До и после: Эффектное преображение 4 ванных комнат

Конечно же, жаль, что все рукотворное не подвластно магическому природному перерождению. Со временем все ветшает, ломается или устаревает морально. Может быть, если бы интерьеры были живыми объектами, они бы постепенно мутировали и всегда соответствовали нашим нуждам. Тогда не пришлось бы сбивать старую плитку и заново красить стены. А пока все это лишь в мечтах любителей фантастики, приходится раз в несколько лет планировать и ремонтировать, искать что-то супер-новое-модное в надежде, что этот вариант будет радовать глаз дольше предыдущего.

Потребности любого человека достаточно стандартны, в своей ванной комнате каждый из нас ожидает увидеть вполне типичный комплект из унитаза, раковины, ванной (или душевой кабины). Но даже это видимая унифицированность способна на бесчисленное множество вариантов реального воплощения. Вот вам еще несколько из них.