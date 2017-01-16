До и После: Эффектный ремонт 4 ванных комнат

Не любите ремонт? А может быть не стоит воспринимать его, как нечто неизбежное, разрушающее все наши планы на спокойную жизнь. Можно увидеть в предстоящем ремонте возможность привести в соответствие свои мечты и окружающую реальность. Да, воплотив эти, вы тут же вообразите в своих грезах опять нечто пока недоступное. Но сначала можно порадоваться возможности быть создателем или проектировщиком чего-то нового. Без вашего деятельного участия мир статичен или изменяется по воле случая или других людей. А делая ремонт в своей квартире, принося в нее новую мебель или подсвечник, вы сами стоите у руля и выбираете направление. А это дорогого стоит.

Но вам нет надобности изобретать заново велосипед. Можно собрать свой интерьер, как мозаику, рассматривая варианты, воплощенные другими. Все равно в итоге вы получите уникальный интерьер, отвечающий именно вашим потребностям.