда! И побыстрее!

Appartamento Privato Rapallo, Studio_P - Luca Porcu Design Studio_P - Luca Porcu Design
Studio_P – Luca Porcu Design

Studio_P - Luca Porcu Design
Studio_P – Luca Porcu Design
Studio_P - Luca Porcu Design

Вердикт однозначен – пора менять все и действительно поскорее. Порадуемся лишь наличию окна, что в большинстве наших квартир недоступно.

​После: Вкуснейший кофе с молоком

Appartamento Privato Rapallo, Studio_P - Luca Porcu Design Studio_P - Luca Porcu Design Ванная комната в стиле минимализм
Studio_P – Luca Porcu Design

Studio_P - Luca Porcu Design
Studio_P – Luca Porcu Design
Studio_P - Luca Porcu Design

Именно такая палитра выбрана для оформления интерьера этой ванной комнаты. Современная мозаика на гибкой основе дает возможность декорировать ею любые формы. Даже жаль, что этот прием используется так редко.

​До: Старо-корейский экземпляр

32평 초원대림아파트 리모델링 , 디자인브리드 디자인브리드
디자인브리드

디자인브리드
디자인브리드
디자인브리드

Можно, конечно, впечатлиться столь современным (для нас!) гаджетом в виде биде с дополнительными функциями, встроенными в крышку унитаза. Кстати, заказать такое (через самый известный китайский портал) сейчас можем и мы.

​После: Азиатская эстетика

32평 초원대림아파트 리모델링 , 디자인브리드 디자인브리드 Ванная комната в стиле модерн
디자인브리드

디자인브리드
디자인브리드
디자인브리드

Несмотря на почти тотальный морфинг всего современного мира, когда все стремится к некоему среднеарифметическому, интерьеры в азиатском стиле отличаются чем-то неосязаемым, которое позволяет почти всегда и достаточно точно идентифицировать страну интерьера.

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​До: Слишком просто

송파쌍용아파트 리모델링 (Songpa before&after), 진플랜 진플랜
진플랜

송파쌍용아파트 리모델링 (Songpa before&after)

진플랜
진플랜
진플랜

Типичное для 90-х оформление интерьера ванной комнаты. Удивительно, как похоже на наши ванные.

​После: Скандинавский минимализм по-корейски

송파쌍용아파트 리모델링 (Songpa before&after), 진플랜 진플랜
진플랜

송파쌍용아파트 리모델링 (Songpa before&after)

진플랜
진플랜
진플랜

Здесь создана атмосфера иного типа. Транснациональный скандинавский минимализм дополнен несколько необычными формами и, конечно же, обычными для страны гигиеническими гаджетами.

​До: Красно-коричневый беспредел

Remodelação Interior de Apartamento - Porto, Germano de Castro Pinheiro, Lda Germano de Castro Pinheiro, Lda Ванная комната в стиле модерн
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Нам очень не нравятся ванные комнаты, где используется одинаковая плитка и на стенах, и на потолке. Иногда можно сделать исключение для мрамора и минималистичной белой плитки, но этот вариант, мы просто уверены, стал тяготить владельцев уже через пару недель.

​После: Тотальный белый

Remodelação Interior de Apartamento - Porto, Germano de Castro Pinheiro, Lda Germano de Castro Pinheiro, Lda Ванная комната в стиле модерн
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Не удивительно, что после столь тяжелого интерьера на этом месте появилась полностью белая ванная комната. И кстати, здесь тоже использована одинаковая плитка для пола и стен. Но в таком формате это не представляет никакой угрозы.

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