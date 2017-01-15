Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

До и после: Эффектное преображение 4 ванных комнат

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Конференц-центры в средиземноморском стиле
Loading admin actions …

Конечно же, жаль, что все рукотворное не подвластно магическому природному перерождению. Со временем все ветшает, ломается или устаревает морально. Может быть, если бы интерьеры были живыми объектами, они бы постепенно мутировали и всегда соответствовали нашим нуждам. Тогда не пришлось бы сбивать старую плитку и заново красить стены. А пока все это лишь в мечтах любителей фантастики, приходится раз в несколько лет планировать и ремонтировать, искать что-то супер-новое-модное в надежде, что этот вариант будет радовать глаз дольше предыдущего.

Потребности любого человека достаточно стандартны, в своей ванной комнате каждый из нас ожидает увидеть вполне типичный комплект из унитаза, раковины, ванной (или душевой кабины). Но даже это видимая унифицированность способна на бесчисленное множество вариантов реального воплощения. Вот вам еще несколько из них.

До: Ванная в старом доме

homify Конференц-центры в средиземноморском стиле Гостиницы
homify

homify
homify
homify

Многие знают, сколь сложно в старом доме сделать ванную, если при постройке дома планировались лишь удобства на улице. Поэтому само ее наличие – несомненное благо, а в дизайне уже не до особых изысков.

​После: Стильная мозаика

homify Конференц-центры в средиземноморском стиле Гостиницы
homify

homify
homify
homify

Для новой ванной комнаты выбрали морковного цвета подвесную тумбу под раковину, а уже к ней нашли яркую мозаику. Плиткой оформлены не все стены. Пространство под потолком оштукатурено и окрашено в голубиный-синий. Стильное сочетание оттенков подает интерьер как невероятно модный.

​До: Вдоль окна по линеечке

BEFORE Bhavin Taylor Design Ванная комната в стиле модерн
Bhavin Taylor Design

BEFORE

Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design

Кажется, что большое окно на стене напротив двери строго диктует свои правила расстановки мебели. А простая отделка в нейтральной палитре белых оттенков не достаточно выразительна, чтобы остаться в этом интерьере.

​После: Новые правила

Virginia Water Apartment - Surrey Bhavin Taylor Design Ванная комната в стиле модерн Bathroom,vanity,sink,taps,toilet,towel radiator,pattern,tiles,flooring,walnut,white
Bhavin Taylor Design

Virginia Water Apartment – Surrey

Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design

Узкий подоконник вдоль окна по-прежнему будет использоваться как полочка для всяких мелочей, но вот расстановка мебели теперь совершенно иная. И даже места как будто стало больше!

​До: Сложная форма

Reforma completa de apartamento playa, INTERMOBLE COCINAS INTERMOBLE COCINAS
INTERMOBLE COCINAS

INTERMOBLE COCINAS
INTERMOBLE COCINAS
INTERMOBLE COCINAS

Столь необычная форма комнаты, похоже, не оставляет никаких шансов на то, чтобы сделать эту ванную удобной. Хорошо уже, что вместилось все необходимое. Про бледный розовый орнамент на плитке просто промолчим.

​После: Новая расстановка

Reforma completa de apartamento playa, INTERMOBLE COCINAS INTERMOBLE COCINAS
INTERMOBLE COCINAS

INTERMOBLE COCINAS
INTERMOBLE COCINAS
INTERMOBLE COCINAS

На наш взгляд, дизайнеры придумали просто гениальное решение для ванной такой формы. Теперь кажется, что все выступы и ниши сформированы специально.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​До: Ужасный вид

homify
homify

homify
homify
homify

Страшно представить, что кто-то был вынужден пользоваться ванной комнатой в таком ужасном состоянии. Не станем мучить вас излишними подробностями и сразу перейдем к тому, что появилось здесь после ремонта.

​После: Изысканная классика

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Эта аристократичная и невероятно красивая ванная комната восхищает многими деталями своей отделки. В топе – огромное зеркало во всю стену над ванной чашей.

​После: Современный комфорт

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Вдобавок к традиционной ванной чаше установлена душевая кабина. Стараниями дизайнеров она почти не занимает места, стеклянные стенки на маятниковом механизме и слив на уровне пола превращают ее в арт-объект, достойный восхищения.

Далее на homify:

— Дачные дома от профессионалов homify!;

— Проекты домов в американском стиле;

— Идеи дизайна красивой кухни.

9 ошибок в декоре спальни, которые мы допускаем снова и снова

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Add SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо