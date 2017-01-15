До и после: Эффектное преображение 4 ванных комнат

Конечно же, жаль, что все рукотворное не подвластно магическому природному перерождению. Со временем все ветшает, ломается или устаревает морально. Может быть, если бы интерьеры были живыми объектами, они бы постепенно мутировали и всегда соответствовали нашим нуждам. Тогда не пришлось бы сбивать старую плитку и заново красить стены. А пока все это лишь в мечтах любителей фантастики, приходится раз в несколько лет планировать и ремонтировать, искать что-то супер-новое-модное в надежде, что этот вариант будет радовать глаз дольше предыдущего.
Потребности любого человека достаточно стандартны, в своей ванной комнате каждый из нас ожидает увидеть вполне типичный комплект из унитаза, раковины, ванной (или душевой кабины). Но даже это видимая унифицированность способна на бесчисленное множество вариантов реального воплощения. Вот вам еще несколько из них.
Многие знают, сколь сложно в старом доме сделать ванную, если при постройке дома планировались лишь удобства на улице. Поэтому само ее наличие – несомненное благо, а в дизайне уже не до особых изысков.
Для новой ванной комнаты выбрали морковного цвета подвесную тумбу под раковину, а уже к ней нашли яркую мозаику. Плиткой оформлены не все стены. Пространство под потолком оштукатурено и окрашено в голубиный-синий. Стильное сочетание оттенков подает интерьер как невероятно модный.
Кажется, что большое окно на стене напротив двери строго диктует свои правила расстановки мебели. А простая отделка в нейтральной палитре белых оттенков не достаточно выразительна, чтобы остаться в этом интерьере.
Узкий подоконник вдоль окна по-прежнему будет использоваться как полочка для всяких мелочей, но вот расстановка мебели теперь совершенно иная. И даже места как будто стало больше!
Столь необычная форма комнаты, похоже, не оставляет никаких шансов на то, чтобы сделать эту ванную удобной. Хорошо уже, что вместилось все необходимое. Про бледный розовый орнамент на плитке просто промолчим.
На наш взгляд, дизайнеры придумали просто гениальное решение для ванной такой формы. Теперь кажется, что все выступы и ниши сформированы специально.
Страшно представить, что кто-то был вынужден пользоваться ванной комнатой в таком ужасном состоянии. Не станем мучить вас излишними подробностями и сразу перейдем к тому, что появилось здесь после ремонта.
Эта аристократичная и невероятно красивая ванная комната восхищает многими деталями своей отделки. В топе – огромное зеркало во всю стену над ванной чашей.
Вдобавок к традиционной ванной чаше установлена душевая кабина. Стараниями дизайнеров она почти не занимает места, стеклянные стенки на маятниковом механизме и слив на уровне пола превращают ее в арт-объект, достойный восхищения.
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