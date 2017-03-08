До и после: Впечатляющее преображение 5 ванных комнат

Однажды утром просыпаешься и понимаешь, что так жить нельзя! Сколько можно откладывать ремонт в ванной комнате? И ладно бы от этого страдал только сам, к самопожертвованию-то готов почти каждый. Но не обустроенная ванная комната не дает шанса на «доброе утро» и всем домочадцам, потому решено – переходим к водным процедурам, то есть к ремонту ванной комнаты. А там глядишь и втянемся, отремонтируем кухню, балкон, спальню и даже гостиную.
Специалисты homify с радостью поддержат вас в этом начинании. В рубрике «До и После» вы найдете немало впечатляющих ремонтов, которые спасли уже не одну семью от хаоса и не комфортабельного быта. Дело за малым – выбрать то, что подойдет именно вам. Начнем просмотр?
Сразу после ремонта это смотрелось вполне неплохо. Сделаем скидку на время, когда в продаже не было того сегодняшнего изобилия. Но со временем сюда добавились элементы, полностью разрушившие образ, да и возраст виден по стыкам и сколам.
Серо-каменная палитра, модные формы, минималистичная подача. Излив будет смонтирован напольный, что добавит люкса и стиля.
Вердикт однозначен – пора менять все и действительно поскорее. Порадуемся лишь наличию окна, что в большинстве наших квартир недоступно.
Именно такая палитра выбрана для оформления интерьера этой ванной комнаты. Современная мозаика на гибкой основе дает возможность декорировать ею любые формы. Даже жаль, что этот прием используется так редко.
Можно, конечно, впечатлиться столь современным (для нас!) гаджетом в виде биде с дополнительными функциями, встроенными в крышку унитаза. Кстати, заказать такое (через самый известный китайский портал) сейчас можем и мы.
Несмотря на почти тотальный морфинг всего современного мира, когда все стремится к некоему среднеарифметическому, интерьеры в азиатском стиле отличаются чем-то неосязаемым, которое позволяет почти всегда и достаточно точно идентифицировать страну интерьера.
Типичное для 90-х оформление интерьера ванной комнаты. Удивительно, как похоже на наши ванные.
Здесь создана атмосфера иного типа. Транснациональный скандинавский минимализм дополнен несколько необычными формами и, конечно же, обычными для страны гигиеническими гаджетами.
Нам очень не нравятся ванные комнаты, где используется одинаковая плитка и на стенах, и на потолке. Иногда можно сделать исключение для мрамора и минималистичной белой плитки, но этот вариант, мы просто уверены, стал тяготить владельцев уже через пару недель.
Не удивительно, что после столь тяжелого интерьера на этом месте появилась полностью белая ванная комната. И кстати, здесь тоже использована одинаковая плитка для пола и стен. Но в таком формате это не представляет никакой угрозы.
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