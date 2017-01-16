До и После: Эффектный ремонт 4 ванных комнат

Не любите ремонт? А может быть не стоит воспринимать его, как нечто неизбежное, разрушающее все наши планы на спокойную жизнь. Можно увидеть в предстоящем ремонте возможность привести в соответствие свои мечты и окружающую реальность. Да, воплотив эти, вы тут же вообразите в своих грезах опять нечто пока недоступное. Но сначала можно порадоваться возможности быть создателем или проектировщиком чего-то нового. Без вашего деятельного участия мир статичен или изменяется по воле случая или других людей. А делая ремонт в своей квартире, принося в нее новую мебель или подсвечник, вы сами стоите у руля и выбираете направление. А это дорогого стоит.
Но вам нет надобности изобретать заново велосипед. Можно собрать свой интерьер, как мозаику, рассматривая варианты, воплощенные другими. Все равно в итоге вы получите уникальный интерьер, отвечающий именно вашим потребностям.
Да, эта ванная комната повидала немало на своем веку. И если съемные конструкции типа раковины и унитаза все же когда-то менялись, этого нельзя сказать об отделке. Наполеона она, конечно же, пропустила, но какая-то из войн современности прошлась и по ней.
Аристократичность отделки теперь подчеркивает солидный возраст дома. Современность выражена в приемах контрастного разделения на зоны и общей минималистичной картинкой.
Трудно представить, почему отделка такого типа не нравится владельцам. Во многих странах мира такое только входит в моду. Но стоит приглядеться к деталям и становится очевидно, что все это далеко не новое.
При неаккуратном использовании интерьер за пару лет может уже перестать радовать. И даже если дизайнеры сделали все возможное, чтобы ванная комната была модной больше 5 лет, этого может быть недостаточно.
Сложный выступ стены оставили и при новом ремонте, используя его потенциал и для декора, и для удобства.
Проектируя дизайн маленького пространства, дизайнеры понимали, что нефункциональный декор здесь просто не поместится. Поэтому все необходимые элементы интерьера столь тщательно подобраны.
Отделка этой скромной ванной комнаты представлена белой крупноформатной плиткой. И хотя форма унитаза и его бачок, вмонтированный в стену, и могут впечатлить, выглядит все это как-то скучно.
Похожий интерьер новой ванной комнаты вы видели на снимках выше. Но эта совершенно другая квартира, хотя фирменная цветовая гамма (мятный+белый+светлое дерево) выдает почерк тех же дизайнеров.
Не смотря на наличие бидэ, чем в силу недостаточной площади и бюджета не может похвастаться большинство наших квартир, интерьер этой комнаты уже прожил свои лучшие дни, и очень давно. А сегодня его вид способен многих из нас даже испугать.
Красивая мозаика шоколадных оттенков оформляет часть стены в зоне душевой. Ее форма образует нишу для хранения туалетных принадлежностей. Простота монтажа и эффектный вид выносит мозаику на вершину списка модных трендов в оформлении ванных комнат.
Даже в столь маленькой ванной комнате придется разместить целую кучу необходимых вещей. В этом поможет вместительная тумба со сдвижными дверцами под раковиной и полочки на стене с зеркалом.
Далее на homify:
— Дачные дома от профессионалов homify!;
— Проекты домов в американском стиле;