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До и После: Эффектный ремонт 4 ванных комнат

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Ванная комната в стиле модерн
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Не любите ремонт? А может быть не стоит воспринимать его, как нечто неизбежное, разрушающее все наши планы на спокойную жизнь. Можно увидеть в предстоящем ремонте возможность привести в соответствие свои мечты и окружающую реальность. Да, воплотив эти, вы тут же вообразите в своих грезах опять нечто пока недоступное. Но сначала можно порадоваться возможности быть создателем или проектировщиком чего-то нового. Без вашего деятельного участия мир статичен или изменяется по воле случая или других людей. А делая ремонт в своей квартире, принося в нее новую мебель или подсвечник, вы сами стоите у руля и выбираете направление. А это дорогого стоит.

Но вам нет надобности изобретать заново велосипед. Можно собрать свой интерьер, как мозаику, рассматривая варианты, воплощенные другими. Все равно в итоге вы получите уникальный интерьер, отвечающий именно вашим потребностям.

​До: Гнетущее прошлое

APARTAMENTO TENENTE ESPANCA, G.R design G.R design
G.R design

G.R design
G.R design
G.R design

Да, эта ванная комната повидала немало на своем веку. И если съемные конструкции типа раковины и унитаза все же когда-то менялись, этого нельзя сказать об отделке. Наполеона она, конечно же, пропустила, но какая-то из войн современности прошлась и по ней.

​После: Люксовое совершенство

APARTAMENTO TENENTE ESPANCA, G.R design G.R design
G.R design

G.R design
G.R design
G.R design

Аристократичность отделки теперь подчеркивает солидный возраст дома. Современность выражена в приемах контрастного разделения на зоны и общей минималистичной картинкой.

​До: Обшарпанный минимализм

homify
homify

homify
homify
homify

Трудно представить, почему отделка такого типа не нравится владельцам. Во многих странах мира такое только входит в моду. Но стоит приглядеться к деталям и становится очевидно, что все это далеко не новое.

​До: Вчерашняя красота

homify
homify

homify
homify
homify

При неаккуратном использовании интерьер за пару лет может уже перестать радовать. И даже если дизайнеры сделали все возможное, чтобы ванная комната была модной больше 5 лет, этого может быть недостаточно.

​После: Минималистичная мозаика

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Сложный выступ стены оставили и при новом ремонте, используя его потенциал и для декора, и для удобства.

​После: Изысканность форм

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Проектируя дизайн маленького пространства, дизайнеры понимали, что нефункциональный декор здесь просто не поместится. Поэтому все необходимые элементы интерьера столь тщательно подобраны.

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​До: Старое, но белое

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homify

homify
homify
homify

Отделка этой скромной ванной комнаты представлена белой крупноформатной плиткой. И хотя форма унитаза и его бачок, вмонтированный в стену, и могут впечатлить, выглядит все это как-то скучно.

​После: Мятная свежесть

homify Конференц-центры в стиле модерн Кабинеты врачей
homify

homify
homify
homify

Похожий интерьер новой ванной комнаты вы видели на снимках выше. Но эта совершенно другая квартира, хотя фирменная цветовая гамма (мятный+белый+светлое дерево) выдает почерк тех же дизайнеров.

​До: Пора срочно менять

homify
homify

homify
homify
homify

Не смотря на наличие бидэ, чем в силу недостаточной площади и бюджета не может похвастаться большинство наших квартир, интерьер этой комнаты уже прожил свои лучшие дни, и очень давно. А сегодня его вид способен многих из нас даже испугать.

​После: Модная мозаика на белом фоне

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Красивая мозаика шоколадных оттенков оформляет часть стены в зоне душевой. Ее форма образует нишу для хранения туалетных принадлежностей. Простота монтажа и эффектный вид выносит мозаику на вершину списка модных трендов в оформлении ванных комнат.

​После: Рациональное использование пространства

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Даже в столь маленькой ванной комнате придется разместить целую кучу необходимых вещей. В этом поможет вместительная тумба со сдвижными дверцами под раковиной и полочки на стене с зеркалом.

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