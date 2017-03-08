До и после: Впечатляющее преображение 5 ванных комнат

Однажды утром просыпаешься и понимаешь, что так жить нельзя! Сколько можно откладывать ремонт в ванной комнате? И ладно бы от этого страдал только сам, к самопожертвованию-то готов почти каждый. Но не обустроенная ванная комната не дает шанса на «доброе утро» и всем домочадцам, потому решено – переходим к водным процедурам, то есть к ремонту ванной комнаты. А там глядишь и втянемся, отремонтируем кухню, балкон, спальню и даже гостиную.

Специалисты homify с радостью поддержат вас в этом начинании. В рубрике «До и После» вы найдете немало впечатляющих ремонтов, которые спасли уже не одну семью от хаоса и не комфортабельного быта. Дело за малым – выбрать то, что подойдет именно вам. Начнем просмотр?